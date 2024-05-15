קבוצת חג׳ג׳ הנפיקה אג"ח בהיקף כולל של 124 מיליון ש"ח

קבוצת חג'ג' צפויה להשלים היום את הנפקת סדרת האג"ח החדשה (סדרה י"ד, במח"מ של 2.9 שנים) באמצעות מכרז ציבורי, וזאת אחרי שהשלימה את שלב המכרז המוסדי. סך הביקושים להם זכתה החברה במכרז המוסדי עמד על 309 מיליון ש"ח (ערך נקוב) והחברה החליטה להגביל את הסדרה להיקף של 124 מיליון ש"ח (ערך נקוב) . מדובר בביקושי שיא לאג"ח של קבוצת חג'ג' מאז החלה הקבוצה להיסחר בבורסה בשנת 2011.





בין הגופים שהשתתפו בגיוס נכללים כלל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, מור בית השקעות, נוקד בונדס שותפות מוגבלת ומיטב קרנות נאמנות.





לפני מספר ימים דיווחה קבוצת חג'ג' כי קיבלה כתב התחייבות מחברת ביטוח ישראלית להקצאה פרטית של מניות וזאת באמצעות השקעה של כ-52 מליון ₪ בחברה תמורת כ-4.8% ממניות החברה . ההשקעה משקפת לקבוצת חג'ג' שווי שוק של יותר ממיליארד ש"ח.





בחודש שעבר סיכמה קבוצת חג'ג' את שנת 2023 ברווח נקי של שהסתכם בכ-269 מיליון ש"ח - שיא מאז הונפקה החברה בבורסה בשנת 2010. במקביל פרסמה קבוצת חג'ג' גם על עלייה משמעותית בקצב מכירת הדירות. מתחילת הרבעון הרביעי של שנת 2023 ועד למועד פרסום הדו"חות השנתיים לבורסה (31 במרץ) דיווחה החברה על שיווק של 110 יחידות, בהיקף כספי של כ-453 מ' ש"ח (כולל מע"מ). כמו כן נחתמו עוד 41 בקשות הצטרפות שנעשו במסגרת קבוצות רכישה בפרויקטים ברחוב איינשטיין אשר ערך הקרקע ודמי הייעוץ המגולם בבקשות אלו עומד על כ- 102 מיליון ש"ח כולל מע"מ.





פעילות משמעותית זאת התווספה לכך שלאחרונה הפכה קבוצת חג'ג' לאחת השחקניות הגדולות והחזקות בתחום ההתחדשות העירונית, וזאת באמצעות שותפות בחברת חג'ג' צים נדל"ן שבמסגרתה ייבנו עשרות אלפי יחידות דיור. שותפות זאת מתווספת לפרויקטים בתחום זה בקבוצת חג'ג' (יותר מ-700 יחידות דיור חדשות בפתח-תקווה, בהתאם לתכנית שמקודמת בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה של מחוז המרכז, ופרוייקט בינוי-בינוי בעיר חדרה עם 960 יחידות דיור) והשותפות הזאת תאיץ משמעותית פעילות זאת בקבוצת חג'ג'.





פעילות ההתחדשות העירונית מתווספת לפעילות היזמית של קבוצת חג'ג' שבמסגרתה החלה בביצוע של 5 פרוייקטים במיקומים היוקרתיים ביותר בתל-אביב - כך בפרוייקטbavli master piece , בפרוייקט שד"ל המורכב ממגדל בגובה 40 קומות ברחוב שד"ל הסמוך לרוטשילד, בפרוייקט איינשטין BLVD הכולל 2 מגדלים ו-4 בניינים ובפרוייקט יפו הצעירה שם החלו להקים 2 בניינים מרקמיים. בנייתו של פרוייקט MOMA בפלורנטין מתקדמת מאד ונמצאת לקראת סיום, והבנייה של מגדל INFINITY באבן גבירול בעיצומה.





בעלי השליטה בקבוצת חג'ג', האחים צחי ועידו חג'ג' מסרו : "אחרי שחברת ביטוח מובילה בישראל הודיעה על כוונתה להשקיע 52 מיליון ₪ בקבוצת חג'ג' על פי שווי של יותר ממיליארד ₪, הצלחת הנפקת סדרת האג"ח החדשה מבטאת את האמון הרב שיש בשוק ההון באיתנות הפיננסית ובאופק העסקי של הקבוצה. הרחבת פעילות קבוצת חג'ג' לתחום ההתחדשות העירונית, במקביל להיקף המכירות המשמעותי שביצענו בחודשים האחרונים, וביצוע הפרויקטיים במיקומים המרכזיים והמשמעותיים בת"א תמשיך את תנופת פעילות החברה בשנת 2024".



