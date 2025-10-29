כלי השקעה חדש בבורסה: מושק מדד "ת"א נדל"ן-35" הממוקד ב-35 מניות הנדל"ן הגדולות

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך: "השקת מדד ת"א נדל"ן-35 תאפשר חשיפה ממוקדת ויעילה לחברות המובילות בענף ותספק עוד כלי השקעה איכותי עבור המשקיעים"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ממשיכה להרחיב את היצע מוצרי ההשקעה ומכריזה על השקתו של מדד מניות חדש, מדד ת"א נדל"ן-35, זאת בהמשך להשקת שני מדדי המניות החדשים - ת"א תשתיות ות"א ביטחוניות.

המדד מוגבל ל-35 מניות הנדל"ן הגדולות ביותר מבחינת שווי שוק, זאת מבין 89 מניות הנדל"ן המרכיבות כיום את מדד ת"א-נדל"ן. שווי שוק סך כל החברות במדד עומד על כ- 237 מיליארד שקל והמדד החדש צפוי לכלול את מניותיהן של כ-40% ממספר חברות הנדל"ן הנכללות במדד ת"א-נדל"ן הוותיק ועם שווי שוק של כ-80% משווי המניות במדד ת"א-נדל"ן.

6 חברות נכללות כבר היום במדד ת"א-35, 25 חברות נכללות במדד ת"א-125 ו-4 חברות נכללות במדד ת"א-SME60. מאפייני מדד אלו ואחרים ממצבים את המדד כמדד המתאים גם למשקיעים מוסדיים, המאפשר תשתית להשקת נגזרים על המדד בעתיד.

מדד ת"א נדל"ן-35 יכלול את 35 המניות הגדולות בענף הנדל"ן הנכללות במאגר רימון ועומדות בתנאי הסף הדומים למדד ת"א-35. מטרת המדד היא לשקף את ביצועי החברות הגדולות בענף הנדל"ן הנסחרות בבורסה ולהוות מדד ייחוס נוסף עבור משקיעים ומנהלי קרנות המעוניינים להתמקד בסקטור זה.

מדד ת"א נדל"ן-35 יושק ביום ראשון, 9 בנובמבר, 2025.

נתח סקטור הנדל"ן והיקף הנכסים העוקבים:

סקטור הנדל"ן מהווה כ-18% מסך שווי השוק בבורסה, עם שווי שוק של כ-290 מיליארד שקל מתוך סך שווי שוק כולל של כ-1.6 טריליון שקל. היקף הנכסים העוקבים אחר מדדי הנדל"ן של הבורסה עומד כיום על כ-2.6 מיליארד שקל בלבד.

לשם השוואה, סקטור הבנקים מהווה גם הוא כ-18% משוק המניות (כ-294 מיליארד שקל), אך היקף מוצרי המדד העוקבים אחריו גבוה בהרבה – כ-34 מיליארד שקל.

הזדמנות לצמיחה בחשיפת הציבור לסקטור הנדל"ן:

הנתונים הללו ממחישים כי יש מקום רב לגידול בחשיפה של הציבור לסקטור הנדל"ן המקומי, שהוא מגוון וייחודי. מדד חדש, נזיל יותר, המתמקד בחברות הגדולות בענף, עשוי להוות תשתית להרחבת מגוון מוצרי ההשקעה הפאסיביים ולתרום להגדלת החשיפה של משקיעים מוסדיים ופרטיים לסקטור זה.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך :"ענף הנדל"ן הוא מאבני היסוד של הכלכלה הישראלית ומהווה רכיב מרכזי בשוק ההון המקומי. השקת מדד ת"א נדל"ן-35 תאפשר חשיפה ממוקדת ויעילה לחברות המובילות בענף ותספק כלי השקעה והשוואה איכותי נוסף עבור משקיעים מוסדיים ופרטיים כאחד. השקת מדדים חדשים הינה חלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה להגדיל את מגוון המוצרים החדשים ויאפשר ליצרני המוצרים העוקבים להציע לציבור מגוון רחב ואיכותי יותר של מוצרי השקעה פאסיביים".

המניות שייכללו במדד ת"א נדל"ן-35: