ביקושים גבוהים בהנפקת האג"ח של דוניץ-אלעד

הגיוס יחזק את הגמישות הפיננסית ויתמוך בהרחבת פעילותה.

המחיר ליחידה משקף ריבית אפקטיבית של כ-5.22%.

מרווח של כ-119 נ"ב מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית.

קבוצת הנדל"ן דוניץ-אלעד השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס חוב, בדרך של הרחבת סדרת אג"ח ג'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך כ-215 מיליון ש״ח, ומתוך כך בכוונת החברה לגייס סכום של כ-100 מיליון ש״ח ע"נ.

אגרות החוב מסדרה ג' מדורגות ע"י חברת מידרוג בדירוג A3.il עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הוא כ-3.05 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש דצמבר 2029.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע המחיר בהנפקה על 1,018 ש״ח ליחידה, המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-5.22% (מרווח של כ-119 נ"ב מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית). את ההנפקה הובילו לידר הנפקות והאנטר קפיטל חיתום וליווה עו"ד אבי קבני ממשרד ש.פרידמן אברמזון ושות'.

הגיוס היום הוא הרחבה של סדרת אג"ח ג' שהונפקה בינואר האחרון בהצלחה מרובה, בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח לאחר ביקושים של כ-750 מיליון ש"ח בשלב המוסדי.

נכון למועד פרסום הדוחות לרבעון הראשון של 2025, דוניץ-אלעד עוסקת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק של פרויקטים הכוללים כ-13,400 יח"ד וכן שטחי מסחר ותעסוקה . כמו כן נבחרה לקדם פרויקטי התחדשות עירונית נוספים ברחבי הארץ בהיקף של למעלה מ-9,200 יח"ד מתוכננות. לחברה צפי לרווח גולמי שטרם הוכר מפרויקטים עם ת.ב.ע מאושרות ומפרויקטים מתקדמים בהתחדשות עירונית (חלק החברה( של כ-4.9 מיליארד ש״ח.

רונן יפו, מנכ"ל דוניץ-אלעד: "ההיענות הגבוהה בהרחבת הסדרה המוצלחת מבטאת פעם נוספת את הבעת האמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שאנו מובילים להמשך פיתוחה של החברה. אנו מודים לגופים הרבים שלקחו חלק בהנפקה, וממשיכים לפעול להרחבת פעילותינו ובהקשר זה הוצאה לפועל של הפרויקטים המשמעותיים שאנו מקדמים באזורי הביקוש, בין היתר בראשון לציון, פתח תקווה, תל אביב, גבעתיים, ירושלים, חיפה, רמת השרון ועוד."