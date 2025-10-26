מסירת כלים נוספים לשתי יחידות עילית – המשך פיתוח והתאמות לסקטור הביטחוני

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2024 (אסמכתא 2024-01-1635931), בדבר רכישת כלי Mia Four X על ידי יחידת עילית של צה"ל, מתכבדת החברה לעדכן כי המפיץ המקומי של חברת הבת, מיה דיינמיקס בע"מ (להלן: "מיה "), שבבעלותה המלאה של החברה, מסר לאחרונה כלים נוספים מדגם Mia Four X לשתי יחידות עילית בצה"ל. זאת, בהמשך להתעניינות ולתוצאות החיוביות.
במקביל, ממשיכה החברה בפיתוח התאמות טכנולוגיות, מערכות נלוות ומוצרים משלימים המיועדים לדרישות הספציפיות של הסקטור הביטחוני, וזאת בהתאם לתובנות שעלו מהשטח במהלך השימוש בכלים.
בחברה מעריכים כי הדרישה לכלים ולפתרונות הטכנולוגיים של מיה בקרב יחידות נוספות בצה"ל צפויה לגדול בתקופה הקרובה, וכי שילוב הפתרונות בשטח צפוי להוות נדבך חשוב בהמשך חדירת החברה לשוק הביטחוני. חלק מההתאמות והפיתוחים מבוצעים, בין היתר, בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים ביחידות עצמן, במטרה להבטיח התאמה מיטבית לצרכים המבצעיים.
האמור בדוח זה לעיל, לרבות בקשר עם הערכות החברה בדבר גידול עתידי בביקוש והצלחת הפיתוחים, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ" ח–1968, המבוסס על הערכות ומידע הקיימים בידי החברה למועד דוח זה, אשר אין ודאות בהתממשותו, כולו או חלקו, ו/או העשוי להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנחזה, בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטתה המלאה של החברה.