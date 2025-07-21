תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

הקרן עד 10% מניות שעלתה 27%+ בשלוש שנים בלבד - סקירת בורסות יומית

יום ירוק זעיר למרות שרוב היום היינו באדום כהה - בארה"ב צפוי שבוע של תנודתיות המגיעה ישירות מסוחרי היום כי לא יהיו כמעט חדשות מקרו מזיזות שוק. אצלנו, העסקה שמתעכבת שורה מעל השוק כאשר רמות קניות היתר נהיות קלות ורכות יותר. מעניין במיוחד לציין את הירידות החדות בבנקים, אחרי שהסקטור הזה היה האהוב והאסרטיבי ביותר במשך ימים רבים מאוד. האם הזרים ממשים?

 

 
יום ירוק זעיר / תמונה: Dreamstimeיום ירוק זעיר / תמונה: Dreamstime
 
מערכת FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/07/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

כמו תראו בתיאור של מה שקרה בבורסה שלנו מטה, היה זה יום מעניין, והיה גם מעניין לבחון איך זה ישתקף בקרנות. אז הנה: חיוב יומי: ת"א 90 וטכנולוגיה, חיוב חודשי: ת"א 90 וביטוח, וחיוב שנתי: בנקים וביטוח. בצד היורד של התמונה: ברמה היומית: בנקים בבלעדיות (!), כאשר גם ברמה החודשית אנו פוגשים את הבנקים בבלעדיות (!). שנתית: הדולר והאג"ח הקונצרני שלו.

 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

שלוש שנים

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

דולפין 10/90

איילון

0.09%

0.44%

4.77%

10.88%

20.84%

0.75%

2,498.10

20-Jul

8.89

-28.06

מור 10/90

מור

0.07%

0.45%

4.93%

9.79%

17.83%

0.78%

2,252.60

20-Jul

10.14

-22.08

FOREST 10/90

פורסט

0.06%

0.51%

5.46%

11.66%

20.19%

0.79%

1,617.20

20-Jul

7.84

8.28

FOREST (!) אג"ח

פורסט

0.06%

0.50%

5.40%

11.84%

20.29%

0.88%

1,180.90

20-Jul

17.77

18.93

קבין 10/90

איילון

0.00%

0.27%

5.21%

10.93%

26.77%

0.79%

1,058.00

20-Jul

4.35

19.71

מיטב אג"ח + 10%

מיטב

0.04%

0.45%

5.20%

9.90%

16.92%

0.79%

1,012.60

20-Jul

8.60

-7.23

ילין לפידות 10/90

ילין לפידות

0.06%

0.50%

4.94%

9.94%

15.59%

0.80%

981.20

20-Jul

14.57

-24.39

ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

ילין לפידות

0.08%

0.53%

4.31%

9.03%

15.24%

0.79%

964.00

20-Jul

11.10

0.09

מור (!) אג"ח + 10%

מור

0.06%

0.48%

5.94%

12.18%

27.33%

0.69%

799.80

20-Jul

3.41

26.01

מגדל תיק 10/90

מגדל

0.07%

0.58%

5.46%

11.02%

18.02%

0.79%

612.80

20-Jul

9.72

-5.99

ממוצע טבלה

 

0.06%

0.47%

5.16%

10.72%

18.16%

 

 

 

 

 

ממוצע קטגוריה

 

0.06%

0.47%

5.22%

10.96%

18.48%

 

 

 

 

 

 

התחלנו שבוע חדש, ולכן, חזרנו למתכונת של הגדולות ביותר. למרות המימושים השונים (ראו סקירה מטה) כל הקרנות מציגות ירוק בכל הטווחים, וזאת למרות שהן כולן מעודכנות להיום (20-07). המובילה יומית מגיעה  מבית דולפין עם 0.09% מול ממוצעים של 0.06% בשני סוגי המיצוע. מתחילת החודש אנו מוצאים את מגדל עם 0.58% מול 0.47% גם בשני סוגי הממוצעים.

ומה עם שאר הטווחים? ניחשתם נכון. כולם מובלים על ידי קרן אחת: מור (!) אג"ח + 10%! מתחילת השנה: 5.94% מול 5.16% ו-5.22%, שנתית: 12.18% מול 10.72% ו-10.96%, ושלוש שנים: 27.33% (ראשונה בקטגוריה) מול 18.16% ו-18.48%. הישג די אדיר ונדיר. הקרן של פורסט גובה הכי הרבה דמי ניהול (0.88%) מבלי להיות מובילים בכלום... הקרן של דולפין עדיין הגדולה מכולן עם 2.498 מיליארדי שקלים. אבל, פודה ולא מגייסת. ובפורסט, קבין ומור יש גיוסים דו-ספרתיים.

 

הבורסות

ארה"ב: סוף השבוע שעבר לא נתן את מה שהיינו רגילים אליו כבר הרבה זמן: התלהבות להמשך בסגמנט העולה הנוכחי. למעשה, היה זה מצב של סטייה שלילית לוגית בין המומנטום והמחיר. כמו כן, דעתנים רבים מצפים לתיקון של 5-10% עד סוף הסתיו, כהכנה לעונה הטובה של החגים. מה יביא את התיקון היורד? לא ברור עדיין. האם זה יקרה בקרוב? גם זה לוט בערפל.

אבל, הדעה הרווחת היא שיש סימנים של חולשה שלא יכולים להמשיך איתם כך הרבה זמן אלא אם כן השוק יקבל חיזוק משמעותי בלתי צפוי. למשל: הצהרה או מעשה בדבר הורדת הריבית. בשבוע הבא אין כמעט נתוני מקרו קשיחים שינחו את השוק לפעולה. נציין את נאומו של פאוול ביום שלישי, קצת נתוני נדל"ן, וקצת נתוני מכירות לסיטונאים. בקיצור: שבוע של סוחרי יום ולא של משקיעים.  

תל-אביב: אין ספק שהיה זה יום מעניין בשוק המניות הישראלי. רוב רובו של היום ראינו שלילה, ואפילו עמוקה, בחלק מן הסקטורים. והנה, בדקות האחרונות ממש, ראינו ניסיון של חזרה לסגירה ירוקה. זה לא הצליח בכל. אבל, בחלק בהחלט כן. למשל: ת"א 90 הצליח לסגור חיובית עם 0.43% כאשר פרטנר ואי-בי-אי עולים בו ביותר מ-4%. אבל, הסקטור המשפיע ביותר, בדרך כלל, על המדד הזה (הנדל"ן) סגר בירידה קטנה של 0.18%-.

ת"א 35 סגרה במינוס 0.14%- כאשר הבנקים דווקא חטפו חזק עם 1.61%-. מול זה, הטכנולוגיה עלתה יפה עם 1.04% והביומד עלה ב-0.47%. לבסוף, נציין את המניות הקטנות שעלו באופן זעיר ב-0.14%. האם יש קו מנחה בכל המערבולת הזו? כנראה שלא כי אין שכנוע עצמי רחב לגבי המגמה של השוק. גם וול-סטריט של יום שישי לא אשרה קו מנחה כזה. העסקה, אם תקרה, תשנה כנראה את הדינאמיקה הזו.

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-17-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר ראינו יום "רגיל" מבחינת המחזורים והפעילות של המוסדיים. הכוונה היא שכל המספרים שראינו עומדים בערך בנורמה שאנו מצפים מיום מסחר מלא. והנה אותם מספרים: עבור כל מניות ת"א 35 ראינו מחזור כללי של 1.571 מיליארדי שקלים. המוסדיים קנו ב: 358.4 מיליוני שקלים ומכרו ב:354.8 כאשר הנטו היוצא מכך הוא: 3.6 מיליונים. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו הראל השקעות (18.5-) ולאומי (23.4-) והמניות שנקנו הכי הרבה נטו היו דיסקונט א (10.3) והפניקס (13.7).  

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

1.19%

אלטשולר שחם מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta

1.07%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

1.05%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

10.18%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

9.94%

תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

9.70%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

134.52%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

132.22%

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

92.06%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-5.02%

מיטב בנקים פי 3

-4.93%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

-4.92%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-8.34%

מיטב בנקים פי 3

-8.06%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

-8.01%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-21.99%

קסם אקטיב דולר פי 3

-20.37%

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

-4.61%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

0.03%

ת"א-35

-0.14%

ת"א-90

0.43%

ת"א גלובל-בלוטק

0.24%

ת"א-SME60

0.14%

ת"א-פיננסים

-0.56%

ת"א-נדל"ן

-0.18%

ת"א-מעלה

-0.24%

ת"א-צמיחה

-0.10%

ת"א בנקים-5

-1.61%

 

 

ת"א-125

 

 

 

פרטנר

4.92%

איביאי בית השק

4.36%

ישראמקו יהש

2.96%

חילן

2.90%

מלם תים

2.83%

ישראכרט

2.33%

עמרם

2.28%

 

 

פלרם

-4.16%

אלקטריאון

-3.53%

ישרס אחזקות

-2.86%

מימון ישיר

-2.59%

אלוני חץ

-2.48%

דוראל אנרגיה

-2.40%

טלסיס

-2.20%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

להב

3.82%

מור גמל פנסיה

3.70%

קומפיוגן

3.23%

איילון

2.57%

תאת טכנו

2.38%

ארד

2.36%

טיב טעם

2.32%

 

 

אודיוקודס

-4.92%

אלקטריאון

-3.53%

אורביט

-2.43%

ליניאג תרפיוטיק

-2.10%

ויתניה

-1.66%

פריון נטוורק

-1.49%

בי קומיונקיישנס

-1.45%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

זוז פאוור

17.82%

פלסאנמור

9.04%

פינרג'י

7.18%

ויליפוד אינטרנש

7.01%

וילי פוד

6.15%

אימקו

4.96%

פרטנר

4.92%

 

 

שיח מדיקל

-6.17%

אודיוקודס

-4.92%

פלרם

-4.16%

לייבפרסון

-4.15%

אלוט

-3.93%

מיה דיינמיקס

-3.76%

אלקטריאון

-3.53%

 


תמונה: Dreamstime

 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]

x