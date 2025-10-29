החל חילוץ הישראלים שנתקעו בסופת השלגים בנפאל: חברות הביטוח פועלות במלוא המרץ

מבצע החילוץ של "מגדל ביטוח ופיננסים": "מגדל ביטוח ופיננסים", בשיתוף חברת מגנוס, הכריזה על מבצע חילוץ מוסק למבוטחיה שנפגעו מהסופה. עקב סופת השלגים החריגה, הוציאה מגדל חילוץ מוסק למבוטחים ישראלים הנמצאים על ההר באזור הסופה. נכון לעכשיו, עשרה מבוטחי החברה מאותרים, והחילוץ מתבצע במאמץ "חילוץ לאחור" להורדתם מההר והעברתם לאזור מבטחים. מסוקי חילוץ נוספים ימשיכו לפעול בימים הקרובים. נציגי החברה יוצרים קשר אישי וישיר עם המבוטחים באזור על מנת לספק ביטחון ותמיכה. מגדל קוראת למבוטחים נוספים השוהים באזור וטרם פנו למוקד החירום של מגנוס לעשות זאת בהקדם על מנת לאפשר את איתורם וחילוצם.
פעילות "כלל ביטוח ופיננסים": "כלל ביטוח ופיננסים", באמצעות חברת החילוץ שלה "מגן איתור וחילוץ", הקימה חדר מצב ומצויה בקשר עם מבוטחיה השוהים בנפאל, בעקבות השלג הכבד באזורי מסלולי הטרקים במנאסלו, אנאפורנה ובאוורסט. כלל שלחה מבעוד מועד הנחיות בטיחות למטיילים. ערן מגן, מנכ"ל חברת החילוץ, הגיע לנפאל כדי לנהל את האירוע מקרוב. כלל מציינת כי כל הגורמים הרלוונטיים מעורבים באירוע וכי כל פנייה לחברת החילוץ שלה נענית ומטופלת.
עדכון מחדר המצב של פספורטכארד: חברת פספורטכארד מעדכנת כי חילוץ הישראלים שנתקעו בסופת השלגים בנפאל החל. קבוצת המבוטחים שהייתה בכפר סמדו הועברה רגלית לכפר סמגון הנמצא בגובה נמוך יותר, שם תנאי השהייה טובים ובטוחים יותר, וישנה גישה טובה יותר לצוותים ולמשאבים. כל חברי הקבוצה במצב תקין ונמצאים בקשר רציף עם הצוותים הרפואיים והמבצעיים בשטח, וכל מנותקי הקשר אותרו בשלום.
מבוטחת אחת שחילוצה חייב טיפול דחוף פונתה במסוק לכפר לוקלה לקבלת טיפול רפואי. חילוצים מוסקים באופן שוטף יחלו ברגע שמזג האוויר באזורי ההרים יפסיק להיות סוער. בהתאם להערכת מצב שתתקיים בשעות הקרובות עם גורמי החילוץ המקומיים, יוחלט אם ניתן לבצע בהמשך היום חילוצים מוסקים נוספים.