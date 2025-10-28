מחירי מטרה במרכז: ׳ראם פרץ׳ זכתה בראשון לציון, ׳עמרם אברהם׳ ביהוד-מונוסון

'ראם פרץ יזמות ונדל"ן בע"מ' זכו במכרז רשות מקרקעי ישראל במסלול "מחיר מטרה" למגרש לבניית 68 יח"ד בבנייה רוויה למגורים בשכונת חצבים, ראשון לציון
מחירי הדירות לזוכים בהגרלות החל מ-1,823 אלף ₪
מכרז מס': מר/316/2025
ראשל"צ
מרחב מרכז
7 הצעות הוגשו למכרז רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון בראשון לציון בו שווקה בהצלחה קרקע במתחמם למגורים של כ-68 יח"ד מתוכן כ-55 יח"ד במחיר מטרה וכ-13 בשוק החופשי. על הקרקע ישולם לרשות כ-27 מיליון ₪ (לא כולל פיתוח ומע"מ).
הדירות יימכרו בהנחה של 562,000-772,000 ₪ ממחיר דירה בשוק החופשי.
מחיר התחלתי לדירה 1,823,000 ₪
אומדני המחירים לזכאים בדירות ששוקו במסלול "מחיר מטרה":
מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר 1,823,000 ₪
מחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר 2,116,000 ₪
מחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר 2,505,000 ₪
*כל הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה
להלן תוצאות המכרז:
|
מתחם
|
שטח במ''ר בערך
|
מספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרה
|
מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי
|
גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח
|
שווי מ''ר בנוי עיקרי בש''ח (ללא מע''מ)
|
סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)
|
סכום זכיה
|
שם זוכה
|
110
|
4,304
|
55
|
13
|
4,411,000
|
16,510
|
15,340,216
|
27,036,018
|
ראם פרץ יזמות ונדלן בעמ
המגרש ששווק במכרז הינו חלק מתוכנית 'שכונת חצבים' המתפרשת על כ-252 דונם במזרח ראשון לציון צמוד לעיר באר יעקב, מדרום לשכונת הנרקיסים ומצפון לשכונת הרקפות.
שכונת החצבים האורבאנית כוללת כ-1,066 יח"ד בבנייה רוויה בעיקר של בניינים בני 5-10 קומות ועוד מגדלים בגובה 29-30 קומות המשלבים גם מסחר ותעסוקה. לצד המגורים בשכונה קרית חינוך ושטחי ציבור נרחבים לטובת תושבי השכונה והשכונות הסובבות.
תוצאות המכרזים מפורסמות באתר.
'עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ' זכו במכרז רשות מקרקעי ישראל במסלול "מחיר מטרה" לבניית 241 יח"ד במתחם לבנייה רוויה, מבנים ומוסדות ציבור, בשכונת שחקים, יהוד-מונוסון
מחירי הדירות לזוכים בהגרלות החל מ-2,154 אלף ₪
מכרז מס': מר/266/2025
יהוד-מונוסון
מרחב מרכז
13 הצעות הוגשו למכרז רמ"י ביהוד-מונוסון בו שווקה בהצלחה קרקע לבניית 241 יח"ד במתחם בבנייה רוויה למגורים ומבנים ומוסדות ציבור בשכונת שחקים. מתוך הדירות כ-121 יח"ד במחיר מטרה וכ-120 בשוק החופשי. על הקרקע ישולם לרשות כ- 174 מיליון ₪ (לא כולל פיתוח ומע"מ).
הדירות יימכרו בהנחה של 956,000-1,315,000 ₪ ממחיר דירה בשוק החופשי.
מחיר התחלתי לדירה 2,154,000 ₪
אומדני המחירים לזכאים בדירות ששוקו במסלול "מחיר מטרה":
מחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר 2,154,000 ₪
מחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר 2,500,000 ₪
מחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר 2,961,000 ₪
*כל הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה
להלן תוצאות המכרז:
|
מתחם
|
שטח במ''ר בערך
|
מספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרה
|
מספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשי
|
גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח
|
שווי מ''ר בנוי עיקרי בש''ח (ללא מע''מ)
|
סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)
|
סכום זכיה
|
שם זוכה
|
109
|
7,012
|
121
|
120
|
18,165,000
|
19,561
|
38,699,778
|
174,555,770
|
עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ
המגרש ששווקו במכרז הינו חלק מתוכנית 'מזרח יהוד - מגשימים' המתפרשת על כ-1,105 דונם במזרח יהוד, ממערב לכביש 40, מצפון לאזור התעשייה יהוד ומדרום למושב מגשימים.
רובע המגורים כולל כ-1,102 יח"ד במבנים בני 1-13 קומות והרחבת אזור התעסוקה. מדובר ברובע מגורים איכותי עם מרחב ציבורי ומגוון המיועד לעודד הליכה רגלית, תנועת אופניים, רכב דו גלגלי ותחבורה ציבורית. ברובע שטחים פתוחים נרחבים, פארקים עירוניים, גנים שכונתיים וגינות משחק ופעילות. במרכז הרובע תוואי נחל יהוד ובליבו שדרה מרכזית. עוד ברובע שטחי ציבור, תשתית תנועה ותחבורה, רשת צירים ירוקים, שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים ומתקן ויסות ואיגום ממזרח לכביש 40.
תוצאות המכרזים מפורסמות באתר.