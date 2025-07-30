יועצת השקעות בנקאית מייעצת בממוצע לכ 287 לקוחות בעלי שווי נכסים של כ 365 מיליון שקלים - דוח הייעוץ השנתי 2024

הרשות לניירות ערך פרסמה היום (רביעי) את דוח פעילות מערכי הייעוץ בבנקים לשנת 2024. על פי הדוח שווי הנכסים המיועצים בבנקים הגיע ל-419.6 מיליארד שקל, מדובר בעלייה של 64.2 מיליארד שקל ו- 18.1% לעומת סוף 2023.

העלייה בשווי הנכסים נובעת משילוב של כסף חדש שזרם לחשבונות מיועצים ומעליית ערך הנכסים הקיימים. בנוסף, לראשונה מאז 2020 , נרשמה עלייה במספר החשבונות המיועצים בבנקים, אשר הגיע לסך של 329,480 חשבונות - עלייה של 6,594 חשבונות לעומת השנה הקודמת.

עם זאת, הדוח מעיד על פער בנגישות לשירותי הייעוץ. מתוך כ-1.2 מיליון חשבונות למסחר בניירות ערך הקיימים במערכת הבנקאית, רק כ-329 אלף - 27% - זוכים לשירותי ייעוץ השקעות. הפער בולט בקרב בעלי החשבונות הקטנים: 9% מבעלי החשבונות בשווי עד 300 אלף שקל מקבלים ייעוץ, לעומת 55% מבעלי חשבונות מעל 300 אלף שקל ו-98% מבעלי חשבונות מעל 5 מיליון שקל.

ספי זינגר יו”ר הרשות לניירות ערך: "הנתונים מעלים את אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפנינו להנגשת שוק ההון לציבור. בעוד שאנו רואים צמיחה מרשימה בשווי הנכסים המיועצים ובמספר החשבונות המיועצים, עדיין כ-73% מהלקוחות בבנקים - כמעט 900 אלף חשבונות - נותרים ללא ייעוץ השקעות מקצועי. פער זה בולט במיוחד בקרב בעלי החשבונות הקטנים יותר, הזקוקים לעתים לייעוץ מקצועי יותר מאחרים. זהו אתגר העומד לפתחנו כדי להבטיח שירות הוגן ונגיש לכל שכבות הציבור ולהגן על ציבור המשקיעים."

השווי הממוצע של חשבון מיועץ עמד בסוף 2024 על כ-1.27 מיליון שקל, עלייה של 5.4% לעומת סוף 2023. במקביל, נרשמה ירידה של 14% במספר החשבונות המיועצים הקטנים, בעוד מספר החשבונות בשווי מעל 0.5 מיליון שקל גדל ב-20,235 חשבונות.

מנתוני הדוח עולה כי כ-69% מהנכסים המיועצים מושקעים בקרנות נאמנות, בהיקף של 290.1 מיליארד שקל. רוב ההשקעות - כ-78% - מתמקדות בנכסים ישראליים, ורק 22% בנכסים זרים. בתחום הקרנות, המשיכו הקרנות הכספיות להוביל את הפעילות עם 46% מסך הפעילות של מערכי הייעוץ בקרנות, ואחריהן קרנות אקטיביות עם 35% וקרנות מחקות פתוחות עם כ-16%.

מערכי הייעוץ בבנקים הציעו ללקוחותיהם למעלה מ-12,400 מוצרי השקעה, כאשר 50 הנכסים המובילים מהווים כ-43% משווי הנכסים המיועץ. באפיקים שאינם קרנות, נרשמה העדפה להשקעה באגרות חוב מקומיות, תוך פיזור בין מק”מ, אג”ח ממשלתי ואג”ח חברות.

הדוח מעיד על המשך הדומיננטיות של המערכת הבנקאית בתחום הייעוץ להשקעות: כ-75% מיועצי ההשקעות בישראל (1,149 מתוך 1,537) פועלים במסגרת תשעת הבנקים המרכזיים, המהווים למעשה את שער הכניסה המרכזי של הציבור לשוק ההון.

הדו״ח המלא זמין באתר: https://www.new.isa.gov.il/ nav-index/supervised- consultants-marketers/ Consulting-yearly

