יש יותר מדיי רווחים בעמדות הקיימות מכדי לא לקחת ולממש חלק מהם - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

לכאורה, היה זה יום מאוזן למדי במדדים. אבל, הקרנות שידרו משהו אחר לגמרי: חיוב יומי: דולר ואג"ח קונצרני דולרי (נהוג להופיע עם ירידות שערים...), חיוב חודשי: ביטוח בבלעדיות, שנתי: בנקים וביטוח. בצד היורד של התמונה אנו מוצאים: יומית: שורט דולר, ביטוח, חודשית: בנקים בבלעדיות ושנתית: דולר ואג"ח דולרי. בסה"כ, ערבוביה לא רעה...



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

כאמור, על פי המדדים, היה זה יום מעורב אבל אם מרימים קצת את מכסה המנוע מוצאים שהיה זה יום של ירידות קלות. הקרנות בכלל, והקטגוריה הזו בפרט מראים זאת... ברמה היומית הקרן מור 20/80 הצליחה להישאר חיובית עם 0.3% ולהוביל מול ממוצע טבלה של 0.09%- וממוצע קטגוריה של 0.07%-. לעומת זאת, מתחילת החודש הקרן אי-בי-אי עד 3 שנים 20/80 מובילה עם 1.25% מול 0.62% ו-0.59%.

מתחילת השנה יש לנו את אילים 20/80 עם 7.70% מול 6.80% ו-6.54%. שנתית, פורסט 20/80 מביאה תשואה של 16.61% מול 14.12% ו-14.14% כאשר בטווח הארוך (שלוש שנים) חוזרים לאילים 20/80 עם 27.71% מול 23.64% ו-22.04%. הקרן של פורסט ושל ילין לפידות גובות את דמי הניהול הגבוה יותר של 0.95% כאשר הקרן של אילים נשארה הגדולה ביותר עם 2.492 מיליארדי שקלים. שתי קרנות מעוכבות עדכון ויש לנו 4 קרנות עם גיוסים דו-ספרתיים כאשר הקרן של אנליסט מצליחה לגייס הכי הרבה עם 76.31 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: אוקי, יום רביעי יהיה הרבה יותר קובע. אבל, ביום שלישי זה (29-07) קיבלנו אוסף של נתוני מקרו שלא עזרו כל כך לשוק. מחירי הנדל"ן ירדו, מכירות סיטונאיות ירדו, וכמות המשרות שהתווספו למשק ירדו גם הן יותר מהצפוי (Jolts: 7.44 מול צפי של 7.51 מיליונים). רק אמון הצרכנים הראה עלייה קטנה... אבל, נתון אחרון זה לא הספיק כדי למנוע את הירידות של היום כאשר ישנו חוסר וודאות גדול ביחס לריבית.

נכון מאוד שהצפי אצל כולם הוא שלא יהיה שינוי. אבל, ייתכן מאוד שפאוול יאמר משהו שיזעזע מאוד את השווקים ויש יותר מדיי רווחים בעמדות הקיימות מכדי לא לקחת ולממש חלק מהם. וזה בדיוק מה שקרה היום. האם נאמר ביום שישי הקרוב שהיה זה שבוע של היפוך? נדע אז, אבל אם זה כן יהיה, אין ספק שזה סוג שבוע המתאים לכך. השילוב של האופטימיות בשיא, תמחור אגרסיבי מאוד של המניות, ונתוני מקרו וריבית שיכולים להפתיע, כל אלו בהחלט רקע מתאים לתחילה של תיקון טכני יורד מעניין וחביב. הנה סיום היום:





תל-אביב: האם אפשר לציין שהיה היום (29-07) קו מנחה לפעילות הבורסה ולמניות? לא ממש... כל הסקטורים נעו ונדו בתנועה קטנה או מזערית כאשר חלקם סיימו בירוק וחלקם באדום. במקרה, יצא ת"א 35 חיובי עם 0.06% ות"א 90 שלילי עם 0.2%-. העניין פשוט: יש יותר מדיי כדורים באוויר! אצלנו, סירוב החמאס לוחץ חזק על הממשלה להגיע להחלטות באמת קשות. לא נקנא באותם מקבלי החלטות.... ולאור העובדה שאנו קצת עם הגב אל הקיר בגלל הרס התדמית שלנו בחו"ל, ההחלטות האלו נהיות קשות עוד יותר מתוך הבנה שחלק מהן יתקבלו בעוד יותר חוסר הבנה והסכמה חיצונית. כל זה מאוד בעייתי עבור חלק מן המשקיעים ובמיוחד בזירה של הזרים. כמו כן, וול-סטריט מתנהלת באחד מן השבועות היותר קריטיים שלה עם החלטת ריבית, נתוני תעסוקה, ובכלל עייפות החומר המלווה בסנטימנט חיובי קיצוני. נו מילא... יש צורך בם בזמנים כאלו.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-28-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני חזרנו למספרים המצופים מיום מסחר רגיל: עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 1.545 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים עמדו גם הם על המשמרת עם קניות של 521.1 ומכירות של 381.7, דהיינו נטו של 139.3. נטו חיובי זה תמיד טוב... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נמצא את בינלאומי (14.6-) ואת מזרחי טפחות (25.3-). מול זה נקנו הכי הרבה את טבע (40.7) ואת הפניקס (73.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



