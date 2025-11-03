גולת הכותרת של השבוע תהיה עדכון המדדים החצי-שנתי - סיכום מסחר בבורסה

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר בבורסה:
״עוד יום ירוק הסתיים בשוק ההון המקומי, כאשר הסיפור המרכזי של השוק היום היה עליית מניות הבנקים. לאחר כמה ימי דשדוש וירידות, מדד ת"א בנקים 5 עלה היום ב-2.4%, עם מחזור מסחר נאה של כ-630 מיליון שקל במניות הבנקים הגדולים.
במבט כולל, יום המסחר בבורסת תל אביב הסתיים בעליות שערים, עם מחזור מסחר יומי גדול של 3.65 מיליארד שקל בשוק המניות.
בשוק האג"ח הממשלתיות כולל מק"מ נרשם היום מחזור של כ-3.9 מיליארד שקל, בשוק האג"ח הקונצרניות מחזור של כ-934 מיליון שקל, ובשוק הנגזרים (אופציות) על מדד ת"א-35 נרשם מחזור של כ-140 אלף יחידות.
השקל נסחר ביציבות מול הדולר סביב שער של 3.26 שקלים לדולר.
מדד ת"א-125 עלה היום ב-0.76%, כאשר מניות ת"א-35 משכו אותו כלפי מעלה עם עלייה של כ-1%, ואילו מדד ת"א-90 עלה בכ-0.1% בלבד. מדד ת"א נפט וגז עלה ב-1.9%, מדד ת"א ביטוח עלה ב-1.8% ומדד ת"א קלינטק עלה ב-1.5%. מדד הקלינטק בולט בתקופה האחרונה לאחר שבשנים האחרונות הציג תשואות מאכזבות יחסית, על רקע הריבית הגבוהה במשק וחוסר הוודאות הרגולטורית בארה"ב סביב פעילות המגזר.
בחודש האחרון המדד במומנטום חיובי מאוד:
באוקטובר עלה בכ-10%, ובשני ימי המסחר הראשונים של נובמבר טיפס בעוד 3%, כך שבסך הכול רשם עלייה של כ-13% בתקופה של כחודש. מניות הקלינטק ריכזו היום מחזור של כ-134 מיליון שקל בבורסה. בין מניות ת"א-125 בלטו במסחר היום מניית ג'י סיטי שעלתה קרוב ל-7%, ומניית תורפז שעלתה 4.6%. מנגד, מניות מספנות ישראל ורבוע נדל״ן ירדו כל אחת בכ-3%.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות רוב המדדים רשמו עליות קלות, כאשר מדד תל בונד 60 צמודות עלה ב-0.07%. בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמו ירידות קלות.
בוול סטריט שבוע המסחר נפתח בעליות שערים, והשפעתו החיובית ניכרה גם בשוק המקומי.
מחר, ביום שלישי, תחול פקיעת האופציות על מדד ת"א-35 בפתיחת המסחר, והנגזרים צפויים לרכז מחזור מסחר גדול יחסית. היום החלו עושי השוק לצטט אופציות על מניות בנק לאומי, ונוצרו בהן עסקאות ראשונות.
גולת הכותרת של השבוע תהיה עדכון המדדים החצי-שנתי שיתבצע בסגירת יום המסחר ביום חמישי.
כפי שאמרנו בפתיחת שבוע המסחר, ההערכות בשוק הן שאחרי תקופה ארוכה אנו מתקרבים להורדת ריבית ראשונה של בנק ישראל - מהלך שתהיה לו כמובן השפעה על השוק המקומי. הדוחות הכספיים והורדת הריבית צפויים להיות הגורמים המרכזיים המשפיעים החודש על מגמות המסחר, כאשר נמשיך להיות קשובים גם למצב הביטחוני".