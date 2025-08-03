רשות החדשנות וסוכנות החלל הישראלית משיקות מעבדה לאומית לשיגור טכנולוגיות ישראליות לחלל

רשות החדשנות וסוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה משיקות קול קורא להקמה או הנגשה של מעבדת מחקר ופיתוח לאומית שישגרו בה טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך אל מחוץ לאטמוספירה ותשמש שער כניסה לתעשייה הישראלית אל החלל החיצון ואל השוק הגלובלי המתפתח במהירות. המהלך שהינו חלק ממהלך ומימון משותף של חברי פורום תשתיות לאומיות למחקר (תל"ם) לקידום סביבת החדשנות בחלל, יציע הנחות של לפחות 35% ממחיר השוק ללקוחות זכאים - מהלך שיחזק את מעמדה של ישראל כשחקן מוביל בשוק החלל בעולמי, ויאפשר לראשונה לסטארטאפים קטנים לגשת למסלול שיגור טכנולוגיות לחלל ולהתחרות בשוק החלל הגלובלי.

שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ח"כ גילה גמליאל: "ישראל חייבת להמשיך להיות כוח מוביל בחדשנות ובמדע - גם מחוץ לגבולות האטמוספירה. ההשקעה בהקמת מעבדת שיגור לאומית תאפשר לחברות ישראליות להוכיח טכנולוגיות בתנאי אמת בחלל, לחזק את מעמדה של ישראל בזירת החלל הבינלאומית, וליצור מנוע צמיחה משמעותי לעתיד הכלכלה הישראלית."

דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות: "שיגור הטכנולוגיות הישראליות לחלל ישגר את תעשיית החלל הישראלית לקדמת החדשנות העולמית בתחום. אנחנו מורידים חסמים לחברות חלל ישראליות, דבר אשר יאפשר להן לפרוץ מהר ובגדול."

אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית: "ישראל מוכיחה פעם נוספת שהיא לא מפחדת לחלום רחוק. המעבדה שתוקם תהפוך לחלון שיגור לדור הבא של חדשנות ישראלית ותנגיש את החלל לא רק לתאגידים גדולים, אלא גם ליזמים ולאקדמיה, ובכך תסייע להם להוכיח את כוחה של הטכנולוגיה הישראלית בשוק העולמי המתפתח."

במסגרת הקול הקורא, תוענק למציע הנבחר השקעה ממשלתית משמעותית בגובה של עד 40 מיליון ₪ בשיעור מימון של 55% או 66% מהתקציב המאושר, בהתאם למסלול ההשקעה. המענק ישמש להקמה או הרחבה של תשתית שתעניק שירותי מו"פ, תכנון, אינטגרציה, שיגור, תפעול לוויינים וניתוח נתונים - הכול תחת קורת גג אחת שתאפשר לחברות ישראליות להעביר את הטכנולוגיה משלב האב טיפוס לחלל האמיתי.

הקול הקורא פתוח לתאגידים תעשייתיים וקבוצות משתמשים, והמעבדה שתוקם צפויה לשגר לפחות 15 מטע"דים (מטענים ייעודיים) לחלל לאורך שלוש שנות פעילותה. מעבר לפעולות השיגור, התשתית החדשה תקדם אקוסיסטם שלם סביב תעשיית החלל ובכלל זה תמיכה בסטארטאפים, שותפויות אסטרטגיות, ייעוץ רגולטורי, שילוב ניסויים בתחנת החלל הבינלאומית וחיזוק הקשרים עם האקדמיה.

הקול הקורא פורסם באתר רשות החדשנות וסוכנות החלל הישראלית.

המועד האחרון להגשה הוא 17.09.2025