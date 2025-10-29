המשקיעים הפרטיים מזרימים סכומי שיא לשוק האמריקאי; רכישות של 292 מיליארד דולר מאז אפריל

נכון לחודש אוקטובר (Month-To-Date), יחד עם ספטמבר ואוגוסט 2025, מדובר בשלושת החודשים בעלי “חוסר האיזון “ הגדול ביותר ברכישות מצד משקיעים פרטיים מאז 2019.
להערכתנו, נרשמו במצטבר כ־292 מיליארד דולר ברכישות מצד משקיעים פרטיים מאז השפל השנתי של מדד S&P 500 שנרשם ב־8 באפריל 2025. סכום זה, שנצבר לאורך כחצי שנה בלבד, עולה על הסכומים השנתיים המצטברים של כל אחת מהשנים הקודמות (2019–2024).
בנוסף לזרימות התומכות מצד המשקיעים הפרטיים , בגולדמן מציינים כי מדד התיאבון לסיכון של גולדמן זאקס (RAI) עלה במתינות לרמה של 0.36, בעיקר כתוצאה מעלייה בשני הרכיבים המרכזיים שלו — RAI PC1 (“אופטימיות הצמיחה”) ו־RAI PC2 (“מדיניות מוניטרית”) — לאחר תקופה ממושכת שבה השוק פעל במצב של “central bank put” במהלך חודש אוקטובר.
מדיניות מוניטרית מרחיבה (המתבטאת בעלייה ברכיב RAI PC2) ממשיכה לשמש גורם חיובי לתיאבון לסיכון מאז הרבעון השני של השנה, בעוד שאופטימיות הצמיחה הגיעה לשיאה ב־6 באוקטובר.