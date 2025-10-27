Hyp מסיימת פרויקט ענק של הסבת תחנות הדלק לטכנולוגיית EMV

חברת הפינטק Hyp, הגדולה מבין חברות פתרונות התשלום בישראל, משלימה פרויקט ענק של העברת כלל תחנות הדלק של חברות הדלק הגדולות בישראל לטכנולוגיית ה-EMV. עד סוף חודש אוקטובר צפוי ענף הדלק להשלים מהלך רחב היקף, כך שכלל תחנות הדלק בישראל, ישלימו מעבר לתקן ה־EMV הבינלאומי - שינוי שיביא לכך שתחנות הדלק בישראל יקבלו תשלומים באמצעות כרטיסי שבב, טלפונים חכמים ושעונים חכמים. מדובר בצעד שמיישר קו עם יתר ענפי המסחר שכבר אימצו את התקן בשנים האחרונות, ושצפוי לשפר את רמת האבטחה, לצמצם הונאות ולפשט את חוויית התשלום בתחנות.

המהלך, שנמשך כשנתיים, וכלל הסבה של אלפי משאבות דלק ומסופי תשלום, הובל בשיתוף פעולה עם חברות הדלק, שב״א וחברות כרטיסי האשראי והספקיות הטכנולוגיות בתחום כש-Hyp מובילה את המהלך כספקית פתרונות הסליקה לחברות הדלק הגדולות בישראל.

פריסת תקן ה־EMV בענף הדלק נחשבה לאחת המשימות הטכנולוגיות המורכבות בשוק התשלומים הישראלי. בשונה מרכישה רגילה, בתדלוק סכום העסקה אינו ידוע מראש, כך שבתחילת התהליך מוקצית מסגרת זמנית בכרטיס, שמתעדכנת רק בסיום התדלוק לסכום המדויק. תהליך זה דרש פיתוח תוכנה ייעודית למסופים בתחנות, התאמות בין בקרי המשאבות למערכות הסליקה, ושדרוג של תשתיות התקשורת והאבטחה.

במסגרת ההטמעה חוברו כל מסופי התדלוק ל־Payment Gateways מרכזיים, המנהלים את העסקאות בצורה מאובטחת ואחידה, בניגוד למודל הישן שבו כל מסוף עבד בנפרד. הפרויקט כלל פיתוח והסמכה של אפליקציית תשלום ייעודית על גבי מכשירי Invenco, אינטגרציה עם מערכות Ingenico, פתיחת מאות מספרי מסוף חדשים והחלפת רכיבי חומרה באלפי משאבות דלק בפריסה ארצית תחת תקני בטיחות מחמירים ובשיתוף שב״א, חברות האשראי, בנק ישראל והמכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.

המעבר ל־EMV מאפשר לנהגים לשלם ישירות על גבי המשאבה באמצעות כרטיס שבב, הצמדה (contactless), אפליקציות תשלום או שעון חכם. במרבית המקרים אין צורך בהקלדת קוד סודי, והחיוב הסופי מתעדכן אוטומטית עם סיום התדלוק.

בעבר נחשבו תחנות דלק יעד מרכזי לניסיונות הונאה בשל השימוש בפס מגנטי. כעת, עם השימוש בשבבים חכמים וניהול עסקאות בשרתים מרכזיים בזמן אמת, רמת האבטחה והבקרה עלתה באופן משמעותי.

השלמת הפריסה בתחנות הדלק סוגרת למעשה את הפער האחרון ביישום תקן EMV בישראל. הצרכנים יוכלו לשלם באמצעות ארנקים בינלאומיים כמו Apple Pay ו־Google Pay, ובעלי התחנות נהנים מתהליך אחיד, יציב ומאובטח יותר.

לדברי מנכ"ל Hyp, אייל שמעוני, המהלך מגביר את רמת האמינות של התשלום בתחנות הדלק ומטיב את השירות ללקוח. “המעבר ל־EMV מיישר קו עם הסטנדרט העולמי ומאפשר לנהגים חוויית תשלום מאובטחת, פשוטה ומהירה יותר. מאחורי הקלעים מדובר באחד המהלכים הטכנולוגיים הגדולים שבוצעו בשוק התשלומים בישראל. זהו צעד נוסף בהפיכת תשתית התשלומים בישראל לשקופה, חזקה ומודרנית יותר ואנו משתדלים להעניק ללקוחותינו ערך כלכלי מוסף שכולל יותר אמון, פחות הונאות וחוויית לקוח טובה יותר”.