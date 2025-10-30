האופטימיות בשווקים נמשכת: הסכם סחר מתקרב והשקעות AI דוחפות את הכלכלה האמריקאית

למרות המתיחות בסחר העולמי והחששות בתחום האשראי, שוקי ההון ממשיכים לעלות באופן יציב. המשקיעים מעריכים כי נשיאי סין וארה"ב, שי ג’ינפינג ודונלד טראמפ, יחתמו בקרוב על הסכם סחר חלקי, מה שתומך באופטימיות בשווקים. במקביל, קריסות החברות First Brands ו-Tricolor לא גרמו לגל חששות רחב, לאחר שהוגדרו כאירועים נקודתיים ולא כביטוי לסיכון מערכתי.
הכלכלה האמריקאית ממשיכה להישען על השקעות בינה מלאכותית
הצמיחה בארה"ב נמשכת בקצב מתון, כשהשקעות הענק בתחום הבינה המלאכותית (AI Capex) משמשות מנוע מרכזי. השבוע צפויים להתפרסם נתונים נוספים שיבהירו את עוצמת מגמת ההשקעות, אך לא צפויה מהם השפעה שלילית על כיוון השוק.
הדולר האמריקאי ממשיך לנוע בטווח יציב לאחר ירידות מוקדמות יותר השנה, כשמדד הדולר (DXY) נע סביב רמת 96 — רמה שהשוק עוקב אחריה מקרוב. לפי ההערכות, לא נראה פריצה מתחת לרמה זו בעת הקרובה.
הזהב נרגע – אך המגמה ארוכת הטווח נותרה חיובית
לאחר ראלי מרשים, מחירי הזהב התייצבו באוקטובר. ביוליוס בר מעריכים כי מדובר בהפוגה זמנית, שכן גורמי היסוד – ובראשם הפחתת ערכם של מטבעות המדינות המפותחות (G7) תחת מדיניות פיסקלית מרחיבה – ממשיכים לתמוך בביקוש לזהב בטווח הארוך.
הנפט שומר על יציבות למרות סנקציות חדשות
מחירי הנפט כמעט שלא הגיבו לסנקציות החדשות שהטיל הממשל האמריקאי על שתי חברות הנפט המובילות ברוסיה. ביוליוס בר סבורים כי הצעד אינו משנה את שיווי המשקל של שוק האנרגיה, ושומרים על המלצה ניטרלית כלפי "הזהב השחור".
הפד מתכונן לסיום הידוק הנזילות
בכירי הבנק הפדרלי בארה"ב מאותתים על סיומו הקרוב של תהליך צמצום המאזן (Quantitative Tightening) – מה שיפתח את הדרך לחידוש רכישות נכסים נטו כבר במהלך השנה הבאה. עם זאת, ייתכן שהמהלך לא יוגדר רשמית כהרחבה כמותית (QE), עקב ביקורת ציבורית על השלכותיה החברתיות של מדיניות זו.