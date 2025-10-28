אייזיק: המשימה החשובה ביותר של הנהגת הלשכה הבאה היא להקים מועצת מפקחת או לשנות את חוק חוזה הביטוח

נשיא לשכת סוכני הביטוח סו״ב שלמה אייזיק הציג אתמול (ב׳) בישיבת המועצה הארצית את המשימות שלדעתו הנהגת לשכה הבאה צריכה לטפל בהן: ״המשימה החשובה ביותר של הנהגת הלשכה הבאה היא להקים מועצת מפקחת שתנהל את הפעילות המשמעותית בעולם הביטוח (אתיקה, רישוי ובחינות,תקינה, עיוותי שוק ועוד), בהשתתפות כל השחקנים בתעשייה, כפי שקורה בלשכת רואי החשבון, לשכת שמאי המקרקעין ועוד.

״ישראל במקום האחרון במדינות ה-oecd עם כמות חברות ביטוח למיליון איש, השוק ריכוזי מאוד והמבוטחים נפגעים מכך. בפולין למשל, יש 52 חברות ביטוח לצד 450 חברות ביטוח באירופה מהן תושבי פולין יכולים לרכוש ביטוח. בשוק בו היצרן הינו דומיננטי הדרך היחידה להגן על המבוטחים והסוכנים - היא רגולציה. בזמן שבעולם מפתחים עוד ועוד מוצרים ואפשרויות לאזרחים, בישראל היצע המוצרים והאפשרויות רק הולך ומצטמק – אין היצע על "המדפים״. בטח לא בסדרי הגודל שקיימים במדינות האיחוד האירופאי״.

אייזיק הציג משימות חשובות נוספות להנהגה הבאה, בין היתר: ״להערכתנו מעבר של מי מבעלי רישיון סוכן פנסיוני ליועץ פנסיוני לא צריכה לחייב את מכירת התיק וצריך לטפל בזה. בנוסף, צריך לטפל בהקלות לדור המשך. נושא התניית הנחה בביטוח בהתניה ברכישת ביטוח אחר - נושא פסול שגם מחייב טיפול. בנוסף, בענפי הרכוש אני חושב שהגיע הזמן לעבור לתגמול מפרמיה ברוטו ולא מפרמיה נטו ולפי ענפים. התחלנו מהלך שמונע מגוף מוסדי לפסול בעלי רישיון מלעבוד איתו. הונחה הצעת חוק בנושא ויהיה צריך להשלימה״.

היועץ המשפטי של הלשכה עו״ד פיאד טמיש הציג את היערכות הלשכה לבחירות שיערכו בינואר 26 שיערכו לראשונה בצורה דיגיטלית מלאה, וניתן יהיה להצביע באמצעות מכשיר סלולאר. ניתן להגיש מועמדות לתפקידים השונים עד ה-14 בנובמבר.

היועץ המקצועי של הלשכה עו״ד יניב מאיר סקר את תכנית הועידה השנתית באילת שתיערך ב-9-12 בנובמבר. הכנס ישבור שיאים השנה מבחינת שיתופי פעולה וחסויות, עם 37 חברות שמשתפות פעולה עם הלשכה במהלך הכנס.

דן שחר, מנהל תחום גיוס סוכנים בלשכה, הציג את עבודת הלשכה בנושא גיוס סוכנות וסוכני ביטוח ללשכה.