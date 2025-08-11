עובדי קבוצת הראל ביטוח ופיננסים וילדיהם ארזו 800 מארזים לבית הספר עבור משפחות מעוטות יכולת

במהלך השבוע הראשון של חודש אוגוסט, ובעיצומו של החופש הגדול, הגיעו מאות עובדי קבוצת הראל יחד עם ילדיהם לימי התנדבות מרוכזים שנערכו בתיאטרון היהלום ברמת גן. במסגרת הפעילות, ארזו הילדים וההורים כ-800 מארזים לבית הספר עבור ילדים ממשפחות מעוטות יכולת, במטרה להבטיח פתיחה שוויונית ומכבדת של שנת הלימודים.
היוזמה, אשר מתקיימת זו השנה השלישית הנה חלק ממערך ההתנדבות של קבוצת הראל. ההתנדבות כללה גם הרצאה של אלון בריקמן, מייסד עמותת "אלון ואלה", על החשיבות בהתנדבות, הנתינה והחמלה ועל ההתמודדות עם אתגרים והחשיבות של התמדה ואמונה עצמית.
במהלך הפעילות, הילדים והעובדים ארזו יחד את המארזים והכינו אגרות שנה טובה אישיות למקבלי התרומות. בסיום, הילדים צפו בהצגה "כראמל".
אבישי אחימאיר, מנהל אגף חווית עובדים: "היה מרגש לראות את ילדי העובדים לוקחים חלק פעיל ומשמעותי בפעילות ההתנדבותית. אנחנו בהראל, מאמינים שהחינוך לערכים של נתינה וערבות הדדית מתחיל בגיל צעיר, וההשתתפות של הילדים לצד הוריהם היא ביטוי מרגש לכך. זו לא רק תרומה, זו גם דרך לגדל דור שמבין את החשיבות של קהילה, חמלה ואחריות חברתית".