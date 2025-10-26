תיק אישי
בינתיים אין סימנים לגידול חד בביקושים

 

 
בינתיים אין סימנים לגידול חד בביקושים / תמונה: Dreamstimeבינתיים אין סימנים לגידול חד בביקושים / תמונה: Dreamstime
 
יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
26/10/2025

הצריכה הפרטית: נתוני כרטיסי האשראי אינם מצביעים בשלב זה על “גל ביקושים” משמעותי לאחר הפסקת האש.

תיירות יוצאת: מספר הישראלים שטסו לחו"ל בספטמבר חזר לרמות שלפני שנתיים, וצפוי להמשיך לעלות עם חזרתן של חברות תעופה זרות לפעילות סדירה.

שוק הדיור: העלייה המתונה במכירות דירות חדשות ביולי-אוגוסט אינה מאזנת את הירידה שנרשמה ביוני, והיקף העסקאות הכולל נותר נמוך.

תחזיות הצמיחה: ניכרת שונות רחבה בתחזיות לשנת 2026 - תחזית לידר עומדת על 3.8%.

אינפלציה בארה"ב: נתוני ספטמבר הפתיעו מעט כלפי מטה, מה שתומך בציפיות להורדת ריבית של הפד בהחלטה הצפויה ביום רביעי.

שוק האג"ח המקומי: במידה והפסקת האש תישמר, קיים פוטנציאל לרווחי הון באפיקים הארוכים, על רקע התמתנות באינפלציה, הורדות ריבית צפויות ושיפור אפשרי בדירוג האשראי בחודשים הקרובים.
 

