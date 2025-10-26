רשת מלונות דן נכנסת לראשונה לארצות הברית

לאחר שפתחה את מלון The Den בבנגלור הודו רשת מלונות דן מרחיבה את פעילותה לחו"ל ונכנסת לראשונה לארצות הברית. הרשת רוכשת את בית המלון NoMo SoHo במנהטן ניו יורק, ארה"ב תמורת 125 מיליון דולר מחברת ספיר קורפ.
בית המלון NoMo SoHo, הממוקם ברח' Crosby 9 ברובע סוהו במנהטן ניו יורק, כולל 26 קומות ו-264 חדרים וסוויטות.
ה- NoMo SoHoכולל מסעדת NoMo Kitchen, בית קפה Sip Happens, חדרי ישיבות ומרכז כושר.
המלון NoMo SoHo נמצא במיקום מושלם בליבו של הרובע הנחשק במנהטן, בסמוך למגוון רחב של גלריות אמנות, חנויות יוקרה ומסעדות והוא ממוקם באחד המבנים הגבוהים ביותר בסוהו וממנו נשקף נוף מרהיב של העיר.
את רשת מלונות דן ייצגה בעסקה עו"ד דנה פירון-גרוס שותפה במשרד פירון, ביחד עם עורכי הדין יובל טל ומרק ראטר ממשרד Proskauer מארה"ב. עורכי הדין שייצגו את המוכר בעסקה הם Stewart Wolf and Andrew W. Albstein ממשרד Goldberg, Weprin Finkel Goldstein LLP. הברוקר שליווה את העסקה היה Eastdil Secured.
שלומי טחן, מנכ"ל מלונות דן: "אנו גאים ונרגשים להיכנס לראשונה לארצות הברית ולהכריז על רכישת בית המלון NoMo SoHo הממוקם ברובע האופנתי והצעיר ביותר במנהטן ניו יורק. אנו מתכוונים לשפץ את המלון ולהציע בו את חוויית השירות והאירוח האולטימטיבית הידועה של רשת מלונות דן."
גידי פדרמן, יו"ר חברת מלונות דן: "אני מברך על ההחלטה להיכנס לתחום המלונאות בארצות הברית. אני מודה לכל הצוות שעבד רבות על מנת שהעסקה הזאת תיחתם."