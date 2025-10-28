צעד נוסף במהפכת התשלומים המתקדמים – מערכת ה-EMV שפיתחה שבא נכנסת לתחנות הדלק

הכניסה של מסופי ה-EMV לתחנות הדלק היא הצעד האחרון בפריסת מערכת התשלומים המתקדמת, שפיתחה חברת שבא, במשק הישראלי
חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מעדכנת כי על פי החלטת בנק ישראל החל מיום ראשון הקרוב יהיו מחויבות חברות הדלק והאנרגיה לאפשר לציבור הישראלי להשתמש במסופי אשראי המחוברים למערכת ה-EMV בעת תשלום על תדלוק בתחנות הדלק. היקף ההוצאות של הציבור הישראלי בתחנות הדלק עמד בחודש החולף, ספטמבר 2025, על 1.764 מיליארד ₪. מדובר על סכום שמהווה נתח של יותר מ-3.5% מסך הרכישות של הציבור בכרטיסי חיוב.
מערכת ה-EMV המאפשרת ביצוע של תשלומים מתקדמים שונים אופיינה, פותחה והוטמעה על ידי חברת שבא, ובמהלך שנת 2020 החל השימוש בה במשק הישראלי. היקפי הפעילות באמצעות המערכת החלו לצמוח לאחר כניסת הארנקים הדיגיטליים הבינלאומיים של Apple ו-Google. בחודש ספטמבר 2025, למעלה מ-92.3% מההוצאות שביצע הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי חיוב עברו דרך מערכת ה-EMV. מדובר בסכום כולל של 46.206 מיליארד ₪ מתוך סכום של 50.061 מיליארד ₪ שנרשם בהוצאות באשראי. 17.9% מההוצאות של הציבור בכרטיסי חיוב בחודש שעבר התבצעו באמצעות ארנקים דיגיטליים המקושרים לטלפונים ולשעונים החכמים. מדובר בסכום של 8.974 מיליארד ₪.
במקביל לכניסת הפעילות במסופי ה-EMV לתחנות הדלק, תפסיק שבא את השירות והפעילות במערכת הוותיקה "אשראית 96". משבא נמסר כי "החדירה של מערכת ה-EMV לתחנות הדלק תשים את המשק הישראלי בנקודה שבה כל העסקים והמסופים מחוברים אליה. דבר זה מהווה בשורה חשובה לציבור הישראלי מבחינת הנוחות ומגוון אמצעי התשלום, וכן מדובר בצעד חשוב לכלל בעלי העסקים במדינה שיוכלו ליהנות משלל חיבורים שמאפשרת המערכת ומתחרות רחבה ומשמעותית".