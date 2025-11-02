סקודיקס השיקה מרכז דמו וחווית לקוח חדשני בדיסלדורף, גרמניה

סקודיקס, ספקית הפתרונות המתקדמים בעולם להשבחה דיגיטלית בתעשיית הדפוס משיקה מרכז דמו וחווית לקוח חדשני (Scodix Experience Centre) אשר ישרת בעיקר את לקוחות ושותפיי החברה באירופה, ויאפשר להם להכיר, להתנסות ולהתרשם מהיתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בתחום השבחת דפוס דיגיטלית. המרכז הושק בעיר דיסלדורף, גרמניה וישמש מוקד אירופאי להדגמות, הדרכות וחדשנות בתחום.
השקת המרכז החדש מהווה נדבך נוסף במחויבות החברה להמשיך להוביל את מהפכת ההשבחה הדיגיטלית בעולם ולהנגיש את מוצריה הן לקוחות קיימים והן ללקוחות פוטנציאליים וכן למותגי הקצה. המרכז החדש מציע ללקוחות ולשותפים חוויה מלאה של הטכנולוגיות המתקדמות של החברה, החל מהיכרות עם הפלטפורמות המתקדמות ביותר בעולם, ועד למפגשי השראה, ימי חדשנות, אירועים מקצועיים והדרכות. בנוסף המרכז יאפשר לחשוף מוצרים ושימושים חדשניים ומהפכניים של מערכות החברה.
אלי גרינברג, מנכ"ל סקודיקס מסר כי, "מרכז הדמו וחווית הלקוח בדיסלדורף הוא הרבה מעבר למרכז הדגמה, ומהווה מרכז חוויתי אשר יציג את חדשנות החברה המביאה את עתיד ההשבחה הדיגיטלית אל הלקוחות והשותפים שלנו. זהו מרכז בו מותגים ובתי דפוס יכולים לחוות באופן מלא את הפוטנציאל האדיר של טכנולוגיות סקודיקס ליצירת בידול עיצובי ויישומי ערך מוסף, כמו גם הדרכות, אירועים וימי חדשנות יחודיים.״
במרכז תוצגנה מערכות הדגל של החברה Scodix Ultra 6500 SHD, המדגימה את רמת הדיוק, הגמישות והיצירתיות שמציעה הפלטפורמה. הטכנולוגיות שיודגמו במקום כוללות את:
Smart High-Definition (SHD) - טכנולוגיה ייחודית המאפשרת השבחה של פרטים עדינים, קווים דקים וטקסטים קטנים, לצד יישומי הטבעה רחבים.
Scodix Multi-Layer Embellishment (MLE)- פתרון חדשני היוצר שכבות השבחה תלת-ממדיות עשירות במרקם ועומק, במעבר אחד בלבד.
השקות חדשות, בהן השקת האפליקצייה החדשה, ה-17 במספרה, Scodix Luxe אשר מאפשרת שימוש בעור, קנבס ומצעי יוקרה בטקסטורות חדשות, שלא התאפשרו בעבר
לאחרונה הודיעה החברה על שיתוף פעולה חדש עם חברת Adobe, שבמסגרתו תשולב טכנולוגיית ה-Adobe PDF Print Engine בעדכון התוכנה הקרוב של סקודיקס. העדכון צפוי לשפר משמעותית את תהליכי ההדפסה הדיגיטלית ולהעניק ללקוחות ביצועים גבוהים, יציבות ותאימות מיטבית, תוך חיזוק המחויבות של סקודיקס לחדשנות ולהצלחת לקוחותיה ברחבי העולם.
18 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 8.44 מיליון בסקודיקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את סקודיקס. לרשימה המלאה
