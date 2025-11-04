אודיוקודס: המעבר ל- AI מוביל לצמיחה בשירותים מנוהלים

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי של שנת 2025:

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-61.5 מיליון דולר, גידול של 2.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד;

ההכנסות משירותים ברבעון הסתכמו ב-30.9 מיליון דולר, והיוו 50.3% מסך מההכנסות;

תוצאות על בסיס GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-65.5%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-6.6%;

ה-EBITDA הרבעוני עומד על 5.2 מיליון דולר;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-2.7 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא;

תוצאות על בסיס Non-GAAP:

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני הסתכם ב-65.8%;

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-9.5%;

ה-EBITDA הרבעוני עומד על 6.9 מיליון דולר;

הרווח הנקי הרבעוני הסתכם ב-4.9 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-4.1 מיליון דולר ברבעון;

במהלך הרבעון רכשה אודיוקודס 1,267,436 ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 12.7 מיליון דולר.

אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות פרודוקטיביות, תקשורת, תוכנה ומוצרים לסביבות עבודה דיגיטליות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2025.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2025 הסתכמו ב-61.5 מיליון דולר, לעומת 60.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2024.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2025 הסתכם ב-5.2 מיליון דולר, לעומת 5.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2024.

ה-EBITDA על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2025 הסתכמו ב-6.9 מיליון דולר, לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2024.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2025 ב-2.7 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.7 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2024.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי ב-4.9 מיליון דולר, או 17 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 4.9 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של שנת 2024.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: (1) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; (2) הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; (3) הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; (4) השפעות מס בהקשר להתאמות Non-GAAP; (5) הוצאות שכירות שלא במזומן שנרשמו ברבעון הראשון לשנת 2024, על אף שמדובר בתקופת שכירות חינם במסגרת חוזה השכירות עבור המטה החדש של החברה. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות הדוחות הכספיים המצורפות להודעה לעיתונות זו.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל-4.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2025. נכון ליום 30 בספטמבר 2025, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך בהיקף של 79.7 מיליון דולר, לעומת 93.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2024. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר, בטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר והשקעות פיננסיות לטווח ארוך נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד ברבעון הראשון והשלישי של שנת 2025, בקיזוז תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.

"אני שמח לדווח על תוצאות פיננסיות חיוביות ברבעון השלישי. התוצאות מדגישות את המחויבות שלנו להשגת המטרה האסטרטגית שלנו להתקדם לחברה מונעת בינה מלאכותית הפועלת במודל משולב של תוכנות ענן ושירותים”, אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ”ל אודיוקודס. “ההצלחה ברבעון זה נבעה מהתרחבות בשירותים המנוהלים שלנו )שירותי ה (Live-בתחומי Customer Experience (CX) ו- Unified Communications (UCC) , יחד עם צמיחה במקביל של שירותי ערך מוסף מבוססי בינה מלאכותית (Conversational AI).

אחת ההצלחות הבולטות ברבעון זה הייתה הצמיחה המרשימה של כ-50% בעסקי ה- Conversational AI, אשר מחזקת את תחזית הצמיחה שלנו של 50%–40% לעסקי ה- Conversational AI במהלך כל שנת 2025. כל אלה יחד הביאו להכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של כ-75 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי, גידול שנתי של 25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שממקם אותנו היטב לעמידה ביעד ARR השנתי של 82–78 מיליון דולר.

פתרון ה-Live Platform שלנו אשר הושק לאחרונה, התחיל להניב פירות לאחר שחתמנו על הסכם משמעותי עם tier-1 system integrator. ההסכם כולל שירותי קישוריות מנוהלים עבור כל מערכות ה־UCC ו- CX, ופותח בפנינו הזדמנויות נוספות למכירת פתרונות בעלי ערך מוסף. בנוסף, שירותי ה- Voice AI Connect ו־Live Hub הפתרונות שלנו בתחום ה- Conversational AI, הניבו תוצאות מצוינות ברבעון, שמקורם במספר רב של לקוחות חדשים ומהרחבות משמעותיות בקרב לקוחות קיימים.

בהתמקדות בתחום ה-Conversational AI, הפתרון החדש שלנו, Meeting Insights On-Prem (Mia OP), רשם התקדמות ניכרת במהלך הרבעון. מעמדנו המוביל בישראל התחזק עוד יותר עם זכייתנו בחוזה במסגרת פרויקט נימבוס, יוזמת המעבר לענן הרב-שנתית של ממשלת ישראל. בנוסף, התחלנו מאמצי מכירה בארצות הברית במהלך הרבעון השלישי, ואנו עדים להתעניינות רבה ב־Mia OP גם מעבר למגזר הממשלתי בישראל.

בסך הכול, עמדנו ביעדים העסקיים שלנו ברבעון זה. ההשקעות המוגברות שביצענו ב- Live Platform ובתחום ה- Conversational AI במהלך הרבעונים האחרונים תרמו משמעותית לשיא חדש בהזמנות בתחומי Live וה- Conversational AI ברבעון זה. אנו נשארים מחויבים להשקעה בתחומים בעלי צמיחה מהירה, שלדעתנו יניעו שיפור עקבי בצמיחה בהכנסות בטווח הבינוני”, סיכם מר אדלרסברג.

רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנד

ב-29 ביולי 2025, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 20 סנט למניה. הדיבידנד, בסכום כולל של 5.6 מיליון דולר, שולם ב-28 באוגוסט 2025 לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-14 באוגוסט 2025.

במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 30 בספטמבר 2025, רכשה אודיוקודס 1,267,436 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 12.7 מיליון דולר.

נכון ליום 30 בספטמבר 2025, לחברה 1.7 מיליון דולר זמינים לפי אישור זה לרכישה חוזרת של מניות ו/או הכרזה על דיבידנדים במזומן.

באוקטובר 2025 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לרכוש מניות נוספות של החברה בסכום כולל של עד 25 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך סכום זה. האישור בתוקף עד 28 באפריל 2026.



