קרנות פנסיה, מחצית ראשונה של 2025 - כלל מנצחים בשני מסלולי גיל, מנורה מבטחים עם 90% ב 5 שנים מניות

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ



כמו בכל חודש, FUNDER מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אנחנו מציגים גם את מסלול המניות, וגם את המסלול המחקה S&P500.



תובנות עיקריות

1. כל המסלולים, כולל מסלול מעל גיל 60 הסולידי יותר, משיאים תשואה גבוהה יותר ממסלול ה-S&P500.

2. מסלול ה-S&P500 שלילי מתחילת השנה, שאר המסלולים חיוביים בתשואות יפות.

3. החודש כלל המסלולים עוברים את התשואה של מסלול ה-S&P500 בפערים של פי-3 ויותר.

4. המסלול המחקה S&P500 עדיין בתשואה עודפת על פני שאר המסלולים, אבל הפער בינו לבין המניות הצטמצם לכדי 6% בממוצע, ול-7% מול התשואה הממוצעת של מסלול עד גיל 50.

5. שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול עד גיל 50, בגילאי 50-60 ובמסלול המניות.

6. שינויים בהובלה מתחילת השנה בכל המסלולים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.34% לעומת 3.24% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.83% (הראל, חודש שני) ל-3.7% (כלל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.76%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-15.84%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים עלתה משמעותית ל-39.9%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-70.01%.

כלל מנצחים החודש עם 3.7%, אלטשולר שחם במקום שני עם 3.63%. כלל עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 8.25% על חשבון מור (3.13% החודש). הפניקס (3.45% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 17.36%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 78.13%. מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מיטב (3.13% החודש).



קרנות פנסיה עד גיל 50 שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה כלל 3.70% 8.25% 16.59% 36.96% 73.06% 34,552 9654 אלטשולר שחם 3.63% 7.68% 14.05% 42.99% 59.09% 18,614 9757 מגדל 3.49% 7.86% 16.07% 37.73% 67.93% 31,425 8801 הפניקס 3.45% 7.79% 17.36% 40.54% 78.13% 55,660 9974 מנורה מבטחים 3.36% 8.10% 16.19% 38.51% 75.00% 12,214 2184 מור 3.13% 7.88% 15.65% 48.55% --- 4,708 13909 מיטב 3.13% 7.37% 16.19% 41.13% 74.14% 26,462 2155 הראל 2.83% 7.14% 14.59% 32.79% 62.74% 38,986 9823 אינפיניטי (*) 3.60% 7.95% 16.99% --- --- 391 14037 ממוצע 3.34% 7.76% 15.84% 39.90% 70.01%

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – אלטשולר שחם עברו להוביל ב-3 השנים האחרונות

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.89% לעומת 2.68% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 2.49% (הראל, חודש שני) ל-3.2% (אלטשולר שחם, חודש שני). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה משמעותית ל-6.95%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-14.43%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-35.31%. התשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-62.01%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול עם 3.2%, כלל במקום שני עם 3.14%. כלל עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 7.34% על חשבון הפניקס (3.04% החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.12%. אלטשולר שחם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 39.9% על חשבון מיטב (2.73% החודש). מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 70.16%. אפשר לציין את התשואה של אינפיניטי החודש שלא נמצאת בטבלאות הכלליות בשל היקף נכסים נמוך.



קרנות פנסיה גילאי 50-60 שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אלטשולר שחם 3.20% 6.94% 12.85% 39.90% 51.19% 4,934 9758 כלל 3.14% 7.34% 15.26% 33.76% 63.82% 15,312 9655 הפניקס 3.04% 7.32% 16.12% 37.42% 66.70% 12,353 9975 מגדל 3.04% 7.10% 14.88% 34.45% 59.66% 12,407 8802 מנורה מבטחים 2.82% 7.08% 14.32% 34.05% 66.65% 17,756 2015 מיטב 2.73% 6.76% 14.81% 37.20% 70.16% 10,852 9967 מור 2.64% 6.80% 14.06% --- --- 2,221 13910 הראל 2.49% 6.30% 13.13% 30.36% 55.89% 11,987 9827 אינפיניטי (*) 3.24% 6.73% 14.78% --- --- 117 14038 ממוצע 2.89% 6.95% 14.43% 35.31% 62.01%

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מובילים מתחילת השנה

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.98% מול 1.56% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.7% (מור) ל-2.27% (כלל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-5.22%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-11.3%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-26.74%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-45.37%.

כלל מנצחים החודש עם 2.27%, הפניקס אחריהם עם 2.15%. הפניקס עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 5.56% על חשבון מיטב (1.92% החודש), וגם עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 12.36% שוב על חשבון מיטב. מיטב עדיין מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.76%. מנורה מבטחים (1.97% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 52.49%. אפשר לציין את התשואה של אינפיניטי החודש שלא נמצאת בטבלאות הכלליות בשל היקף נכסים נמוך.



קרנות פנסיה מעל גיל 60 שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה כלל 2.27% 5.51% 11.74% 25.42% 47.23% 6,052 9656 הפניקס 2.15% 5.56% 12.36% 28.32% 48.23% 5,126 9976 מגדל 2.07% 5.29% 11.51% 26.12% 44.70% 5,737 8803 מנורה מבטחים 1.97% 5.33% 11.21% 26.38% 52.49% 9,403 2013 מיטב 1.92% 5.37% 12.04% 29.76% 47.64% 4,889 9968 הראל 1.88% 5.05% 10.81% 22.83% 40.62% 5,349 9829 אלטשולר שחם 1.87% 4.58% 9.26% 28.38% 36.70% 2,179 9759 מור 1.70% 5.06% 11.48% --- --- 718 13911 אינפיניטי (*) 2.48% 5.55% 11.96% --- --- 84 14039 ממוצע 1.98% 5.22% 11.30% 26.74% 45.37%

תשואות מסלול מניות – מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן התשואות בהתאם, הפערים בין הגופים השונים גדול יותר, כשהפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות עומדת על 4.06% לעומת 4.13% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 3.71% (האל), ל-4.48% (הפניקס). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בין הגופים עלתה משמעותית ל-8.95%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-18.4%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה משמעותית ל-47.13%, והתשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-84.43%.

הפניקס מנצחים החודש במסלול עם 4.48%, מגדל במקום השני עם 4.34%. מור (3.78% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.48%. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 20.22%. מור עברו להוביל בתשואה ל-3 שעים עם 56.64% על חשבון מגדל. מנורה מבטחים (4% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 90.47%.



קרנות פנסיה מסלול מניות שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה הפניקס 4.48% 9.40% 20.22% 45.18% 89.05% 11,191 2187 מגדל 4.34% 9.12% 19.56% 47.60% 83.22% 9,016 2142 אלטשולר שחם 4.16% 8.61% 15.75% 48.83% 78.03% 3,836 12419 כלל 4.12% 8.89% 18.52% 41.73% 82.56% 7,259 9647 מנורה מבטחים 4.00% 8.89% 18.30% 46.90% 90.47% 7,503 2063 מיטב 3.91% 8.60% 18.30% 46.84% 84.88% 2,268 2105 מור 3.78% 9.48% 18.04% 56.64% --- 2,879 13912 הראל 3.71% 8.64% 18.52% 43.32% 82.83% 9,688 2175 ממוצע 4.06% 8.95% 18.40% 47.13% 84.43%

תשואות מסלול S&P500 – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.72% מול 2.66% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה עלתה ל-0.55%-. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-4.28%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-53.36%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 0.72%, אחריהם הראל עם 0.66%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 0.34%- על חשבון הפניקס (0.57% החודש). מיטב גם עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 4.56% על חשבון מגדל (0.61% החודש). הראל מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 54.22%. אף גוף לא מציג תשואה ל-5 שנים במסלול. נציין את התשואה של אינפיניטי החודש, וכן מתחילת השנה (היחידים שבתשואה חיובית) ובשנה האחרונה, אולם הם אינם מופיעים בטבלאות הראשיות בשל היקף נכסים.



קרנות פנסיה מסלול S&P500 שם קרן תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 0.72% -0.60% 4.36% --- --- 15,830 13887 הראל 0.66% -0.59% 4.28% 54.22% --- 28,193 13415 מגדל 0.61% -0.72% 4.16% 53.48% --- 18,380 13572 אלטשולר שחם 0.60% -0.50% 4.22% --- --- 2,043 14850 מיטב 0.58% -0.34% 4.56% 52.99% --- 7,944 13260 הפניקס 0.57% -0.35% 4.38% 53.52% --- 20,235 13335 כלל 0.51% -0.80% 3.99% 52.61% --- 15,505 13347 אינפיניטי (*) 1.09% 0.87% 5.53% --- --- 58 ממוצע 0.61% -0.55% 4.28% 53.36% ---

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.





