אלטשולר שחם אשראי נכנסת לתחום ליווי הבנייה: חתמה על עסקת מימון בהיקף של כ-100 מיליון ₪

אלטשולר שחם אשראי, חברת בת של אלטשולר שחם פיננסיים, מודיעה היום (א', 10/8/25) על חתימת הסכם משמעותי עם חברה יזמית בתחום הנדל"ן.
שנה לאחר השקת הפעילות, החברה מודיעה על כניסה לתחום ליווי הבנייה ומקימה זרוע ייעודית שתפעל תחת השם 'אלטשולר שחם לבנייה'. החברה תיתן ליווי פיננסי מלא למיזמי בנייה, לרבות ליווי סגור, מימון רכישת קרקעות, השלמת הון עצמי, מתן הלוואות חילוץ עודפים והלוואות משתתפות ברווחים.
במסגרת הכניסה לתחום, השלימה החברה עסקת מימון משמעותית בהיקף של 100 מיליון ₪. עסקה זו מצטרפת לעסקה קודמת שבוצעה מוקדם יותר השנה בהיקף של 50 מיליון ₪. שתי העסקאות מבטאות את מדיניות החברה והדגש שהיא שמה בתחום המגורים והתחדשות העירונית בפרט.
העסקה האחרונה נועדה למימון פעילותה השוטפת של החברה והשקעות הון עצמי במספר פרויקטים, קיימים ועתידיים, בתחום ההתחדשות העירונית באזור המרכז. על פי ההסכם, החברה הלווה תהיה רשאית לנצל את מסגרת האשראי באמצעות עד חמש פעימות, בכפוף לתנאים מקדימים הקבועים בהסכם ההלוואה. כמו כן, כל סכום שיועמד במסגרת האשראי וההלוואות ייחשב בריבית משתנה, שאינה צמודה למדד, בשיעור שנתי המבוסס על ריבית "הפריים" בתוספת ריבית של בין 4% ל-5%.
חברת האשראי הוקמה ע"י הגר פרץ דיין וגיל טופז, טופז כיהן כמנכ"ל בנק ירושלים המתמחה בליווי בניה והגר כסמנכ"לית בבנק ירושלים ובתפקידי רוחב בכירים נוספים במערכת הבנקאית. את העסקה הנוכחית מטעם החברה הוביל ראובן ברייננברג, שעומד בראש 'אלטשולר שחם לבניה'. ראובן כיהן עד לאחרונה כסמנכ"ל בחברת פז כלכלה והנדסה, בה ניהל את חטיבת הליווי והשמאות.
ראובן ברייננברג, מנכ"ל אלטשולר שחם לבנייה: "הכניסה לתחום ליווי הבניה מבוססת על ראייה ארוכת טווח של הענף ושוק ואמון בחוסנו של שוק הנדל"ן בישראל והמגורים בפרט, עם צוות מנוסה המשלב ניסיון בנקאי רחב, חשיבה יצירתית וניסיון של עשרות שנים בליווי יזמים ופרויקטים. בכוונתנו לספק ליווי פיננסי מלא ליזמים בתחום הנדל"ן ואנו מאמינים כי פתרונות האשראי לייזמים יהיו מנוע צמיחה משמעותי לחברה".