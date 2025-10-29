בנק ישראל משלים את רפורמת התשלומים: כל המשק עבר לתקן EMV המאובטח

בנק ישראל הוביל במהלך השנים האחרונות רפורמה בשוק התשלומים במסגרתה הוסבה סליקת עסקאות כרטיסי חיוב לתקן EMV. המעבר לתקן זה שיפר את אבטחת התשלום ואפשר כניסה של שירותים דיגיטליים חדשניים כדוגמת תשלומים ללא מגע.
במסגרת ההסבה ליווה בנק ישראל את בתי העסק במעבר למערכת התשלומים החדשה, וסייע באופן פרטני לבתי עסק אשר נתקלו בקשיים ובמורכבויות שונות ביישום התקן החדש, בפרט תחנות הדלק.
בימים אלו ועד סוף חודש אוקטובר 2025 תושלם הסבתן של תחנות הדלק לתקן החדש ובכך הושלמה במלואה הסבתו של המשק הישראלי כולו לתקן ה-EMV.