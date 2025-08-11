אינווסטו קפיטל מכר מרכז מסחרי ב-7 מיליון דולר

פירמת השקעות הנדל"ן, אינווסטו קפיטל, שבבעלות היזמים נועם שפלטר ואוהד ארד, מודיעה על השלמת עסקת מכירה רווחית של מרכז מסחרי בעיר מנספילד שבמדינת אוהיו, ארצות הברית. מדובר בפרויקט, שנרכש בשנת 2022 כנכס בתפוסה חלקית ועם תמהיל שוכרים מנומנם, והפך בתוך שלוש שנים לנכס יציב, מבוקש ורווחי, אשר נמכר לאחרונה ברווח משמעותי.
את תהליך ההשבחה הובילו צוותי אינווסטו קפיטל יחד עם שותף מקומי, תוך שדרוג תשתיות, טיפול בליקויים מבניים, שיפור מערך התחזוקה והסדרה מחודשת של חוזי השכירות. שיעור התפוסה עלה מ־71.4% ל־98%, ונחתמו הסכמים חדשים עם שוכרים מובילים, כדוגמת: Dollar Tree, SNAP FITNESS ו־ACE. במקביל, אומץ מודל חוזי מסוג NNN, אשר הפחית את עלויות התפעול והגביר את הוודאות התזרימית.
הנכס נמכר במחיר של כ־7 מיליון דולר. המהלך בוצע כחלק מתוכנית עסקית סדורה, שהובילה למימוש מוצלח לאחר משא ומתן ממוקד.
עו"ד נועם שפלטר, מייסד משותף באינווסטו קפיטל: "זוהי עסקה שממחישה כיצד ניהול ממוקד, חשיבה לטווח ארוך ועבודה בשטח יכולים לייצר ערך מהותי. ידענו לאתר את הפוטנציאל, לבנות תוכנית וליישם אותה בדייקנות. זו הוכחה נוספת לכך שאסטרטגיה, ניסיון והתמדה עושים את ההבדל."