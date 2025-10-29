ביקושים גבוהים: רוטשטיין נדל"ן גייסה 180 מיליון שקל בהנפקת אג״ח

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח סדרה יד' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-287 מיליון שקל, יותר מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן, כאשר לאור הביקושים והריבית שנקבעה, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ-180 מיליון שקל.
בעקבות הביקושים שנרשמו בשלב המוסדי, נקבעה הריבית בהנפקה על כ-5.19% (שקלי, לא צמוד) המשקף תשואה אפקטיבית של כ-5.37%, ומרווח של 166 נ"ב מאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב שקליות (ללא הצמדה למדד) במח"מ של כ-4.55 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שווים ב-14 בינואר בכל אחת מהשנים 2029-2033, והריבית תשולם בכל חצי שנה, ב-14 בינואר וביולי בשנים 2026-2033.
אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוגA3.il , עם אופק יציב, ללא בטוחות. את ההנפקה הובילו אי.בי.אי חיתום, ולצידם הפניקס חיתום ויוניקורן קפיטל.
נכון לסוף הרבעון השני של 2025, החברה משווקת כ-3,200 יחידות דיור , מתוכם כ-1,400 יחידות דיור חלק החברה. עד לסוף שנת 2025 צפוי החברה לצאת לשיווק של כ-1,600 יחידות דיור נוספות שיגדילו את המלאי הזמין למכירה.
מתחילת שנת 2025, ועד למועד פרסום דוח רבעון שני, מכרה החברה 210 יחידות דיור בהיקף כספי כולל של כ-509 מיליון ש"ח, (מתוכן 125 יח"ד חלק החברה, בהיקף כספי של כ-304 מיליון ש"ח(.
בחודש ספטמבר 2025, דיווחה החברה על מכירת מלוא אחזקותיה (53.3%) בשותפות המחזיקה במקרקעין בקרית מלאכי, וצפויה בגין כך לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס בסך כולל של כ-205 מיליון ש"ח.
אבישי בן - חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בכך ובריבית שנקבעה במכרז - הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה שאנו מובילים. שנת 2025 הינה שנה משמעותית לחברה, עם יציאה צפויה לשיווק של כ-2,800 יחידות דיור לאורך השנה כולה, כאשר במהלך המחצית הראשונה של השנה ועד מועד פרסום הדוחות לרבעון השני, הצגנו נתון מכירות של מעל 200 יחידות דיור, המשקף את הצבר האיכותי שלנו שכולל פרויקטים במיקומים מגוונים ואטרקטיביים. בתוך כך, החברה דיווחה לאחרונה על מכירת חלקה בשותפות אשר החזיקה בקרקע בקרית מלאכי, לאחר השלמת תהליך השבחה. מכירה זו תניב לחברה רווח לפני מס בסך של כ-205 מיליון ש"ח, ובכך תגדיל את ההון העצמי של החברה ותתמוך בהמשך תנופת פעילות החברה."