מנורה מבטחים: שינוי מבני באגף הסוכנים ל"מיקסום פוטנציאל עסקי"

כחלק מיישום האסטרטגיה, מנורה מבטחים מבצעת צעדי התאמה באגף, זאת בין היתר, במטרה למקד את מנהלי המכירות המרחביים בפיתוח וצמיחה עסקית, יד ביד עם הסוכנים. במסגרת המבנה החדש, מצטרפת למנורה מבטחים מירב כץ כסמנכ"לית מכירות ארצית. לכץ ניסיון מוכח של 25 שנים בתחום מכירות ביטוח והיכרות נרחבת עם עולם הסוכנים.

שי אביסירא, מנהל אגף סוכנים במנורה מבטחים: "מטרת השינוי היא למקסם את הפוטנציאל העסקי, לשדרג את היכולות שלנו ולהתמקד בחיזוק הקשרים עם הסוכנים, תוך העמקת שיתופי הפעולה עמם. זאת, כחלק מיישום האסטרטגיה שלנו וההתמודדות עם השינויים בשוק ההפצה וסביבה עסקית דינמית ומשתנה".

מנורה מבטחים הודיעה היום על שורת צעדים לשינוי מבני באגף הסוכנים, בניהולו של שי אביסירא, וכן על מינויים באגף במטרה להבטיח את הידוק מערכת היחסים עם הסוכנים ואת המשך התמיכה בפעילות העסקית עימם. זאת, כחלק מיישום האסטרטגיה של הקבוצה, להתמודדות עם השינויים בשוק ההפצה וסביבה עסקית דינמית ומשתנה.

מבנה דו-ממדי ומינוי סמנכ"לית חדשה

במסגרת המבנה החדש, מצטרפת לאגף מירב כץ כסמנכ"לית מכירות ארצית. מירב מביאה עמה ניסיון מוכח של 25 שנה בתחום המכירות בעולם הביטוח והינה בעלת היכרות מעמיקה עם עולמות הסוכנים וענפי הביטוח השונים.

מבנה המכירות הארצי החדש יפעל בצורה דו-ממדית: ארבעה מנהלי מכירות מרחביים יוצבו בעמדות מפתח ויהוו את הגורם המקשר בין האגף לבין סוכני החברה בכל היבטי המכירה (וזאת באמצעות קבוצות הפיקוח שתחת אחריותם). לצידם יפעלו שלושה מנהלי מכירות תחומיים - המתמחים בהגנות, פנסיה ופיננסים, שיספקו ליווי מקצועי צמוד למנהלי המכירות המרחביים, למפקחים ולסוכנים.

במסגרת זו:

שמעון ממן יכהן כמנהל מכירות מרחב דן.

ערן סלע יכהן כמנהל מכירות מרחב מרכז והסדרים.

הדר יער יכהן כמנהל מכירות מרחב חיפה והצפון.

דיקלה זינטי, שהייתה עד כה מפקחת במחוז חיפה והצפון, תכהן כמנהלת מכירות מרחב ירושלים והשפלה.

ענבר שרר תכהן כמנהלת מכירות פעילות הגנות.

מאיה מרקוביץ' תכהן כמנהלת מכירות פעילות פיננסים.

תפקיד מנהל מכירות פעילות הפנסיה מצוי בשלבי איוש.

בתחומי המטה והתכנון בניהולה של אורית מאיר לא יחול שינוי ואלו ימשיכו להעניק לסוכנים תמיכה רחבה ומעטפת שירותים כוללת, כך שהסוכנים ייהנו, בין היתר, ממחלקת אנליזה, מערך הדרכות ומידע ("טופ סקול") וצוות הפרויקטים של החברה. גם תחום אירועי סוכנים, בניהולה של גילה אופק, ימשיך לפעול במתכונתו הנוכחית ולא יחול בו שינוי. בתוך כך, דוד בורנשטיין ימשיך לנהל את מחוז חיפה והצפון בביטוח אלמנטרי.

שי אביסירא, מנהל אגף סוכנים במנורה מבטחים: "אנו שואפים להשגת כל היעדים העסקיים והאסטרטגיים של החברה. מטרת השינוי היא למקסם את הפוטנציאל העסקי, לשדרג את היכולות שלנו ולהתמקד בחיזוק הקשרים עם הסוכנים, תוך העמקת שיתופי הפעולה עמם. זאת כחלק מיישום האסטרטגיה שלנו להתמודד עם שינויים בשוק ההפצה וסביבה עסקית דינמית ומשתנה.

"בהזדמנות זו אעדכן, כי גיא שפיר, מנהל מחוז מרכז וסוכנויות, יסיים את תפקידו בחברה.

חנן מאטס, מנהל מחוז ירושלים והשפלה, ביקש לסיים את תפקידו בחברה.

בשמי ובשם הנהלת החברה, אני מבקש להביע הערכה רבה למחויבותם ותרומתם המשמעותית של גיא וחנן לאורך השנים ולאחל להם הצלחה רבה בדרכם החדשה.

כמו-כן, אני מברך את מירב על הצטרפותה לקבוצה ובטוח שהיא תתרום את ניסיונה רב השנים ויכולותיה האישיות והניהוליות להמשך טיפוח וקידום מערכת היחסים בין מנורה לסוכניה. אני משוכנע שיחד עם מנהלי המכירות והמפקחים היא תמשיך לפתח ולהעמיק את הפעילות באגף, לשם השגת יעדיה העסקיים של הקבוצה".