שיא היסטורי ב-S&P 500 ערב החלטת ריבית: האם הריכוזיות מסכנת את הראלי?

Goldman:

שיא כל הזמנים שנרשם אתמול במדד S&P 500 צפוי להיכנס לספרי ההיסטוריה, שכן הוא הושג ב”רוחב השוק” הצר ביותר שנרשם אי־פעם בעת קביעת שיא חדש.

תנועת המדדים אתמול ממחישה באופן מדויק את סיכון הריכוזיות בשוק המניות האמריקאי: העלייה במניית Nvidia לבדה תרמה יותר מ־20 נקודות מתוך 30 הנקודות בהן עלה המדד כולו , נתון שאינו מעודד במיוחד ערב החלטת ה־FOMC הצפויה היום.

בנוסף, התחזקות המדדים דוחפת במהירות את מצב השוק לכיוון של גאמא שלילית (Short Gamma), מה שעלול להכריח את הסוחרים לרדוף אחר העליות כדי לגדר את הפוזיציות שלהם (בימים האחרונים נכתב פה הרבה על זה).

נראה כי המשקיעים אינם מחזיקים בחשיפה מספקת לשוק במונחי סיכון נטו, ולכן נאלצים לרדוף אחר חשיפה כלפי מעלה באמצעות אופציות. תהליך זה כבר נמצא בעיצומו.

על פי ניתוחו של מומחה הנגזרים של גולדמן זאקס,נרשמת קפיצה חדה בשיפוע אופציות הקול על המדדים (index call skew), במקביל לירידה חדה בשיפוע אופציות הפוט (put skew).

אנו עדים לרמות הקיצון הגבוהות ביותר במדדים אלה מאז ניצחונו של דונלד טראמפ בנובמבר 2024.

עם זאת, הפחתת ריבית וסיום תוכנית צמצום המאזן (QT) צפויים להיות גורמים תומכים באופן כללי בנכסי סיכון, ולספק רוח גבית לשוקי המניות בטווח הקרוב.

DB:

מבחינה היסטורית, ה־27 באוקטובר היווה את “השפל” של מדד S&P 500 במחצית השנייה של השנה.

במהלך 97 השנים שבין 1928 ל־2024, המדד עלה 71 פעמים לאחר תאריך זה, וירד 26 פעמים בלבד.

התשואה החציונית של המדד מהיום ועד לסוף השנה עומדת על כ־4.0%.

עם זאת, בשנים שבהן השוק כבר רשם עלייה בתקופה שבין 2 בספטמבר ל־27 באוקטובר כפי שקרה בשנת 2025 התשואה הממוצעת נוטה להיות מעט נמוכה יותר, סביב 3.0%.

הורדת ריבית בשיא כל הזמנים: דסק ה־Delta-1 של JPMorgan ממליץ – “להישאר שוריים”.

היום צפוי הפדרל ריזרב לבצע הפחתת ריבית בעת שמדד S&P 500 מצוי בשיא כל הזמנים, זוהי הפעם החמישית בלבד בהיסטוריה שבה צעד כזה ננקט בתנאים אלו.

בכל ארבעת המקרים הקודמים, המדד הציג ביצועים חיוביים שנה לאחר מכן, עם תשואה ממוצעת של כ־20%, כאשר גם התשואה הנמוכה ביותר שנרשמה לאחר הורדת ריבית במצב דומה עמדה על עלייה של 15% בלבד, שנרשמה בשנה שעברה.

נתונים היסטוריים אלו תומכים בגישה שורית מובהקת, אך גם מעבר להקשר הסטטיסטי, קיימים כיום מספר גורמים מבניים המצביעים על המשך מומנטום חיובי בשוק:

דוחות ה־Mag7: חמש מתוך שבע החברות המרכזיות במדד צפויות לפרסם את תוצאותיהן בימים הקרובים , אירוע שעשוי לשמש כזרז משמעותי לתמחור מחודש כלפי מעלה.

עונתיות חיובית: תקופת סוף השנה נפתחת באופן מסורתי בסנטימנט שורי, כאשר החברות מחדשות את תוכניות הרכישה החוזרת (Buybacks) בקצב המרבי.

נתוני מאקרו תומכים: הכלכלה האמריקאית ממשיכה להציג חוסן וצמיחה יציבה, עם סימנים להאצה בפעילות הכלכלית.

תמיכה גאו־פוליטית: סבב עסקאות סחר נרחב על רקע סיורו של הנשיא טראמפ באסיה־פסיפיק (APAC) מוסיף רוח גבית נוספת לנכסי הסיכון.

במישור הנגזרים, דסק ה־Delta-1 של JPMorgan מציין כי מעבר של מדד S&P 500 מעל רמת 7,000 הנקודות צפוי להביא את השוק למצב של גאמא שלילית (Short Gamma) בקרב סוחרי הנגזרים.

בתרחיש זה, הדילרים יידרשו לקנות דלתות באופן מכני ככל שהשוק יעלה, מה שעשוי להאיץ את המומנטום החיובי וליצור תנאים ל” -Bullish Squeeze.

בינתיים:

TA-90 : +1.65%

TA-RealEstate : +1.4%

Usdils : 3.24

S&P 500 future : +0.25%

בסיכום, השילוב בין תמיכה מוניטרית (הפחתת ריבית וסיום ה־QT), תנאי עונתיות חיוביים, דוחות חזקים מצד חברות הטכנולוגיה הגדולות, וחוסן מאקרו־כלכלי – מציב את השוק בעמדה נוחה להמשך ראלי, עם פוטנציאל עליות רחב גם במניות בעלות בטא גבוהה ובחברות הקטנות (Small Caps).