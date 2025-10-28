דוחות ״שבע המופלאות״ במוקד: מיקרוסופט ואלפאבית בין חדשנות לרווחיות

לאלה אקונר (Lale Akoner), אנליסטית שווקים גלובליים ב-eToro, מספקת תובנות:

מיקרוסופט צפויה לפרסם השבוע את הדו"חות הכספיים שלה והמשקיעים יתמקדו בשלושה תחומים עיקריים: הביצועים בתחום הענן וה-AI, מגמת הרווחיות, ועצימות ההון. עם התגברות בניית תשתית הבינה המלאכותית שלה, המשקיעים יעריכו האם Azure ושכבות ה-SaaS של החברה ימשיכו בצמיחה דו-ספרתית ויתחילו להתבטא במונטיזציה גבוהה יותר ללקוח. מבחינת רווחיות, ההשקעות הגדולות במרכזי נתונים ובתשתיות AI מעלות חשש: אם תהיה ירידה בשולי הרווח, זה עלול לפגוע אפילו בצמיחה המרשימה בהכנסות. בנוסף, התחזית לרבעון הבא תהיה קריטית - אם הביקוש הגבוה לתוכנות הארגון ולתשתיות הענן יימשך, הדבר יחזק את ההצדקה לשווי השוק הגבוה של מיקרוסופט.

בסך הכול אנו סבורים שמיקרוסופט נותרה 'ספקית תשתית (utility) ה-AI' בעלת המיצוב הטוב ביותר בשוק, בזכות היתרון המוקדם שלה בתשתיות והקשרים העמוקים שיש לה עם חברות גדולות, שמבדלים אותה מהמתחרים. עם זאת, במידה ויתברר שההשקעות הכבדות פוגעות ברווחיותה, ייתכנו תנודות בטווח הקצר. עבור משקיעים לטווח ארוך, כל ירידה כזו עשויה להיתפס כהזדמנות רכישה, כיוון שהגודל של מיקרוסופט וההובלה שלה בתחום הבינה המלאכותית מציבים אותה כאחת מחברות הצמיחה הכי יציבות בענף.

אלפאבית תפרסם את הדו"ח לרבעון השלישי, ואנחנו מצפים לראות בו תמונה מעורבת: החברה ממשיכה ליהנות מיציבות בהוצאות על פרסום דיגיטלי, בין השאר בזכות כלים מבוססי בינה מלאכותית כמו Performance Max שעוזרים למפרסמים לדייק את קהל היעד ולשפר תוצאות. גם Google Cloud צפויה להציג רבעון חזק נוסף, בזכות ביקוש גבוה מצד חברות לתשתיות AI. עם זאת, עיקר תשומת הלב תופנה למה שצפוי לקרות בהמשך, לא רק למה שכבר קרה. המהלך של גוגל לשילוב AI ישירות במנוע החיפוש שלה הוא צעד נועז שיכול לשנות את ליבת העסק שלה, אבל הוא גם כרוך בסיכונים בטווח הקצר. לדעתנו, החברה הולכת על הקו הדק שבין חדשנות לשיבוש, בעוד תשובות מבוססות AI עלולות לפגוע זמנית בהכנסותיה מפרסום, לפני שייפתחו עבורה אפשרויות חדשות להרוויח. אנחנו חושבים שמשקיעים צריכים להתכונן לתנודתיות. התחרות מול OpenAI ומטא נשארת חזקה, והלחץ הרגולטורי לא פוחת. ובכל זאת, לגודל של אלפאבית, ליתרון שלה בנתונים ולהובלה שלה בתשתיות AI יש משקל שמקנה לה יציבות בתקופה שנראית כמו השלב המשמעותי הבא בהתפתחות החיפוש באינטרנט.

גם מטא תפרסם השבוע את הדו"חות שלה, והמשקיעים מצפים לעוד רבעון חזק. החברה-האם של פייסבוק ואינסטגרם נהנית מצמיחה בפרסום, בעזרת כלים חכמים יותר, מבוססי בינה מלאכותית, שמקלים על מותגים לכוון לקהלי מטרה ולמדוד תוצאות. הזמן שמשתמשים מבלים באינסטגרם ממשיך לעלות, מה שמעיד על כך שמטא עדיין מצליחה למשוך את תשומת הלב של הקהל, גם כשאפליקציות וידאו חדשות כמו Nano Banana ו- Sora 2 מנסות לתפוס נתח שוק.

המשקיעים יעקבו כדי לראות אם מטא תצליח לשמור על רצף הצמיחה הדו-ספרתי שלה ולספק תחזית חיובית לקראת עונת החגים, שהיא לרוב התקופה החזקה ביותר שלה. השליטה ההדוקה של החברה בהוצאות, והמיקוד שלה ביעילות, חיזקו את האמון בכך שרווחיה יכולים להמשיך לגדול, גם כשהיא משקיעה סכומים גדולים בבינה מלאכותית ובמציאות מדומה. עם זאת, התחרות הגוברת על פרסום והלחץ הרגולטורי שהולך ומתחזק ממשיכים להוות סיכונים שיכולים לאתגר את התנופה של מטא ברבעונים הקרובים.

לקראת דו"חות אפל בסוף החודש, המשקיעים עוקבים מקרוב כדי לראות אם התנופה של אייפון 17 מתורגמת לצמיחה חזקה יותר במכירות. סימני הביקוש המוקדמים לדגמים החדשים מעודדים, ונראה שקצב השדרוגים גבוה מזה של מחזור אייפון 16 בשנה שעברה. הדבר עשוי לעזור לאפל להציג עלייה מתונה בהכנסות, גם כששחיקת המטבע והביקוש החלש יותר בסין ממשיכים להעיב.

תחום השירותים של החברה, שמניב רווח גבוה וכולל את חנות האפליקציות, המנויים ו-iCloud, ממשיך להיות מנוע הרווח המרכזי שלה, והמשקיעים מצפים לעוד רבעון של צמיחה דו-ספרתית יציבה. מבחינת חדשנות - ההשקה של Apple Intelligence תהיה אחד הדברים המרכזיים שהמשקיעים יתמקדו בהם, כשהחברה שואפת לבסס מחדש את המעמד שלה בתחום הבינה המלאכותית לקראת 2026. בסך הכול, אם היקפי מכירות האייפון והצמיחה בתחום השירותים יהיו חזקים, אפל תוכל לחזק את סיפור הצמיחה ארוך הטווח שלה, ולהחזיר את אמון המשקיעים בהתאוששות המניה.