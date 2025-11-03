רפורמה במסחר: עסקאות בלוק בשער הנעילה בבורסה בת"א

הבורסה לניירות ערך בתל אביב ממשיכה לפעול להגדלת היקף המסחר המתבצע בתוך הבורסה ולהעברת הפעילות שנעשית כיום מחוץ לבורסה אל תוך המסחר בבורסה – וזאת על ידי מתן אפשרות לבצע עסקאות בלוק גם בשער הנעילה.

למסחר בתוך הבורסה יתרונות משמעותיים: העסקאות שקופות ומתועדות, מספר הטעויות התפעוליות קטן, סיכון הציות פוחת, סיכון הצד השני מנוטרל בגלל מנגנון הסליקה המרכזית והדבר תורם לשיפור הסחירות והנזילות במניות ובאיגרות החוב. בשל יתרונות אלו ועוד, הרגולטורים בעולם כולו מעודדים מסחר המתבצע בבורסה על פני עסקאות המתבצעות מחוץ לבורסה.

במטרה להקל על ביצוע עסקאות גדולות ומשמעותיות בתוך הבורסה, פיתחה הבורסה את מנגנון עסקאות הבלוק - כלי המאפשר לבצע עסקאות בהיקפים גדולים בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים.

באוגוסט האחרון השיקה הבורסה את שלב המסחרTAL (Trading At Last) שמאפשר לבצע עסקאות בשער הקובע של נייר הערך, לאחר שלב מסחר הנעילה. מהרגע הראשון נראה כי שלב המסחר החדש אומץ בהצלחה יוצאת דופן על ידי כלל הפעילים בשוק ההון ומידי יום מתבצעות עסקאות רבות, הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח. כמו כן, ניכרת פעילות משמעותית של משקיעים זרים ושל גופים מוסדיים, שעד השקת ה- TAL מיעטו לפעול במכרז הנעילה.

בבורסה רואים פעילות ערה בשלב הנעילה בימים של עדכוני מדדים ולדוגמה, בעדכון מדדי האג"ח שנערך ב-20 באוקטובר 2025, המסחר בשלב הנעילה הסתכם בכ-122 מיליון שקל. בבורסה מעריכים כי בעדכון מדדי המניות הקרוב שייערך ב-6 בנובמבר, צפוי להישבר שיא במסחר במניות בשלב ה-TAL, שכן בעדכון המדדים הקודם, פקודה זו כלל לא הייתה קיימת.

לאור הערך המוסף למשקיעים בשלב הנעילה במסחר, החליטה הבורסה להרחיב את אפשרויות המסחר ב-TAL גם בעסקאות בלוק - מהלך שיגביר את התמריץ של המשקיעים הגדולים לבצע עסקאות מסחר בתוך הבורסה. הפקודה המאפשרת ביצוע עסקת בלוק בשער הנעילה, מספקת מענה למשקיעים החפצים לסחור בהיקפים גדולים ובאופן מוגן בשער הנעילה ו/או במחיר שונה משער הנעילה, במגבלות סטיית שער מוגדרות, בדומה לגמישות הקיימת בעסקאות מחוץ לבורסה, ומייתרת את התמריץ לפעול מחוץ לספר הפקודות השקוף.

בעוד שבעסקאות המתבצעות מחוץ לבורסה ניתן להעניק הנחה מבלי שהדבר ישפיע על מחיר המניה, עסקאות גדולות המתבצעות בתוך הבורסה עלולות להשפיע ישירות על המחיר ולכן ביצוע עסקאות בלוק בשער הנעילה נותן מענה למשקיעים החפצים בפרקטיקה זו וכל זאת, בלי לייצר תנודתיות במהלך יום המסחר במחיר נייר הערך שבו התבצעה העסקה.

מתחילת 2025 ועד היום היקף העסקאות שבוצעו מחוץ לבורסה עמד על כ־91 מיליארד שקל במניות וכ־ 54 מיליארד שקל באיגרות חוב. בין העסקאות הגדולות והבולטות שבוצעו מחוץ לבורסה לאחרונה ניתן לציין את בנק לאומי עם שתי עסקאות של כ-1.4 מיליארד שקל כל אחת, בראק אן.וי עם עסקה של כ-1.1 מיליארד שקל ובזק עם עסקה של כ-960 מיליון שקל.

בבורסה סבורים כי המסחר בבלוק בשער הנעילה יאפשר יותר עסקאות גדולות ומשמעותיות בתוך הבורסה, יאפשר הפצה יעילה יותר של ניירות ערך ובשקיפות רבה יותר לטובת ציבור המשקיעים.