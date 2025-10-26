דיסקונט ו׳נימבל׳ של זיו שילון בשת"פ: משיקים פתרון מימון דיגיטלי להקדמת תשלומי ספקים

בנק דיסקונט וחברת נימבל (Nimble) חתמו על הסכם התקשרות שירחיב את מגוון פתרונות המימון הדיגיטליים שדיסקונט מציע ללקוחותיו העסקיים, וינגיש עבורם כלים טכנולוגיים גמישים ופשוטים לשימוש.

נימבל, של היזמים זיו שילון ואור קומיסר, פיתחה פלטפורמה טכנולוגית חדשנית למימון חשבוניות לעסקים אשר משלבת התממשקות ישירה עם מערכות מידע ארגוניות ויכולות איסוף וניתוח דאטה. באמצעות הפלטפורמה של נימבל, הספקים של לקוחות דיסקונט יוכלו להקדים תשלומים בגין שירותים או מוצרים שכבר סופקו ואושרו ע"י הקונה באופן פשוט, מאובטח ומיידי. נימבל, הממוצבת כאחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בתחום ה-Supply Chain Finance, פיתחה כלים ייחודיים שהופכים את המימון לזמין, מהיר ומותאם אישית – ובכך יוצרת ערך כפול: גם צמיחה של עסקים וגם חיזוק היציבות הכלכלית במשק.

עבור דיסקונט, שיתוף הפעולה עם נימבל הינו המשך ישיר לאסטרטגיית ההובלה הדיגיטלית של הבנק. הפתרון המשותף צפוי לאפשר ללקוחות העסקיים של הבנק גישה למימון תזרימי ע"י הקדמת תשלומים לאחר אישור הקונה. שיתוף הפעולה ייתן מענה נוסף לצרכי הלקוחות של דיסקונט בנושא התשלום לספקים והפלטפורמה של נימבל משתלבת היטב בסל השירותים הקיים, וממצבת את דיסקונט כשחקן מרכזי בחדשנות הבנקאית.

הילה ערן-זיק, ראשת החטיבה העסקית בדיסקונט: "בעידן של אתגרים כלכליים ועסקיים, חשוב לנו להמשיך ולעמוד לצד לקוחותינו ולהציע מגוון מוצרים ושירותים פיננסיים שיסייעו להם להמשיך לצמוח ולשגשג. שיתוף הפעולה עם נימבל מאפשר לנו להרחיב את סל המוצרים ולהציע פתרון חדשני, מהיר ונגיש והוא עוד צעד חשוב בדרך של דיסקונט לחיזוק ותמיכה במגזר העסקי בישראל".

זיו שילון, מנכ"ל נימבל: "אנחנו בנימבל נרגשים וגאים להשיק את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם דיסקונט, שמביא לידי ביטוי את החזון שלנו להפוך את מימון שרשרת האספקה לחכם, מהיר ודיגיטלי, כזה שמותאם לעידן שבו תזרים המזומנים של עסקים חייב להיות גמיש ומבוסס דאטה. הפלטפורמה שפיתחנו מחברת בין עולם מערכות המידע, הדאטה והפיננסים ומאפשרת לספקים לקבל תשלום מוקדם בצורה פשוטה, אוטומטית ובטוחה, תוך מינימום התערבות מצד הלקוח. העבודה המשותפת עם דיסקונט הוכיחה שכאשר משלבים בין טכנולוגיה פורצת דרך לבין מוסד פיננסי מוביל עם מחויבות אמיתית לחדשנות, אפשר לייצר ערך אמיתי הן לעסקים הקטנים והבינוניים והן לחברות הגדולות במשק. זהו רק הצעד הראשון בדרך להתרחבות משמעותית גם לשווקים נוספים, ולביסוס נימבל כחברה שמובילה את תחום ה-Supply Chain Finance בישראל ומחוץ לה".