לפני ביטוח נט – תשואות אפריל 2024 - איילון ביטוח

איילון נתוני תשואות לתאריך 30/04/2024
|
ID GUF
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת שנה
|
תשואה 12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות
|
תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות
|
יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 30/04/2024
|
יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/03/2024
|
*שארפ - ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים
|
116
|
איילון מסלול כללי
|
-1.41%
|
3.35%
|
10.06%
|
11.82%
|
28.71%
|
1,318,619.9
|
1,347,804.6
|
0.62
|
46012
|
איילון-קרן י'
|
-1.35%
|
3.55%
|
10.17%
|
12.92%
|
31.68%
|
1,830,559.3
|
|
0.68
|
9636
|
איילון מסלול לבני 50 ומטה
|
-1.54%
|
3.65%
|
11.03%
|
12.10%
|
28.80%
|
291,190.0
|
299,360.5
|
0.58
|
9670
|
איילון מסלול לבני 50 עד 60
|
-1.32%
|
3.30%
|
9.78%
|
10.29%
|
24.14%
|
88,753.3
|
89,422.7
|
0.53
|
9671
|
איילון מסלול לבני 60 ומעלה
|
-0.94%
|
2.00%
|
6.67%
|
6.58%
|
16.75%
|
56,625.8
|
58,792.1
|
0.36
|
115
|
איילון מסלול מניות
|
-2.71%
|
6.31%
|
16.04%
|
15.79%
|
41.22%
|
81,493.8
|
82,391.5
|
0.60
|
12900
|
איילון מסלול מניות חו"ל מדדי נאסד"ק; S&P 500
|
-3.81%
|
6.09%
|
20.91%
|
13.72%
|
-
|
204,791.4
|
211,702.8
|
-
|
114
|
איילון מסלול אג"ח
|
-0.57%
|
0.23%
|
3.90%
|
0.33%
|
5.43%
|
117,376.0
|
118,439.7
|
-0.14
|
2251
|
איילון מסלול הלכה
|
-1.47%
|
2.26%
|
6.54%
|
1.31%
|
11.71%
|
131,317.3
|
133,002.2
|
0.16
|
1801
|
איילון מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
-0.84%
|
1.24%
|
5.29%
|
4.18%
|
12.65%
|
217,610.3
|
216,949.9
|
0.18
|
164
|
איילון מסלול שקלי
|
-0.10%
|
0.76%
|
4.49%
|
-2.82%
|
1.63%
|
28,419.5
|
27,042.7
|
-0.41
|
9456
|
איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
|
-0.88%
|
1.57%
|
6.67%
|
1.32%
|
8.71%
|
21,287.8
|
21,440.1
|
0.10
|
התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
*
|
מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט