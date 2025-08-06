הבורסה לני"ע מדווחת על גידול של כ- 80% ברווח

הכנסות הבורסה ברבעון השני של 2025 הסתכמו לכ-136.1 מיליון שקל, לעומת כ-105.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-29%.

הרווח של הבורסה ברבעון הסתכם לכ-43.6 מיליון שקל, לעומת כ-24.3 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ-80%.

ה-EBITDA המתואם ברבעון הסתכם לכ-71.6 מיליון שקל, לעומת כ-45.8 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ-56%.

ה- EBITDA Margin עלה ברבעון ל- 52.6% לעומת 43.6% ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 9%.

תשע חברות חדשות ביצעו הנפקות ראשוניות של מניות (IPO) בבורסה במחצית הראשונה של 2025 - כמעט כפול ממספר החברות שביצעו הנפקות ראשוניות (IPO) בשנת 2024.

שווי שוק המניות בבורסה עמד על כ-1.7 טריליון שקל בסוף הרבעון השני - גידול של כ-21% לעומת השווי בסוף שנת 2024.

מחזורי המסחר זינקו בכ-40% במחצית הראשונה של השנה לרמות שיא של כל הזמנים. המחזור היומי הממוצע במניות ברבעון גדל לכ-3.2 מיליארד שקל, לעומת כ-2.2 מיליארד שקל ברבעון השני של 2024.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025, שהסתיימו ביום 30.06.2025.

המחצית הראשונה של 2025 התאפיינה בתשואות חיוביות בשוק המניות למרות אתגרים גיאו-פוליטיים וכלכליים בזירה המקומית והבינלאומית. מדדי המניות ת"א-35, ת"א-90, ת"א-125 ות"א SME60 עלו במחצית הראשונה של 2025 בשיעורים של כ-23.5%, 25.5%, 24.5% ו-16.9%, בהתאמה. זאת, לעומת עליות מתונות יותר במדדי המניות של ארה"ב, כאשר מדד Dow Jones, מדד S&P 500 ומדד 100 Nasdaq עלו במחצית הראשונה של 2025, בשיעורים של כ-4.5%, 6.2%, ו-8.3%, בהתאמה.

שווי שוק המניות בבורסה בתל אביב עמד על כ-1.7 טריליון שקל בסוף הרבעון השני של 2025, גידול של כ-21% לעומת השווי בסוף שנת 2024. במחצית הראשונה של 2025 נרשמה צמיחה משמעותית במחזורי המסחר בשוק המניות, שהגיעו לשיא היסטורי. מחזור המסחר היומי הממוצע בבורסה עמד על כ-3 מיליארד שקל, גידול של כ-40% בהשוואה למחזור יומי ממוצע של כ-2.1 מיליארד שקל במחצית השנייה של 2024.

הגידול במחזורי המסחר נבע, בין השאר, מעלייה משמעותית בהיקף הפעילות של משקיעי המגזר הקמעונאי (ריטייל), נוסף על גידול משמעותי בהיקף הפעילות של משקיעים זרים. הגידול במספר חשבונות המסחר החדשים שנפתחו על ידי לקוחות קמעונאיים הביא במחצית הראשונה של 2025 להזרמה של כ-8.4 מיליארד שקל לשוק המניות ממשקיעי ריטייל - יותר מפי שניים בהשוואה למחצית השנייה של 2024. כמו כן, בחציון הראשון של 2025 נכנסו למדדי הבורסה כספי משקיעים זרים בסך כ-9.5 מיליארד שקל נטו - יותר מפי שניים מאשר במחצית השנייה של 2024.

גיוסי ההון בשוק המניות בבורסה הסתכמו בכ-5.6 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2025 - צמיחה של כ-28% בהשוואה לכ-4.3 מיליארד שקל שגויסו במחצית השנייה של 2024. בשוק ההנפקות הראשוניות (IPOs) נרשמה התאוששות, כאשר תשע חברות ביצעו הנפקה ראשונית של מניותיהן לציבור במהלך המחצית הראשונה של השנה. סך כל הגיוסים של 9 חברות המניות החדשות בתקופה זו הסתכם לכ-1.4 מיליארד שקל.

משרד האוצר המשיך לגייס חוב בבורסה בתל אביב במחצית הראשונה של 2025, בסך של כ-85.7 מיליארד שקל, לעומת כ-90.4 מיליארד שקל במחצית השנייה של 2024. בשוק האג"ח הקונצרניות נרשמה במחצית הראשונה עלייה בהיקף גיוסי החוב לכ-87.8 מיליארד שקל, לעומת גיוסים בהיקף של כ-83.7 מיליארד שקל במחצית השנייה של 2024.

המשך שיפור הסחירות והנזילות במסחר בבורסה

ב-10 ביוני 2025 התחילה בבורסה פעילותם של שני עושי שוק שנבחרו לתוכנית Tailor Made של בנק הפועלים, ובבורסה מצפים לכך שחברות נוספות יצטרפו אליהם בקרוב. ב-10 באוגוסט יתחיל שלב מסחר חדש בשער הנעילה (TAL - Trading at Last) שיאפשר ביצוע עסקאות במחיר הקובע לאחר שלב הנעילה, בדומה למקובל בבורסות גלובליות.

שר האוצר אישר הבוקר (5 באוגוסט, 2025) את תיקון התקנון וההנחיות לשינוי בימי המסחר שני עד שישי שייכנס לתוקף ב- 5.1.2026. בנוסף, בסוף חודש יולי השיקה הבורסה את גרסת הבטא של תרגום AI לאנגלית של דיווחי החברות הנסחרות בבורסה, כהיערכות למעבר למסחר בימים שני עד שישי. בשלב הראשון התרגום יכלול את דיווחי החברות הכלולות במדד ת"א-125, מה שיאפשר למשקיעים גלובליים לקבל מידע על החברות באנגלית.

במהלך יוני 2025 דירקטוריון הבורסה אישר להנהלה לבחון מהלכים אסטרטגיים בפעילות מדדי הבורסה, לרבות מכירה חלקית או מלאה של הפעילות, או שותפות עם גוף בינלאומי מוביל. היקף הנכסים המנוהל במדדים עומד על כ-121 מיליארד שקל נכון לסוף הרבעון השני, וההכנסות מפעילות המדדים במחצית הראשונה של השנה הסתכמה לכ-14.4 מיליון שקל. בנק ההשקעות המוביל Jefferies ילווה את הבורסה בתהליך הבחינה ובאיתור גורמים בינלאומיים להתקשרות בעסקה ככל שתהיה.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2025:

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו לסך של כ-136.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך כ-105.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול בשיעור של כ-29%. הגידול בהכנסות נובע מגידול בכל הפעילויות, ובעיקר מגידול בהכנסות משירותי מסלקה ומהכנסות מעמלות מסחר וסליקה.

העלויות ברבעון השני של 2025 הסתכמו לסך של כ-80.7 מיליון שקל, לעומת עלויות בסך כ-74.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-8%. הגידול בעלויות נובע בעיקר מגידול בהוצאות מחשבים ותקשורת ובהוצאות פחת והפחתות.

הכנסות מימון נטו ברבעון השני של 2025 הסתכמו לסך של כ-1.2 מיליון שקל, לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ-40%. הקיטון בהכנסות המימון נובע בעיקר מקיטון ביתרת הפיקדונות ומהוצאות כתוצאה משינויים בשערי החליפין של השקל מול הדולר. קיטון זה קוזז בחלקו מרווחים בגין ניירות ערך סחירים.

הוצאות המיסים ברבעון השני של 2025 הסתכמו לסך של כ-13 מיליון שקל, לעומת סך של כ-8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-62%. הגידול בהוצאות המיסים, נבע מהגידול ברווח לפני מס.

הרווח ברבעון השני של 2025 הסתכם לסך של כ-43.6 מיליון שקל, לעומת כ-24.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול בשיעור של כ-80%. הגידול נבע בעיקר מגידול בהכנסות בניכוי הגידול בעלויות ובהוצאות מיסים.

ה-EBITDA המתואם ברבעון השני של 2025 הסתכם לסך של כ-71.6 מיליון שקל, לעומת כ-45.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-56%. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות משירותים בניכוי הגידול בעלויות.

הרווח המתואם ברבעון השני של 2025 הסתכם לסך של כ- 44.4 מיליון שקל, לעומת כ-25.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-73%. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות משירותים, בניכוי הגידול בעלויות ובהוצאות המיסים.

עיקרי התוצאות הכספיות לחציון הראשון של שנת 2025:

ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכמו לסך של כ-267.1 מיליון שקל, לעומת כ-213.4 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - גידול של כ-25%. הגידול בהכנסות נובע מגידול בכל הפעילויות ובעיקר מגידול בהכנסות משירותי מסלקה ומהכנסות מעמלות מסחר וסליקה.

העלויות בחציון הראשון של 2025 הסתכמו לסך של כ-165.5 מיליון שקל, לעומת כ-150.1 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד – גידול של כ-10%. הגידול בעלויות נובע בעיקר מגידול בהוצאות בגין הטבות לעובדים ובהוצאות מחשבים ותקשורת.

הכנסות מימון נטו בחציון הראשון של 2025 הסתכמו לסך של כ-2.1 מיליון שקל, לעומת כ-3.4 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - קיטון של כ-39%. הקיטון בהכנסות המימון, נבעו בעיקר מקיטון ביתרת הפיקדונות ומהוצאות כתוצאה משינויים בשערי החליפין של השקל מול הדולר. קיטון זה קוזז בחלקו מרווחים בגין ניירות ערך סחירים.

הוצאות המיסים בחציון הראשון של 2025 הסתכמו לסך של כ-24.3 מיליון שקל, לעומת כ-16.7 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - גידול של כ-45%. הגידול בהוצאות המיסים נבע מהגידול ברווח לפני מס.

הרווח בחציון הראשון של שנת 2025 הסתכם לסך של כ-79.4 מיליון שקל, לעומת כ-50 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - גידול של כ-59%. עיקר הגידול ברווח נבע מגידול בהכנסות בניכוי הגידול בעלויות ובהוצאות המיסים.

ה-EBITDA המתואם בחציון הראשון של 2025 הסתכם לכ-133.5 מיליון שקל, לעומת כ-94.4 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - גידול של כ-41%. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות משירותים בניכוי הגידול בעלויות.

הרווח המתואם בחציון הראשון 2025 הסתכם לכ- 81.3 מיליון שקל, לעומת כ-53.5 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - גידול של כ-52%. עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות משירותים בניכוי הגידול בעלויות ובהוצאות המיסים.

עונתיות

הכנסות החברה ממסחר וסליקה מושפעות, בין היתר, ממספר ימי המסחר והסליקה. ברבעון השני לשנת 2025 מספר ימי המסחר הסתכם ב-60, לעומת 57 ימי מסחר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-5%. בחציון הראשון של 2025 היו 124 ימי מסחר, לעומת 120 ימי מסחר בתקופה המקבילה - גידול של כ-3%. להלן מידע בדבר התפלגות ימי המסחר בין הרבעונים:





איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לני"ע: "תוצאות הרבעון השני של 2025 מצביעות על חוסנה של הבורסה, הנשענת על היסודות החזקים של הכלכלה הישראלית, גם בתקופה מאתגרת זו. במחצית הראשונה של 2025, המשק המשיך להפגין חוסן חברתי וכלכלי, שהתחיל עוד במלחמת ה-7 באוקטובר ואף התחזק במלחמת 12 הימים מול איראן במהלך יוני. ברבעון החולף נמשך הגידול המשמעותי בכל קווי העסקים ופעילות הליבה של הבורסה. בשוק ההון הישראלי מורגש עניין מוגבר מצד משקיעי הריטייל, אף כי השתתפותם בשוק עדיין נמוכה יחסית לעולם.

נמשיך לפעול על מנת לפתח את שוק ההון המקומי ולשכלל אותו, על מנת להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו בתוכנית האסטרטגית של הבורסה, ובהם בין השאר, הגדלת הנזילות והסחירות של החברות הציבוריות בישראל. במסגרת זו, אנו מתקדמים גם ביישום מעבר ימי המסחר לשני-שישי, מהלך שתומך בחיזוק הקשר עם שווקים גלובליים ובמשיכת השקעות זרות לישראל."



