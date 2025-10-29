תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

המשקיעים הפרטיים מזרימים סכומי שיא לשוק האמריקאי; רכישות של 292 מיליארד דולר מאז אפריל

 

 
המשקיעים הפרטיים מזרימים סכומי שיא לשוק האמריקאי / תמונה: Dreamstimeהמשקיעים הפרטיים מזרימים סכומי שיא לשוק האמריקאי / תמונה: Dreamstime
 
אנטולי זיימן מחלקת מסחר בבורסה לני״ע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2025

נכון לחודש אוקטובר (Month-To-Date), יחד עם ספטמבר ואוגוסט 2025, מדובר בשלושת החודשים בעלי “חוסר האיזון “ הגדול ביותר ברכישות מצד משקיעים פרטיים מאז 2019.

להערכתנו, נרשמו במצטבר כ־292 מיליארד דולר ברכישות מצד משקיעים פרטיים  מאז השפל השנתי של מדד S&P 500 שנרשם ב־8 באפריל 2025. סכום זה, שנצבר לאורך כחצי שנה בלבד, עולה על הסכומים השנתיים המצטברים של כל אחת מהשנים הקודמות (2019–2024).

בנוסף לזרימות התומכות מצד המשקיעים הפרטיים , בגולדמן  מציינים כי מדד התיאבון לסיכון של גולדמן זאקס (RAI) עלה במתינות לרמה של 0.36, בעיקר כתוצאה מעלייה בשני הרכיבים המרכזיים שלו — RAI PC1 (“אופטימיות הצמיחה”) ו־RAI PC2 (“מדיניות מוניטרית”) — לאחר תקופה ממושכת שבה השוק פעל במצב של “central bank put” במהלך חודש אוקטובר.

מדיניות מוניטרית מרחיבה (המתבטאת בעלייה ברכיב RAI PC2) ממשיכה לשמש גורם חיובי לתיאבון לסיכון מאז הרבעון השני של השנה, בעוד שאופטימיות הצמיחה הגיעה לשיאה ב־6 באוקטובר.

x