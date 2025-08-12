שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "סימנים להמשך ההתעוררות בשוק המשרדים"

ה-NOI ברבעון השני עלה בכ-2% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-263 מיליון ש"ח.
ה- FFO לפי גישת ההנהלה - ברבעון השני הסתכם לכ- 204 מיליון ש"ח לעומת כ- 206 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ברבעון זה נרשמה הפרשה של כ- 2 מיליון ש"ח בגין השפעות מלחמת "עם כלביא".
הרווח הנקי ברבעון השני עלה בכ-80% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-298 מיליון ש"ח.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד לרבעון השלישי לשנת 2025 בסך של כ-133 מיליון ש"ח (27 אגורות למניה).
נתונים עיקריים לרבעון השני לשנת 2025 (לפי דוחות מאוחדים מורחבים):
ה-NOI ברבעון גדל בכ-2% והסתכם לכ-263 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-259 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. העלייה נובעת בעיקר מגידול בהכנסות מנכסים זהים. הרבעון השני כולל השפעה של מלחמת "עם כלביא" אשר בגינה נרשמה הפרשה בגין אובדן הכנסות מוערך של כ- 2 מיליון ש"ח.
ה-NOI מנכסים זהים ברבעון גדל בכ-1.2% והסתכם לכ-262 מיליון ש"ח, לעומת כ-258 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בנטרול ההפרשה בגין השפעת המלחמה, הגידול הינו כ-2%.
ה-FFO לפי גישת ההנהלה ברבעון הסתכם לכ- 204 מיליון ש"ח לעומת כ- 206 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, קיטון של כ-1%.
ה-FFO לפי גישת ההנהלה למניה ברבעון הסתכם ב-43.2 אגורות לעומת כ- 43.7 אגורות ברבעון המקביל.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-298 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-166 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 80%.
סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 30.06.2025 הסתכם בכ-21.2 מיליארד ש''ח.
שיעור התפוסה ליום 30.06.2025 גבוה ועומד על כ-93.2% בנטרול נכסים אשר מומשו לאחר תאריך המאזן. בנטרול נכסים שאוכלסו לראשונה ונכסים שמומשו לאחר תאריך הדוח שיעור התפוסה הינו 94%.
ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 30.06.2025 הסתכם לסך של 9.27 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 19.64 ש"ח) לעומת 9.16 מיליארד ש"ח ליום ה-31.12.2024 (הון עצמי למניה של 19.44 ש"ח). השינוי נובע מהרווח הכולל לתקופה, בקיזוז חלוקת דיבידנד.
נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים בהיקף של כ-1 מיליארד ש"ח ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של כ-1.05 מיליארד ש"ח.
נכסי החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בבעלות עם שותפים, כ-2% מסך השווי הכולל).
החוב הפיננסי נטו לתאריך המאזן הינו כ-9.6 מיליארד ש"ח, המהווה כ-45% מסך המאזן (בנטרול מזומנים ושווה מזומנים).
Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה נכון לסוף התקופה עומד על 6.36%.
לאמות 4 פרויקטים בהקמה אשר חלק החברה בהם הינו 183 אלף מ"ר. היקף ההשקעה הצפוי הכולל בפרויקטים אלה הינו כ-3.2 מיליארד ש"ח (חלק החברה): ToHa2, מתחם הלח"י בבני ברק, מתחם K ירושלים ומרלו"ג תחתון בית שמש. נכון למועד הדוח עלות שהושקעה הינה כ- 1.6 מיליארד ש"ח. בנוסף, לחברה 4 פרוייקטים נוספים בייזום אשר חלק החברה בהם הינו 410 אלף מ"ר. נכון למועד הדוח עלות שהושקעה בפרוייקטים אלה הינה כ- 0.8 מיליארד ש"ח. וכן, לחברה 3 פרויקטים נוספים בתכנון אשר חלק החברה בהם הינו 56 אלף מ"ר.
אירועים במהלך הרבעון ואחריו:
בחודש מאי 2025, ביצעה החברה גיוס חוב באמצעות הרחבת סדרת אג"ח (סדרה י') בהיקף של כ- 636 מיליון ש"ח ע.נ ובתמורה נטו של 665 מיליון ש"ח, בריבית אפקטיבית צמודת מדד בשיעור של כ- 3.4% (כולל השפעת עסקת גידור) ובמח"מ של כ- 7.5 שנים.
בחודש יולי 2025, הנפיקה החברה לציבור כ- 20.7 מיליון מניות רגילות וכ- 10.3 מיליון כתבי אופציה (סדרה 12) הניתנות למימוש למניות רגילות עד ליום 31 בדצמבר 2026, כנגד תשלום מחיר מימוש (מתואם דיבידנד) בסך של 28 ש"ח (לא צמוד) לכל כתב אופציה. התמורה המיידית נטו שהתקבלה בגין ההנפקה הסתכמה לכ- 505 מיליון ש"ח. התמורה העתידית שתתקבל בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציות ובכפוף להתאמות תסתכם לכ- 290 מיליון ש"ח.
1. בחודש יולי 2025, לאחר תאריך המאזן, הנפיקה החברה לציבור 20.7 מיליון מניות רגילות, בעקבות זאת גדל מספר המניות המשוקלל בשיעור של כ- 2% לעומת התחזית המקורית.
דיבידנד
בשנת 2025 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימלי בסך של 108 אגורות למניה, שישולם בארבעה תשלומים רבעוניים של 27 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם לכך, בחודש אוגוסט 2025 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון השלישי של שנת 2025 בסך של כ- 133 מיליון ש"ח (27 אגורות למניה) אשר ישולם בחודש ספטמבר 2025.
שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "ברבעון השני של 2025 אנו רואים המשך במגמת הצמיחה לצד סימנים להמשך ההתעוררות בשוק המשרדים, הן בביקושים והן בקצב סגירת העסקאות. בחודשים האחרונים חתמנו על מספר חוזי שכירות משמעותיים. אנו נמצאים במו"מ מתקדמים בפרויקט הלח"י שלדעתנו יבשילו בקרוב להסכמים. פרויקט ToHa2 מושך עניין גובר מצד שוכרים פוטנציאליים, והוא מתקדם בהתאם לתכנון לקראת אכלוסו ברבעון הרביעי של 2026. עם השלמת הפרויקטים שבבנייה, הפורטפוליו שלנו צפוי להניב NOI שנתי של כ-1.4 מיליארד ש"ח.
במקביל, המשכנו גם ברבעון זה ליישם את האסטרטגיה למימוש נכסים שאינם נכסי ליבה. במסגרת זו, מכרנו לאחרונה את בית מלם תים ואת בנין אמות הר חוצבים לפי שוויים בספרים. המהלך גורע מה-NOI אך זו הפחתה שהובאה בחשבון בתוכניות העבודה. בסיום המהלך, אמות תהיה ממוקדת בנכסים איכותיים וגדולים הנגישים למערכות הסעת המונים. בחודשים האחרונים ביצענו גיוסי הון וחוב בהיקף משמעותי של כמיליארד ש"ח, אשר ישמשו למימוש תוכניותינו העסקיות תוך חיזוק איתנותה הפיננסית של החברה."
189 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 241.52 מיליון באמות
קרנות נאמנות שמחזיקות את אמות. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
10.31%
|
9842799.6
|
6.56%
|
331031.82
|
5.1%
|
2108648.01
|
5.1%
|
2473198.32
|
4.97%
|
2371643.76
|
4.97%
|
3506629.59
|
אי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends
|
4.92%
|
1734772.86
|
4.33%
|
56595.51
|
4.32%
|
5677867.65
|
3.55%
|
7614907.26