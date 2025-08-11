OpenAI שואפת להערכת שווי של 500 מיליארד דולר

OpenAI מנהלת משא ומתן על "מכירת מניות משנית" שבה העובדים יכולים לממש את המניות שלהם: מהלך שמטרתו לתגמל את העובדים המוכשרים ובמקביל לקדם שווי שוק גבוה. "Secondary share sale")- מכר של מניות קיימות מאדם אחד לאחר, ולא גיוס הון חדש לחברה(.

מה המשמעות של זה?

מכירה מסוג זה נותנת לעובדים נוכחיים ולעובדים לשעבר הזדמנות למכור את המניות שלהם (זכרו, OpenAI היא חברה פרטית), לעתים קרובות בפרמיה משמעותית. זה יכול לעזור לחברה לשמור על עובדים מובילים מרוצים במקום שבו הם נמצאים במיוחד בתקופה שבה יריבים כמו מטא מחזיקים במשכורות של תשע ספרות.

העסקה תעריך את OpenAI ב-500 מיליארד דולר, לעומת 300 מיליארד דולר מוקדם יותר השנה. זה ימצב את OpenAI עוד כמה מדרגות מעלה לעבר החברות היקרות בעולם, מבלי לטרוח לצאת להנפקה.

אין רווחים? אין בעיה.

הערכה של 500 מיליארד דולר עשויה להישמע מוגזמת, במיוחד לאור העובדה ש-OpenAI דיווחה על הפסדים כבדים של 5 מיליארד דולר בשנה שעברה בשל עלויות פיתוח תשתיות ומודלים מתקדמים.. אבל אם תשימו לב, בעולם הבינה המלאכותית, החברות מתוגמלות על זריעת זרעים, ולא על קטיף פירות...ובמילים אחרות לא על רווחים בפועל. ואי אפשר להתעלם מכך ש- OpenAI זרעה כמה זרעים טובים...ראה ערך .ChatGPT לאחרונה החברה דיווחה שיש לה כבר 700 מיליון משתמשים שבועיים שזה פי ארבע מהשנה שעברה יחד עם שורה של מקורות הכנסה פוטנציאליים, כולל סוכני בינה מלאכותית, חומרה וייעוץ ארגוני.

המשקיעים לא טועים כשהם חושבים שהעבודה המקדימה הזו עשויה להשתלם. על פי ההערכות, שוק הבינה המלאכותית צפוי להיות שווה 700 מיליארד דולר עד 2030 כך שאם ל- OpenAI תהיה בעלות על נתח מזה, היא יכולה להיכנס לרשימת החברות ששייכות לליגה הגדולה יותר. (לשם ההקשר, אנבידיה מרוויחה כ-130 מיליארד דולר בהכנסות בשנה ושוויה כ-4 טריליון דולר).

השקעה ב- OpenAI

מכיוון ש-OpenAI היא חברה פרטית, לא ניתן לקנות את המניות שלה באופן ישיר - אבל בהחלט אפשר לקבל חשיפה עקיפה לחברה. הדרך הפשוטה ביותר להשקיע ב- OpenAI היא דרך חברת מיקרוסופט. היא השקיעה 13 מיליארד דולר ב- OpenAI וזכאית לכ-49% מהרווחים העתידיים (עד לתשואה מוגבלת). בערך 5% עד 7% מהכנסות מיקרוסופט כבר קשורות ל- OpenAI והחלק הזה גדל ככל שאימוץ הבינה המלאכותית גובר. מי שרוכש מניות של מיקרוסופט, למעשה מקבל חשיפה רחבה לצמיחה של OpenAI תוך כדי בעלות על אחת מחברות הטכנולוגיה הרווחיות ביותר בעולם.





גרף מניית מיקרוסופט באינטרוול שבועי. מאת TradingView



דרך נוספת להשקיע ב- OpenAIהיא באמצעות סופטבנק (שמובילה את גיוס הכספים האחרון שלה בשווי 40 מיליארד דולר), ומי שמעדיף חשיפה ישירה יותר ל- OpenAI (ולחברות בינה מלאכותית פורצות דרך אחרות), קרן ARK Venture היא דרך נוספת להשיג זאת. הקרן, המנוהלת על ידי ARK Invest של קאת'י ווד, מחזיקה במניות פרטיות ב OpenAI (6% מהתיק), היא נסחרת כמו קרן נאמנות, כך שאפשר לקנות ולמכור אותה בקלות מדי יום, אך חשוב לציין שהיא מגיעה עם עמלות גבוהות יותר. ומה שאתם בעצם משלמים עבורו הוא גישה לשווקים פרטיים והשקעות בשלב מוקדם של בינה מלאכותית שלפעמים זמינים רק לבעלי עניין.

אגב, גם רובין הוד מציעה דרך להשקעה באמצעות טוקנים שעוקבים אחר השווי של OpenAI, אך הם כרוכים בסיכונים גבוהים.





גרף קרן ARK Venture באינטרוול שבועי



יש גם סיכונים:

הסיכון הגדול ביותר של OpenAI הוא לא הביקוש, אלא התמחור. עלות השימוש בבינה מלאכותית יורדת במהירות, ככל שהתחרות מתחממת ומודלים של קוד פתוח מתפתחים. במהלך השנה האחרונה, OpenAI קיצצה את מחיר ממשק ה-API של הדגל שלה ב-80% רק כדי להישאר תחרותית מול Gemini 2.5 של גוגל, שמספק תוצאות דומות רק במחיר זול יותר.

אם כן, האתגר המרכזי של החברה בשנים הקרובות הוא לשמור על יתרון תחרותי נוכח ירידת מחירים, התחזקות של מודלים בקוד פתוח, והפיכת הבינה המלאכותית לזמינה יותר. למרות שעדיין יש לחברה מוניטין ואמון גבוה בקרב צרכנים ועסקים, OpenAI תצטרך לפתח מוצרים חדשים שיספקו ערך מוסף, כמו סוכנים אוטונומיים, חומרה ייעודית, ושירותי ייעוץ ארגוניים, זאת כדי לשמור על רווחיות ולגדול באופן משמעותי

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.