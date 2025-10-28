פרויקט ענק בנתב"ג: קבוצת אורון תרחיב את טרמינל 3

קבוצת אורון אחזקות והשקעות, באמצעות חברת הבת אורון תשתיות ובנייה, זכתה במכרז של רשות שדות התעופה לביצוע עבודות הרחבה ושדרוג של המבנה הקרקעי ומתחם המזון המרכזי בטרמינל 3 בנתב"ג, בהיקף כספי מוערך של כ-310 מיליון שקל.
הפרויקט כולל הרחבה משמעותית של טרמינל 3, במסגרתו יתווספו כ-7,000 מ"ר חדשים על פני ארבע קומות, לטובת הגדלת שטחי השירות והמסחר, הרחבת מתחם ההסעדה המרכזי והקמת אזורי תפעול חדשים. בנוסף יוקם מבנה חדש, "שער תל אביב" בשטח של כ-2,000 מ"ר, שישמש ככניסה ייעודית לנוסעים המגיעים באוטובוסים, ויאפשר קיצור וזירוז של תהליכי הבידוק והמעבר לאזור איסוף הכבודה, לשיפור חוויית הנוסעים והגדלת קיבולת הפעילות בנתב"ג.
משך העבודות צפוי לעמוד על כ-30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת העבודות, והן יתבצעו בתוך מתחם פעיל ובתיאום מלא עם רשות שדות התעופה, על מנת לשמור על רציפות תפעולית מלאה במהלך הבנייה.
מדובר באחד הפרויקטים הציבוריים הבולטים שמקדמת רשות שדות התעופה בשנים האחרונות, כחלק מהיערכותה לצמיחה בהיקפי הפעילות בנתב"ג ולחזרתו של ענף התעופה לצמיחה מלאה לאחר שנות המלחמה.
הזכייה במכרז מהווה הישג משמעותי עבור קבוצת אורון, הפועלת בשנים האחרונות במגוון פרויקטים לאומיים רחבי היקף ברחבי הארץ.
גילי עזריה, מבעלי קבוצת אורון: "קבוצת אורון גאה לקחת חלק בפרויקט לאומי מרכזי בלב נתב"ג, המהווה את שער הכניסה והיציאה של ישראל לעולם. הרחבת טרמינל 3 תאפשר שדרוג משמעותי של יכולות התפעול וחוויית הנוסעים, ואנו ניגשים למלאכה במחויבות ובגאווה גדולה. הקבוצה ממשיכה לקדם פרויקטים אסטרטגיים בכל רחבי הארץ, שמחזקים את תשתיות הליבה של מדינת ישראל."
הפרויקט בנתב"ג מצטרף לשורה של עבודות רחבות היקף שביצעה ומבצעת קבוצת אורון בתקופה האחרונה, ובהן הרחבת כביש 6 בין ניצני עוז למחלף עירון, הקמת מקטעים חדשים בכביש 41, הקמת מקטע הקו הכחול בנס ציונה והקמת מרחבים מוגנים ביישובי גבול הצפון.