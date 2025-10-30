פאנל בנושא מהפכת מיסוי רווחים שוטפים ורווחים כלואים – החל משנת 2025

בהשתתפות

רו"ח פזית קליימן סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים

רו"ח כארים כנעאן ראש המטה למנהל רשות המסים



כארים: יתרת זכות ניתן לקזז אותה מעבר לסכום העודפים, בדוגמה של אמיר יש נכס שקניתי אותו ב1000, 500 מומן מעודפים, 500 מיתרת זכות שמימנה את רכישת הנכס, אז אני משלם מס אך ורק על 500 ומותר לי לקזז את היתרת זכות של ה500.

אנחנו היום עומדים על 1,200 בקשות, אם מכפילים בממוצע ב2.5 שזה מספר בעלי המניות של החברות, אז יש כ2,500 בעלי מניות שכן ביקשו להשתמש בהוראת השעה ומה שמעניין זה הקצב, בהתחלה מספר בודד של בקשות ביום, אנחנו בקצב של 100 בקשות שנכנסות כל יום, מעריך שעד תום התקופה עד ה30.11 יהיו לנו כ2,500-3,000 בקשות. יש זמן לימוד. אנחנו גם פרסמנו קובץ שאלות תשובות מהניסיון שנצבר מיישום הוראת שעה, אנחנו כל הזמן בקשר עם מייצגים והשוק אני נמצא בקבוצות ווטסאפ ועונה לשאלות, חושב עם הזמן נגיע ל3,000 בקשות.

אני חושב שכן, במיוחד ב-81א' הוא הרבה יותר פשוט גם ליישום ויותר צודק, יש תוספת לחלופה של 2% ולצידה הוראת פירוק שמקילה על החברות, יש חלוקה של 6%, 62א ביקורת שקצת קשה, ואמרתי ושי אמר וגם השר אמר, נהיה מוכנים להגיע שוב לוועדת כספים ולתקן את העיוותים לשני הצדדים אגב שיידרש.

אני לא חושב שרצנו מהר, אני חושב שהיו המון דיונים בכנסת, אנחנו גם ישבנו המון עם לשכת יועצי המס, אמיר ירון וגם יוסי, בסוף החקיקה כן מורכבת, אי אפשר להתכחש לעובדה הזו והתפקיד שלנו לפשט אותה באמצעות הטפסים ופזית תדבר על זה.

פזית: באמת החוק די מורכב, הדיווח לא יהיה מאוד פשוט ולא יכול להיות, מנסים באמת כמה שיכולים לפשט את זה, גם תראו, יש קודם כל המון הגדרות כדי לראות אם חל או לא חל עליי, המון מבחנים אם כן נכנס לסעיף בעיקר מדברת על 62א, מלאכת מחשבת הרבה יותר מ81 עם הגדרות יותר ברורות. מה שעשינו קודם כל בהקשר 62א, לפני מה שעישנו יש את החלק הישן כמו שאמר אמיר, ב62א של נושא משרה ועובד מעביד, קודם כל כמו שהיה שצריך לחשב את זה כמו ב2017 כפי שהיה עם השינויים, לדוגמה בעל שליטה במקום בעל מניות מהותי, צריך לבדוק 10% ומעלה לא ב31.12 אלא במהלך השנה ושנה שאחרי, שיכול להיות תאורתי שצריך מישהו לתקן דוח. זה עם השינויים שיש. ואז אנחנו בעצם נכנסים לסעיף החדש, חשוב קודם לחשב את הישן כי הוא יופחת כמובן כל סכום שיוחס לפי נושא משרה או עובד מעביד יופחת מהחלק של 61,1 בשביל להקל על 62.1 ואילך בנינו סימולטור שמקווה שיעלה ממש בקרוב, הוא קודם כל אנונימי אז מי שירצה יוכל להיכנס ולראות איך בסוף מחשבים כי הוא באמת עוזר למאוד ידידותי ושם יישאלו קודם כל השאלות אם זו חברת מעטים, אם הרווחים הנצברים מעל 750 אלף, אם מחזור הכנסות מיתרת יגיעה אישי מעל 30 מיליון, כדי לדעת אם נכנסים לסעיף. יישאל גם מי בעלי המניות בחברה, מה שיעור החזקה של ההחזקה שלהם, וכמובן שיעורי רווחיות נתונים על הכנסה חייבת והוצאות, כל הדברים האלה נוכל לבוא ולחשב מה הכנסה שנשארת בחברה, לעומת ההכנסה שתיוחס ליחיד. קודם כל, כשזה בעל מניות אחד או שניים עם חברת מעטים, החישוב פשוט אפשר לעשות אותו בקלות לבד, אבל דמיינו שיש כמה בעלי מניות בכל מיני שיעורי החזקה אחד נכנס להגדרה אחד לא, תשלומים של חברה קשורה שצירך לנטרל מרווחיות או שחברה בשותפות, וחלק של דיוידנד שמחזיקה בחברות אחרות, קחו את כל המצב הקיצוני הזה שלחברה יש את כל ההכנסות וההחזקות האלו אז זה מאוד מורכב, ויחשוב הסימולטור יביא ממש מה הכנסה שנשארת בחברה וכל בעל מניות מה צריך לזקוף לו בסעיף וגם בדיוידנד וכולי. אמרתי שזה אנונימי ופתוח לכולם ואני חושבת שזה צריך להיות ממש בקרוב. אומרת זה ממש בקרוב, זה נראה טוב ובדקנו את זה, צודקים, קודם כל אנחנו נערכים להגשת דוחות.

אז שנייה, רק אגיד, אנחנו מבינים את זה, שנת 2025 עומדת להיסגר, זו פעם ראשונה שיהיה דוחות עם החקיקה הזו.

כארים התחייב עד סוף נובמבר. כל הרעיון אמרתי שזה אנונימי כדי לבדוק, חושבת שאפשר ללמוד מזה מאוד טוב את החוק. הסימולטור הזה הוא אנונימי ולשימוש כולם, אבל ברגע שחברה מגישה דוח מקוון, מזכירה לכם גם בדוח עצמו צריך לפרט את כל בעלי המניות וכולי, גם מעצם מילוי הדוח מכניסים את הנתונים וזה יהפוך להיות חלק מהדוח, חברה שתדווח ותסמן, חברת מעטים וסעיף 62א אוטומטית חלק מהדוח השנתי שלה יהיה חלק מהסימולטור שיהיה בעצם חלק מהדוח, וזה יחסוך נספחים שצריך תשלומים לחברה קשורה וכולי, אנחנו על זה וחשוב לנו שזה יעלה, אגב זה כלי טוב גם למייצגים ולעובדים שלנו.

כארים: וגם מי שלא מבין את החקיקה יכול ליישם.

פזית: קודם כל, הסימולטור הזה והנספח הזה לדוח הוא בדוח החברה, צריך לזכור, כי בסוף את כל המבחנים ואת כל הבדיקות עושים בדוח החברה, אז גם ה1214 וגם ה1301 בעצם הטפסים קצת, לא ישתנו, אלא הוספנו להם עוד שדות, גם ברמה האינפורמטיבית כדי שנדע איזה הכנסות יש ואת כל הדברים וגם בדוח היחיד יש שדה להוסיף את 62א קוראת לו הישן, מה שהיה ב2017, כולל מה שעכשיו, א1, א2 א3, כל זה יהיה בדוח.

זה לא יהיה ייחוס אוטומטי מדוח חברה ליחיד, יהיה את התחשיב. כדי להוסיף בתיק יחיד צריך לדעת את התוצאה של החברה. זה נתון לבחירה. בסוף תהיה שורה תחתונה שאומרת.

החלופה שכל המס ישולם בחברה, אתה מדבר על זה בסופו של דבר חברה ששילמה את כל ההכנסה בלי לחשב כלום, על כל ההכנסה שילמה מס חברות בחברה וחילקה דיבידנד, במיסוי דו שלבי הכל הגיע עד הבית הם בסדר גמור, בדוח 1301 תידרש לדווח כנפרד, כי בדוח יחיד מיגיע אישית אז חל ביטוח לאומי.

כארים: לגבי הוראת השעה, לא התנגדנו להאריך אותה, אבל יש בעיה תקציבית ולא מקצועית, מקצועית אנחנו תומכים, אפשר להאריך אותה בשנה, הבעיה תקציבית כי בונים על הכסף ב25 ולא 26, אם נבנה על הוראת השעה רוב הכסף יגיע שנה הבאה.

לא שינינו את התחזיות, 62א אמור להכניס כ2.8 מיליארד ב25, 81א כ2.2 מיליארד והוראת השעה כ5 מיליארד.

אנחנו רואים תמונה רחבה, 62א יש 3 דרכים ליישם אותו, 2 כתובות בחוק הוצאה מול הכנסה או חלוקת דיבידנד, ודרך שלישית ליישם את הסעיף או לא להיכנס אליו מלכתחילה, זה לשחוק שיעור רווחיות למתחת 25%, איך עושים את זה? מגדילים שכר או דמי ניהול. ואנחנו רואים את זה. במיוחד שותפיות. אני אומר יש יותר גבייה בניכויים משכר ודמי ניהול ותשלומים אחרים לבעלי שליטה ולכן החוק עומד בציפיות.

בגלל זה הם כועסים אבל זו חקיקה מורכבת.

פזית: אני חושבת גם שזה קשה מהכתוב בגלל כל השינויים שנוספו תוך כדי, כי ב81 הוא כתוב יותר ברור, אבל 62 כל כך הרבה דברים נוספו וזה קשה.

פזית: סעיף 62א1, אני רואה את ירון בכוננות, בנושא של ייחוס הכנסות עתירות יגיעה אישית של חברה, זה חל על בעל מניות פעיל, שהוא קודם כל וזה החלק הקל בהגדרה מי שמחזיק ב30% ומעלה במניות זה נורא קל, אבל נכנס לשם גם כל מי שפעיל בחברה, אגב, הכנסה כולה או חלקה מההכנסה של חברה נובעת מיגיעתו האישית. אם יש בעל מניות שמחזיק הרבה פחות מ30% אבל כן פעיל בחברה, הכנסות החברה מיגיעתו האישית שלו, אז הוא גם. רגע לפני שאתה אומר אני רוצה לחבר את זה שלא תתבלבלו גם בסוף שממלאים את הדוח ולא בסימולטור כל החלק של בעלי המניות מאוד מורכב. שואלים כל אחד מה שיעור החזקה שלו, מי שמחזיק 30% קל, מי שפחות יש עוד שאלה, האם בעל מניות פעיל בחברה, הכנסתו נובעת מיגיעתו האישית אם הוא עובד בחברה צריך לציין כן או לא.

כארים: בחוזר נבהיר מי זה בעל מניות פעיל, קודם כל מי שמעל 30%, מרבית חברות המעטעים בעל מניות אחד, יותר קל להגיד מי לא בעל מניות פעיל, מי שיושב בצד ומחכה לדיבידנד. אם אתה מורשה חתימה בחברה כנראה פעיל, אם תלוש כנראה פעיל. זו דוגמה. אבל גם יהיו ויכוחים, אנחנו רוצים להשאיר לכם קצת עבודה בשומה.

פזית: חושבת שכמו שיוסי אמר קודם, זו השנה הראשונה שיוגשו דוחות, כולם יידרשו פעם ראשונה ליישם את זה ויציף כנראה הרבה שאלות.

יש את הטיוטה של 62א עוד לא יצאה לסבב, נבחן את הדברים האלה, כמו שנאמר שחבר דירקטוריון לא ייכנס להגדרה, נבחן את זה.

כארים: אני לא רואה בעיה להעביר מלאי ולא רואה יתרון.

פזית: כשנכנסים לסימולטור אתה צריך מראש עם נייר עבודה שלך להכניס עבודה אחרת.

כארים: ברוב המקרים לחשבונית עצמאית אין משמעות. בדירת מגורים שהיא עסקת אקראי יש משמעות לחשבונית עצמית כי לא יכול לנכות מע"מ, אז אם לא הוצאת חשבונית עצמית יש בעיה, גנבת את המע"מ.

אבל אני אומר, מי שלא הוציא חשבונית עצמית, שהתוצאה שלה היא 0, לא נדפוק אותו.