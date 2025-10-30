הפד הוריד את הריבית ב־0.25%: צעד זהיר לנוכח סימני היחלשות בשוק העבודה

תוצאת ישיבת הפד האחרונה אמש (ד', 29.10.25) הייתה צפויה למדי, והובילה להפחתת ריבית קרנות הפד ב-0.25% ולסיום תהליך צמצום מאזן הבנק המרכזי. עם זאת, לדברי דניאל מארי, סגן מנהל השקעות ראשי וראש תחום מחקר גלובלי ב-EFG Asset Management, הנימוק מאחורי ההחלטה הוא שמעניק לה את המשמעות האמיתית.
מארי מציין כי בהתחשב בבצורת הנתונים שנגרמה עקב סגירת הממשל, ובעובדה שהאינפלציה בארה"ב נותרת מעל היעד בעוד ששוק העבודה נותר חזק והמגזר התאגידי נראה כמשגשג, ניתן היה לסלוח לחייזר אינטליגנטי בעל הבנה בסיסית בכלכלה ובמנדט של הפדרל ריזרב אם היה מצפה לראות פד שנמצא ב"הולד" או אפילו במצב של הידוק מוניטרי.
אולם בפועל, הדבר לא קרה - מהלך זה משקף שינוי באיזון בגישת הפעולה של הפד, מהתמקדות במאבק באינפלציה לעבר הדגשה מחודשת של יעדו השני - שמירה על תעסוקה מלאה.
לדבריו, ייתכן שבאופן תת מודע הפד הושפע גם מלחצים פוליטיים מצד ממשל טראמפ, במיוחד לאחר מינויו של סטיבן מירן כחבר בוועדה הפתוחה של הפד (FOMC). ההחלטה לדבריו, משקפת צעד זהיר, במהלך מניעתי "ביטוחי", שנועד לרכך סימנים ראשוניים להיחלשות בשוק העבודה ולצמצם את ההשפעה האפשרית של חוסר הוודאות הכלכלית שנגרמה עקב סגירת הממשל.
ב-EFG שמנוהל בישראל ע"י ג'וזף וולף, מעריכים כי עד לישיבת הפד הבאה, שתתקיים ב-9–10 בדצמבר, עם חידוש פעילות הממשלה ופרסום נתונים כלכליים עדכניים, תוכל הוועדה לקבל החלטה מושכלת ומבוססת יותר.