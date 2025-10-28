יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: "המומנטום בשוק נעצר מעט, אך המגמה נותרה חיובית"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, מסכם את יום המסחר: "שוק המניות בבורסת תל אביב נסגר היום ללא שינוי משמעותי, עם מחזור מסחר יומי של כ־3.2 מיליארד שקל. בלטו בעליות מניות הבנקים, כאשר מדד ת״א־בנקים עלה ב־0.8% והחזיר חלק מהירידות החודש. עוד בלט לחיוב מדד ת״א־בנייה שעלה בכ־0.5%. מנגד, מדד ת״א־ביטוח ירד ב־1.25% ומדד ת״א־מניב ישראל ירד ב־0.4%. בין התנודות הבולטות היום, מניית שיכון ובינוי עלתה ב־10%, ורידיס עלתה ב־8.3%. מנגד, מניית רבוע נדל״ן ירדה ב־4.6% וריטיילורס ירדה ב־3.1%. באיגרות החוב נרשמו עליות שערים קלות בחלק הקצר והבינוני של עקום התשואות, וירידות שערים קלות בחלקו הארוך. השקל נסחר כעת ברמה של 3.25 שקלים לדולר, לאחר שהתחזק בקרוב ל-1% מול הדולר במסחר היום.
שבוע המסחר בארה״ב נפתח בעליות חדות, על רקע הציפייה לחתימת הסכם סחר עם סין. הימים האחרונים משקפים היטב את העצבנות של המשקיעים המקומיים בכל הנוגע לעתיד הפסקת האש מול חמאס, והדבר ניכר במתאם נמוך יחסית בין המסחר בת״א לבין המסחר בחו״ל. לעתים מרוב עצים לא רואים את היער - ולכן ראוי להזכיר כי מדדי המניות בתל אביב חיוביים גם החודש, כאשר מדד ת״א־125 עלה ב-1.8% ומדד ת״א־בנייה עלה ב־1.1% מתחילת אוקטובר. תשואות אלה מצטרפות לעליות חדות מתחילת השנה, כך שהמומנטום בשוק נעצר מעט, אבל המגמה נותרה חיובית. היקפי המסחר החודש נותרו גבוהים - מה שמאפשר תחלופת ידיים בריאה בשוק לקראת עונת הדוחות בתל אביב שצפויה להתחיל בחודש הבא".