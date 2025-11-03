פתיחת שבוע נהדרת עם רוגע ועידוד מוול-סטריט - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות.

עם שוק חיובי לא נתפלא שקיבלנו ברוב המקומות החיוביים מניות: חיוב יומי-חודשי: ת"א 90 ות"א 125 (תחילת חודש), כאשר השנתי ממשיך להיות של הבנקים ות"א 125. בחלק השלילי היומי-חודשי: בנקים בבלעדיות (אולי בגלל הריביות שאולי הולכות לרדת), ובחלק השנתי הדולר והאג"ח שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:



השוק ממשיך להיות חיובי מאוד, וזה ניכר בכל הקרנות ובכל הטווחים חוץ ממקרה בודד אחד... מה שמפליא הוא שזו הפעם הראשונה שאנו רואים קרן שמצליחה להוביל בכל הטווחים (אולי בגלל שהפעם היומי והחודשי זהים...). הקרן הזו היא איילון 10/90 והיא טובה יומית-חודשית עם 0.19%, מתחילת השנה עם 12.26%, שנתית עם 17.51% ועבור שלוש שנים עם 31.48%. הישג גדול ויפה!

היא גם אחת מן הקרנות היקרנות יותר עם 0.80% דמי ניהול שנתיים יחד עם קרן שנייה מאיילון (איילון (!) אג"ח + 10%). אבל, כנראה שאף אחד לא יבוא בטענות לאור הביצועים של הקרן... מתוך 10 הטובות נציין שיש 3 קרנות צעירות יחסית שאין להן נתונים של 3 שנים. הקרן הגדולה ביותר מגיעה מבית אי-בי-אי עם 634.20 מיליוני שקלים שהיא גם בין המגייסות עם 40.95 מיליונים יחד עם קרן ממור שגייסה 90.30.

הבורסות

ארה"ב: אחרי תקופה ארוכה של חיוב, הגענו שוב לשבוע שבו יכולה להגיע בשורה פחות טובה: שבוע של נתוני התעסוקה. למרות שחלק מן הממשל מושבת וייתכן שהנתונים קצת מעוותים יש להניח שמה שיפורסם ייקבע הרבה. הנתונים יגיע ביום שישי עם נתוני ה-"גרעין" של נתון האינפלציה PCE. בכל השבוע יגיעו נתונים בדבר הייצור והשירותים, בנייה, והמון נאומים.

אבל עיקר העניין הוא התעסוקה במגזר הפרטי והממשלתי ועל זה נקבל המון פרטים במשך כל השבוע. האם זה יהיה הטריגר לירידות? בינתיים אין באופק משהו מעיק על השוק. כדי שזה יקרה צריכים לבוא מספרים שליליים במשרות החדשות ועלייה די גבוהה באבטלה. ואז, השוק יכול לקבל זאת בצורה דווקא טובה בגלל שהוא יראה בזה סימן של הורדות ריבית אגרסיביות יותר מן המתוכנן. בקיצור: נחכה ונראה.

תל-אביב: שוק המניות הישראלי התעודד מאוד מן הסגירה החיובית בוול-סטריט, למרות שהייתה זו עלייה קטנה יחסית (0.26% בסנופי). מה שמשפיע הכי הרבה כרגע הוא המצב המוזר שהריביות יורדות בארה"ב מול אלו העומדות אצלנו. לכן, ההנחה היא שבמפגש הבא של בנק ישראל נראה ירידה גם כאן והנחה זו מעלה את המניות לקראת...

גם המצב הסביר של השקט היחסי בחזיתות השונות מעודד ומאשר את השגרה הנכחית: האמריקאיים ממשיכים לעשות הכול כדי למנוע התלקחות חוזרת. כנראה זו תגיע בכל מקרה אבל זה יכול להיות עוד הרבה זמן ועד אז למה לא להתעודד.. בסה"כ גורמי החיוב היו חזקים יותר (במיוחד הצד של הנזילות הגבוהה הנכנסת כל הזמן לשוק) וזה ממשיך להעלות את המדדים.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-30-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום של פקיעת אופציות ולכן חסר משמעות מבחינת המחזורים. לכן, נציין את המספרים בלבד: המחזור הכללי עבור כל מניות ת"א 35 הגיע לכדי 3.709 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים קנו: 2.052 מיליארדים, מכרו: 726.9 מיליונים => נטו מדהים של 1.325. המניות שנקנו הכי הרבה היו: קמטק: (27.8-), טאואר (43.7-), והמניות שנקנו הכי הרבה הן: פועלים (296.4) ולאומי (250.2).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



