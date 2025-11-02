סיכום אוקטובר בת"א: עלייה במדדי מניות ואג"ח והתחזקות השקל מול הדולר

מדד ת"א 125 עלה 3% באוקטובר ו- 38% מתחילת השנה.

השקל התחזק השנה ב- 11% ביחס לדולר בזמן שהדולר נחלש ב- 8% בעולם.

אמנם הפד הפחית כצפוי את הריבית אך נוצרו סימני שאלה לגבי הפחתה נוספת לפני סוף השנה.

נמשכת המגמה החיובית במדדי המניות בארה"ב, בעיקר בהשפעת מניות הטכנולוגיה. עם סיום חודש אוקטובר מתברר שמדד P500&S רשם שישה חודשים רצופים של עליות, אירוע חיובי שלא התרחש דומה לו בארבע השנים האחרונות. זאת ועוד, מתחילת השנה מדד זה שבר 36 פעמים את השיאים ההיסטורים שלו. באשר לנאסד"ק, המדד רשם שבעה חודשים רצופים של עליות, הרצף הארוך משנת 2018 (ראו גרף).

בין הגורמים שתרמו ותורמים למגמות החיוביות לעיל ניתן להדגיש את הציפיות בשוק לתהליך של הפחתות ריבית על ידי הבנק הפדרלי, הדוחות הרבעוניים הטובים יחסית של החברות העסקיות הציבוריות, ההתמתנות היחסית במדיניות הטלת מכסים חדשים על היבוא ע"י הנשיא טראמפ (כולל אותה "הפסקת אש" בסיכוני מלחמת סחר בין ארה"ב לסין עליה הוכרז בשבוע האחרון) וההשפעות של המהפיכה הטכנולוגית, כולל בבינה המלאכותית, על הרווחיות בפועל והצפויה בעתיד של חברות שיפיקו תועלת מירבית ממהפיכה זאת.

הפחתת ריבית הפד ל- 4% לשנה הגיעה ביחד עם איתות לסימני שאלה לגבי האפשרות של הפחתה דומה לפני סוף השנה. גם כאשר היא צפויה ומגולמת בשוק, הפחתת ריבית בפועל מהווה חדשות טובות עבור השווקים. אולם הפעם הבנק הפדרלי הפתיע את השוק בהדגשת העובדה שמבחינתו קיים סימן שאלה גדול לגבי הפחתה נוספת של הריבית לפני סוף 2025. זאת, מכמה סיבות. ראשית, סביבת האינפלציה בארה"ב עדיין עומדת על כ- 3% לעומת יעד של 2% לשנה. כמוכן, קיימת אי-ודאות ניכרת לגבי השפעת העלאות המכסים על האינפלציה. שנית, על רקע ההשבתה של הממשל, נתוני מקרו חשובים ומכריעים עבור החלטות הפד אינם מתפרסמים. דוגמה בולטת לכך הם נתוני דוחות התעסוקה החודשיים, הנותנים תמונה עדכנית של מצב התעסוקה, האבטלה, שיעורי ההשתתפות והשינויים בשכר העבודה. קיימת גם אי-ודאות לגבי המשך פרסום נתוני מדדי המחירים השונים אשר קריטיים להערכת סביבת האינפלציה. אם בעבר יו"ר הפד, פאואל, הדגיש שההחלטות הן מותנות בנתונים ((data dependent הרי שהמצב הנוכחי רק מעצים את החשיבות של עקרון זה. הפד גם הודיע על כוונתו לסיים בקרוב את תכנית ההגבלות הכמותיות, המכונה QT, שנמשכה בשלוש השנים האחרונות, ועל מעבר אפשרי לצעדים שיגדילו את מצב הנזילות במשק האמריקאי.

בסיכום השבועי מדדי דאו ג'ונס, S&P500 ונאסד"ק רשמו עליות של 0.8%, 0.7% ו- 2.2% בהתאמה. לעומתם, מדד ראסל 2000 ירד 1.4%. מדד מניות עולמי, MSCIW, עלה 0.4% ומדד 50EU ירד 0.2%. עליות במיוחד נאות נרשמו בחלק מבורסות אסיה. מדד הניקיי הוסיף 6.3% לערכו ומדדי דרום קוריאה וטייוואן עלו 4.2% ו- 2.6% בהתאמה. אצלנו, ת"א 125 עלה 1.9%, בין היתר על רקע עליות במניות הבנקים, הביטוח והבנייה. השקל התחזק מול הדולר משער של 3.29 ל- 3.24 שקל לדולר בסוף השבוע.

ישראל: נתוני סחר חוץ מסוימים מצביעים על גידול ביצוא וביבוא. היצוא התעשייתי עלה כ- 6% בספטמבר במונחי מליוני דולרים. חלק מהגידול ביצוא חל בסעיפים שקשורים לתחום הביטחוני. כמוכן היבוא של מוצרי צריכה עלה במקביל בשיעור של כ- 5% (גם במליוני דולרים). בסך הכל, נרשמה עלייה מדודה בגירעון המסחרי.

שוק העבודה בישראל ממשיך להתאפיין במצב של תעסוקה מלאה, עם שיעור אבטלה של 3% בחודש ספטמבר חודש בו נוספו 38 אלף אנשים לכוח העבודה. מתוכם נרשמו כ- 27 אלף מועסקים חדשים ו- 11 אלף מובטלים חדשים. בענפי ההייטק בולט הגידול במספר המשרות הפנויות.



הסקירה הוכנה ע"י פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר

