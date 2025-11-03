פרשת "יד לוחצת יד": בעל סוכנות ביטוח גדולה חשוד ששיחד בכירים בהסתדרות, בעיריות ובוועדים גדולים במשק

המשטרה עצרה עשרות חשודים, בהם יו"ר ההסתדרות ואשתו ושני ראשי ערים, במסגרת פרשת שחיתות רחבת היקף שמכונה "יד לוחצת יד". לפי החשד, בכירים בהסתדרות, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות קיבלו שוחד וטובות הנאה מאיש עסקים מתחום הביטוח, בתמורה לקידום אינטרסים ומינוי מקורבים לתפקידים ודירקטוריונים. החקירה, שנוהלה בחשאי כשנתיים, הפכה הבוקר לגלויה עם פשיטות, חיפושים ועשרות מעצרים.
ראש יחידת להב, ניצב מני בנימין, אמר היום: "הבוקר הפכה לגלויה, חקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה, מצטיירת תמונה, המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי. יחידת להב 433 על שלל שוטריה וקציניה, תמשיך במקצועיות ובערכיות במאבק הבלתי מתפשר בשחיתות הציבורית." השם שניתן לפרשה הוא "יד לוחצת יד".
לפי החשד, איש עסקים בכיר מתחום הביטוח, בעל סוכנות ביטוח גדולה וותיקה, היה מקורב למנהלים בהסתדרות, חילק ג'ובים ומינה מקורבים לראשי ועדים ברשויות, תאגידים, וחברות ממשלתיות, חלקם גם מונו כחברי דירקטוריון בחברות שונות, ולאחר מכן זכה במכרזי ביטוח גדולים באותם ועדים וחברות. בין היתר, נעצר לחקירה היום גם יו"ר ועד עובדי הרכבת. החקירה עודנה נמשכת וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים. על פי החשד מדובר בפרשת שחיתות חמורה, שבה מעורבים כ-350 בני אדם.
מלה"ב נמסר עוד, כי החקירה החלה לפני כשנתיים, וכאמור עפ"י החשד, בכירים בהסתדרות הכללית, ברשויות מקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים, היו כאמור מעורבים בקבלת שוחד וטובות הנאה מאנשי עסקים, בתמורה לקידום עסקיהם ולעשיית רווח. היום, עם המעבר לחקירה גלויה, עצרו ועיכבו שוטרי יאח"ה עשרות חשודים, ביצעו עשרות חיפושים בבתים ובמשרדים ותפסו רכוש וכסף לצרכי חילוט. החשודים הובאו לחקירה במשרדי להב 433.
מההסתדרות נמסר בתגובה: "אנו בטוחים בחפות אנשינו ומשתפים פעולה עם רשויות האכיפה. מטבע הדברים, אין באפשרותנו להתייחס להליכים מתנהלים. פעילות ההסתדרות למען הציבור נמשכת כסדרה, לרבות כלל שירותי הארגון ברחבי הארץ".