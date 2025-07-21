הקרן עד 10% מניות שעלתה 27%+ בשלוש שנים בלבד - סקירת בורסות יומית

‏

קרנות הנאמנות המקומיות

כמו תראו בתיאור של מה שקרה בבורסה שלנו מטה, היה זה יום מעניין, והיה גם מעניין לבחון איך זה ישתקף בקרנות. אז הנה: חיוב יומי: ת"א 90 וטכנולוגיה, חיוב חודשי: ת"א 90 וביטוח, וחיוב שנתי: בנקים וביטוח. בצד היורד של התמונה: ברמה היומית: בנקים בבלעדיות (!), כאשר גם ברמה החודשית אנו פוגשים את הבנקים בבלעדיות (!). שנתית: הדולר והאג"ח הקונצרני שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

התחלנו שבוע חדש, ולכן, חזרנו למתכונת של הגדולות ביותר. למרות המימושים השונים (ראו סקירה מטה) כל הקרנות מציגות ירוק בכל הטווחים, וזאת למרות שהן כולן מעודכנות להיום (20-07). המובילה יומית מגיעה מבית דולפין עם 0.09% מול ממוצעים של 0.06% בשני סוגי המיצוע. מתחילת החודש אנו מוצאים את מגדל עם 0.58% מול 0.47% גם בשני סוגי הממוצעים.

ומה עם שאר הטווחים? ניחשתם נכון. כולם מובלים על ידי קרן אחת: מור (!) אג"ח + 10%! מתחילת השנה: 5.94% מול 5.16% ו-5.22%, שנתית: 12.18% מול 10.72% ו-10.96%, ושלוש שנים: 27.33% (ראשונה בקטגוריה) מול 18.16% ו-18.48%. הישג די אדיר ונדיר. הקרן של פורסט גובה הכי הרבה דמי ניהול (0.88%) מבלי להיות מובילים בכלום... הקרן של דולפין עדיין הגדולה מכולן עם 2.498 מיליארדי שקלים. אבל, פודה ולא מגייסת. ובפורסט, קבין ומור יש גיוסים דו-ספרתיים.

הבורסות

ארה"ב: סוף השבוע שעבר לא נתן את מה שהיינו רגילים אליו כבר הרבה זמן: התלהבות להמשך בסגמנט העולה הנוכחי. למעשה, היה זה מצב של סטייה שלילית לוגית בין המומנטום והמחיר. כמו כן, דעתנים רבים מצפים לתיקון של 5-10% עד סוף הסתיו, כהכנה לעונה הטובה של החגים. מה יביא את התיקון היורד? לא ברור עדיין. האם זה יקרה בקרוב? גם זה לוט בערפל.

אבל, הדעה הרווחת היא שיש סימנים של חולשה שלא יכולים להמשיך איתם כך הרבה זמן אלא אם כן השוק יקבל חיזוק משמעותי בלתי צפוי. למשל: הצהרה או מעשה בדבר הורדת הריבית. בשבוע הבא אין כמעט נתוני מקרו קשיחים שינחו את השוק לפעולה. נציין את נאומו של פאוול ביום שלישי, קצת נתוני נדל"ן, וקצת נתוני מכירות לסיטונאים. בקיצור: שבוע של סוחרי יום ולא של משקיעים.

תל-אביב: אין ספק שהיה זה יום מעניין בשוק המניות הישראלי. רוב רובו של היום ראינו שלילה, ואפילו עמוקה, בחלק מן הסקטורים. והנה, בדקות האחרונות ממש, ראינו ניסיון של חזרה לסגירה ירוקה. זה לא הצליח בכל. אבל, בחלק בהחלט כן. למשל: ת"א 90 הצליח לסגור חיובית עם 0.43% כאשר פרטנר ואי-בי-אי עולים בו ביותר מ-4%. אבל, הסקטור המשפיע ביותר, בדרך כלל, על המדד הזה (הנדל"ן) סגר בירידה קטנה של 0.18%-.

ת"א 35 סגרה במינוס 0.14%- כאשר הבנקים דווקא חטפו חזק עם 1.61%-. מול זה, הטכנולוגיה עלתה יפה עם 1.04% והביומד עלה ב-0.47%. לבסוף, נציין את המניות הקטנות שעלו באופן זעיר ב-0.14%. האם יש קו מנחה בכל המערבולת הזו? כנראה שלא כי אין שכנוע עצמי רחב לגבי המגמה של השוק. גם וול-סטריט של יום שישי לא אשרה קו מנחה כזה. העסקה, אם תקרה, תשנה כנראה את הדינאמיקה הזו.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-17-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר ראינו יום "רגיל" מבחינת המחזורים והפעילות של המוסדיים. הכוונה היא שכל המספרים שראינו עומדים בערך בנורמה שאנו מצפים מיום מסחר מלא. והנה אותם מספרים: עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 1.571 מיליארדי שקלים. המוסדיים קנו ב: 358.4 מיליוני שקלים ומכרו ב:354.8 כאשר הנטו היוצא מכך הוא: 3.6 מיליונים. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו הראל השקעות (18.5-) ולאומי (23.4-) והמניות שנקנו הכי הרבה נטו היו דיסקונט א (10.3) והפניקס (13.7).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]