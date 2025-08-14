טרמאפ (ומשפחתו) כאנשי עסקים - מול טראמפ כנשיא המוביל רגולציה ומהפכה בתחום הקריפטו



פעולותיו של דונאלד טראמפ ומשפחתו כאנשי עסקים יוצרות תחושה של ניגוד עניינים עם המהלכים שהוא מוביל כנשיא ארה"ב ברגולציה בתחום הקריפטו. הממצאים מצביעים על מערכת יחסים משולבת וחסרת תקדים, שבה מיזמי קריפטו פרטיים של משפחת טראמפ שגשגו באופן ישיר כתוצאה מפעולותיו הציבוריות והרגולטוריות של הנשיא. אירועים פוליטיים ורגולטוריים, החל מהצהרות פומביות ברשתות חברתיות ועד לחתימת חקיקה, תרמו לעלייה משמעותית בשווי הנכסים הדיגיטליים שבשליטת המשפחה.

הסקירה עוסקת בהיקף האינטרסים העסקיים של המשפחה, הכוללים מטבעות ממים אישיים $TRUMP, $MELANIA מיזם פינטק מתוחכם (World Liberty Financial) שמשך השקעות עתק מגורמים זרים, חברת כריית ביטקוין, ואימוץ נכסים דיגיטליים על ידי חברת המדיה שלו. פעולות אלו עומדות בניגוד בולט למדיניות הפרו-קריפטו שהוביל ממשלו. המצב יצר קרע פוליטי עמוק, כשמבקרים רואים בכך "שערוריית שחיתות חסרת תקדים" ו"ניצול משרד הנשיאות לרווח אישי", בעוד שתומכיו רואים בכך צעד הכרחי לקידום חדשנות פיננסית אמריקאית.

עמדתו הפוליטית של טראמפ וההתפתחות הדרמטית בשוק הקריפטו

בעבר, עמדתו של דונלד טראמפ כלפי מטבעות קריפטו הייתה סקפטית ואף עוינת. בשנת 2021, לדוגמה, הוא צוטט כאומר כי ביטקוין "נראה כמו הונאה" וכי מטבעות דיגיטליים הם "מאוד נדיפים ומבוססים על אוויר". אולם, במהלך הקמפיין הנשיאותי של 2024, חלה טרנספורמציה דרמטית בגישתו. טראמפ אימץ באופן מלא עמדה פרו-קריפטו, והבטיח להפוך את ארצות הברית ל"בירת הקריפטו העולמית" ולשים קץ ל"מלחמה של ביידן על הקריפטו". שינוי זה במדיניות הפוליטית התרחש במקביל לכניסה האגרסיבית של טראמפ ובני משפחתו לשוק הקריפטו, מה שיצר ניגוד עניינים מובהק בין האינטרס הציבורי לבין הרווח האישי. חקירה של ה"ניו יורק טיימס" אף תיארה את המצב כ"מחיקת הגבול בין מיזם פרטי למדיניות ממשלתית באופן חסר תקדים בהיסטוריה האמריקאית המודרנית".

התפתחות אימפריית הקריפטו של משפחת טראמפ

במהלך כהונתו השנייה, טראמפ ומשפחתו הרחיבו את אחיזתם בעולם הקריפטו באמצעות מגוון רחב של מיזמים, שהכנסותיהם תרמו לעלייה ניכרת בהונם. עלייה זו, המסתכמת במיליארדי דולרים, מעוררת שאלות רבות בנוגע להשפעה של מיזמים אלו על החלטותיו הפוליטיות.

מטבע הממים: TRUMP $

מטבע הממים $TRUMP, הפועל על פלטפורמת הבלוקצ'יין Solana, הושק ב-17 בינואר 2025, שלושה ימים בלבד לפני השבעתו השנייה של טראמפ לנשיאות. הופעתו הראשונית הלא-מתוכננת גרמה לחששות מפני הונאה, אך טראמפ אישר מאוחר יותר את קיומו בחשבונותיו ברשתות החברתיות X ו-Truth Social, ותיאר אותו כ"מטבע הממים הרשמי היחיד של טראמפ". מודל הבעלות על המטבע יוצר תלות מוחלטת בפעולותיו של הנשיא. מתוך מיליארד מטבעות שנוצרו, 800 מיליון נותרו בשליטתן של שתי חברות בבעלותו של טראמפ, CIC Digital LLC ו-Fight LLC. משמעות הדבר היא כי 80% מהיצע המטבעות נמצא בשליטה ריכוזית של גופים הקשורים ישירות לנשיא. ההשפעה של פעולותיו הציבוריות של טראמפ על שווי המטבע הייתה מידית ודרמטית. לאחר ההשקה, מחירו זינק בלמעלה מ-300% בן לילה. פוסט שלו ב-Truth Social במרץ 2025, בו כתב "I Love $TRUMP – SO COOL!!", הוביל לעלייה של 18.1% בשווי המטבע בתוך שעות. דוגמה בולטת נוספת לשימוש במעמדו הציבורי לצורך רווח פרטי הייתה ההצעה לארוחת ערב עם הנשיא בבית הלבן ל-220 בעלי המטבעות הגדולים ביותר, אשר גרמה לקפיצה של למעלה מ-50% במחיר המטבע. על פי דיווחים, הרווחים הממומשים של המיזם נאמדו בין 350 מיליון דולר ל-385 מיליון דולר, ובשלב מסוים שוויו של כלל המטבעות המוחזקים על ידי טראמפ הוערך בעשרות מיליארדי דולרים.





מטבע הממים MELANIA$:

ב-20 בינואר 2025, ימים ספורים לאחר השקת המטבע של בעלה, השיקה גם הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, מטבע ממים משלה בשם $MELANIA. המטבע תואר באתר שלו כ"פריט אספנות דיגיטלי שנועד לתפקד כהבעת תמיכה וחיבור לערכים שמסמלת MELANIA". ההשקה גרמה מיד לטלטלה בשוק הקריפטו המשפחתי, כשהיא מובילה לצניחה של כ-50% בערך מטבע ה-$TRUMP תוך שעות. בדומה למטבע של בעלה, גם מטבע זה ספג ביקורת חריפה. על פי בדיקות, הבעלות על $MELANIA הייתה מרוכזת ביותר, כאשר ארנק יחיד החזיק ב-89% מהמטבעות, שפוצלו לאחר מכן לארבעה ארנקים. למטבע של מלניה הייתה גם כן ירידה דרמטית לאחר השיא הראשוני, כאשר מחירו צנח ב-80% מהשיא שלו בסוף השבוע הראשון. שווי השוק שלו הגיע בשיאו למעט יותר מ-2 מיליארד דולר, ומאז התייצב על כ-341 מיליון דולר .





חברת World Liberty Financial) WLF): הפורטל המשפחתי לתעשייה

World Liberty Financial הוא מיזם פינטק וקריפטו , שהושק בספטמבר 2024 ביוזמת בניו של טראמפ. החברה, המגדירה את עצמה כ"פרוטוקול מימון מבוזר", מציגה מודל עסקי רחב יותר ממטבע ממים. מיזם זה מנוהל על ידי בניו של הנשיא, אריק ודונלד ג'וניור, המשמשים כ"שגרירי Web3", בעוד הנשיא עצמו מוגדר כ"סנגור הקריפטו הראשי". חברתDT Marks DEFI LLC , המקושרת למשפחת טראמפ, מחזיקה ב-60% ממיזם האב של WLF וזכאית ל-75% מההכנסות ממכירת מטבעות. החברה מעורבת בכמה עסקאות משמעותיות שמושכות ביקורת רבה. במאי 2025, חברה בבעלות ממשלת אבו דאבי, MGX, הודיעה כי תשתמש בשני מיליארד דולר מהמטבע היציב USD1 של WLF כדי לממן עסקה בבורסת הקריפטו Binance. בנוסף, המיליארדר הסיני ג'סטין סאן השקיע במיזם עשרות מיליוני דולרים, וזאת לאחר שחקירת ה-SEC נגדו בנושא הונאה לכאורה ירדה מהפרק לאחר שטראמפ נכנס לתפקידו. עסקאות אלו מהוות דוגמאות לטענות כי WLF משמשת כמנגנון מתוחכם המאפשר לגורמים זרים ופרטיים להשקיע במיזם משפחתי המנוהל על ידי בניו של הנשיא, ובכך לרכוש גישה והשפעה. במרץ 2025, הודיעה חברת World Liberty Financial כי תשיק מטבע יציב בשם, USD1 שיהיה צמוד לדולר האמריקאי ומגובה בנכסים נזילים כמו אג"ח אמריקאיות ודולרים.

הצעד היווה חלק מהאסטרטגיה של החברה להיכנס לשוק המטבעות היציבים, המהווים כלי מרכזי בעולם הקריפטו. חודשיים בלבד לאחר ההכרזה, חברה בבעלות ממשלת אבו דאבי, MGX, הודיעה על שימוש ב-2 מיליארד דולר מהמטבע USD1 כדי לממן עסקה בבורסת הקריפטו Binance. השקעה זו זכתה לביקורת מצד מומחי אתיקה, שטענו כי מדובר בפוטנציאל לניגוד עניינים חמור. הסנאטורית אליזבת וורן הדגישה כי מדובר בדוגמה בוטה, במיוחד לאור העובדה שמנכ"ל Binance לשעבר, שהודה באשמה בהלבנת כספים, לכאורה פעל לרכישת חנינה מנשיא טראמפ. וורן טענה כי חוק ה-GENIUS, המסדיר את שוק המטבעות היציבים, "מטעין" את השחיתות של טראמפ בכך שהוא מגביר את ערך המיזם הפרטי שלו. הנתונים מראים כי עד סוף אפריל 2025, ה-USD1 היה אחד המטבעות היציבים הצומחים במהירות הרבה ביותר, עם מחזור של 2.1 מיליארד דולר.





נכסים קריפטו נוספים: פתיחת חזיתות חדשות

התפתחות האימפריה הדיגיטלית של משפחת טראמפ לא הסתכמה במטבעות ממים ומיזמי פינטק בלבד:

כריית ביטקוין: אריק ודונלד טראמפ ג'וניור הקימו חברת כריית ביטקוין בשם American Bitcoin, שזכתה להשקעה מצד האחים וינקלבוס, מייסדי בורסת הקריפטו Gemini.

השקעות של Trump Media: חברת Trump Media & Technology Group, חברת האם של Truth Social, הרחיבה את פעילותה לתחום הקריפטו והוסיפה 2 מיליארד דולר בביטקוין למאזנה.

קולקציות NFT: הנשיא ורעייתו השיקו קולקציות של אסימונים בלתי ניתנים להחלפה (NFTs), מהן הרוויחו למעלה מ-7 מיליון דולר על פי דיווחים.





התמונה הכוללת מציגה רשת ענפה של אינטרסים עסקיים המשתרעים על כל תחום הקריפטו - ממטבעות ממים ועד כרייה, ממיזמי פינטק ועד השקעות ביטקוין של חברות ציבוריות.

המדיניות והצעדים הרגולטוריים של ממשל טראמפ

במקביל להתרחבות העסקית של משפחתו, ממשל טראמפ פעל להטמעת מדיניות רגולטורית חדשה שנועדה לקדם את שוק הקריפטו ולהקל על מגבלותיו.

חוק GENIUS: החקיקה שמשנה את כללי המשחק

חוק Guiding and Establishing National Innovation for U.S. (GENIUS) Stablecoins נחתם על ידי הנשיא טראמפ ביולי 2025, ומהווה את החקיקה הפדרלית הראשונה אי פעם המסדירה מטבעות יציבים. מטרותיו המוצהרות של החוק הן הגנת הצרכן, חיזוק מעמדו של הדולר האמריקאי כמטבע רזרבה עולמי, וקידום חדשנות. החוק מחייב גיבוי מלא של 100% למטבעות יציבים בנכסים נזילים כמו דולרים ואג"ח אמריקאיות, ומטיל חובות דיווח ציבורי חודשי על הרכב הרזרבות. אולם, על אף מטרותיו המוצהרות, חוק זה עומד בלב ניגוד עניינים מובהק. חברת World Liberty Financial של משפחת טראמפ השיקה מטבע יציב משלה, USD1. לכן, חקיקה שמכשירה ומסדירה באופן רשמי את שוק המטבעות היציבים, מגדילה באופן ישיר את הפוטנציאל העסקי של המיזם הפרטי של הנשיא. כפי שטענה הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן , "אין שום דבר בחוק שימנע את [השחיתות] - במקום זאת, החוק יאיץ אותה".





שינויים רגולטוריים נוספים וצווים נשיאותיים

בנוסף לחוק GENIUS, ממשל טראמפ הוביל שורה של צעדים רגולטוריים נוספים:

הקלה על השקעות פנסיה: צו נשיאותי שנחתם באוגוסט 2025 נועד להסיר חסמים ולאפשר הכללת קריפטו ונכסים "אלטרנטיביים" בחשבונות חיסכון לפנסיה 401(k). הצעד זכה לגיבוי נרחב מצד תעשיית הקריפטו, שהשקיעה מיליוני דולרים בקמפיין של טראמפ, והוא פותח את השוק העצום של חסכונות הפנסיה האמריקאיים לתעשייה.

רפורמה בפיקוח: ממשל טראמפ שינה באופן דרמטי את גישתה של רשות ניירות ערך (SEC). בעוד שממשל ביידן הקודם התייחס לקריפטו ב"זהירות קיצונית", טראמפ פעל להפלת תביעה נגד בורסת הקריפטו Coinbase והקים כוח משימה "Crypto 2.0" שמטרתו ליצור מסגרת רגולטורית "בהירה" ו"מתאימה" לתעשייה.

מאגר ביטקוין אסטרטגי: בצעד נוסף המעיד על שינוי המדיניות, טראמפ חתם על צו נשיאותי במרץ 2025 שהורה על הקמת "מאגר ביטקוין אסטרטגי" ו"מאגר נכסים דיגיטליים" לאומי.





ניגודי עניינים מובהקים והשלכותיהם הפוליטיות והמשפטיות

מיזמי הקריפטו של טראמפ יוצרים ניגודי עניינים עמוקים יותר מאלה שהיו מוכרים בכהונתו הראשונה, שכן הם משלבים היבטים של מכירת גישה, השפעה פוליטית זרה ורווח אישי חסר תקדים.

הזדמנויות לרווח אישי ופוליטי

הקשר הישיר בין פעולותיו של הנשיא לבין רווחיו הוא מובהק. בעוד שבתקופת הקמפיין ב-2024, תעשיית הקריפטו תרמה מיליוני דולרים לקמפיין ולחגיגות ההשבעה שלו, בכהונתו השנייה נראה שהיחסים הסימביוטיים הללו הגיעו לרמה חדשה. הצהרות כמו "אני אוהב את $TRUMP" או הצעת ארוחת הערב בבית הלבן לבעלי המטבעות הגדולים, מעלות את שווי נכסיו האישיים. קונים מסוימים אף ציינו במפורש בראיונות כי רכשו את המטבעות מתוך כוונה "להבטיח פעולה מצד מר טראמפ שתשפיע על המדיניות של ארצות הברית". זהו מודל של "שלם כדי לשחק" (pay-to-play) ברמה הגבוהה ביותר, שבו נכסים דיגיטליים, שקשה לעקוב אחריהם, משמשים לרכישת גישה למשרד הנשיאותי.

החשש מהשפעה זרה וסעיף ה-Emoluments

סעיף ה-Emoluments בחוקה האמריקאית נועד למנוע מנשיא ארה"ב לקבל מתנות או טובות הנאה ממדינות זרות או מאינטרסים פרטיים זרים, ללא אישור הקונגרס. מיזמי הקריפטו של טראמפ מעלים חששות חמורים להפרת סעיף זה. בעוד שבתקופת כהונתו הראשונה הביקורת התמקדה בהכנסות מבתי מלון ששירתו אורחים זרים, עולם הקריפטו מציע דרכים חדשות ופחות שקופות עבור גורמים זרים להעביר כספים ולרכוש השפעה.

לדוגמה, ההשקעה בסך 2 מיליארד דולר מחברה בבעלות ממשלת אבו דאבי ב-World Liberty Financial מעוררת שאלות. גם ההשקעה של המיליארדר הסיני ג'סטין סאן, שראתה ירידה בחקירה של ה-SEC נגדו לאחר שטראמפ נכנס לתפקידו, מצביעה על הקשר הבעייתי בין פעולות רגולטוריות לרווח אישי. דובר מטעם טראמפ טען כי אין ניגודי עניינים שכן נכסיו מנוהלים ב"נאמנות עיוורת" על ידי ילדיו. אולם, בהתחשב בכך שילדיו, אריק ודונלד ג'וניור, מנהלים באופן פעיל את מיזמי הקריפטו, והנשיא עצמו מקדם אותם בפומבי, טענה זו נתפסת כחסרת בסיס.

קולות בעד ונגד - הגישות הפוליטיות והכלכליות

הדיון סביב ניגודי העניינים של טראמפ חושף קרע עמוק בין שתי גישות מנוגדות לחלוטין בנוגע לעתיד הפיננסי של ארצות הברית.

בעד: הטיעון הפרו-קריפטו והאופטימיות הרפובליקנית

סנאטורים רפובליקנים, תומכי טראמפ ותומכי תעשיית הקריפטו, רואים בשינוי המדיניות שלו צעד אסטרטגי חיוני. טראמפ עצמו הכריז כי חוק GENIUS הוא "גאוני" ו"הולך להפוך את אמריקה למובילה הבלתי מעורערת בנכסים דיגיטליים"., פוליטיקאים רפובליקנים הדגישו את ההיבט הלאומי של המדיניות החדשה:

נציג הקונגרס פרנץ' היל ציין כי הצעדים הללו יבטיחו "תחרותיות אמריקאית ושומרים חזקים על הצרכנים".,

פטריק מק'הנרי, סגן יושב ראש בורסת קריפטו ויו"ר לשעבר בוועדת השירותים הפיננסיים, אמר שהחקיקה תהיה בעלת "השפעה דורית עצומה" שדומה לחוקי ניירות הערך של שנות ה-30.,

נציג הקונגרס בראיין סטיל ציין כי החוקים יביאו ל"התפוצצות של צמיחה" בתחום הקריפטו.

מנהיגי תעשיית הקריפטו מברכים על המהלך. בריאן ארמסטרונג, מנכ"ל Coinbase, כתב ב רשת X כי המדיניות הפרו-קריפטו מייצגת את רצון הבוחרים וכי "להיות נגד קריפטו זו דרך טובה לסיים את הקריירה שלך".

קורי קליפסטן, מנכ"ל Swan Bitcoin, אמר כי "זה היה בלתי נמנע" שביטקוין יגיע לחסכונות 401(k), וכי פסיקה זו תעודד הקצאות גדלות מקרב "עובדים צעירים ומביני טכנולוגיה שרוצים כסף קשה".

נגד: ביקורת חריפה ושאלות על שחיתות

מנגד, מתנגדיו של טראמפ, אנשי ציבור ליברליים ,בעיקר פוליטיקאים דמוקרטים, רואים במצב זה סכנה חמורה לדמוקרטיה האמריקאית.

הסנאטורית אליזבת וורן טענה כי המצב הוא "שערוריית השחיתות הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית" והאשימה את טראמפ כי הוא "סוחר בטובות הנאה נשיאותיות כמו פטור ממס, חנינות, ומינויים ממשלתיים עבור רכישות קריפטו".

הסנאטור כריס מרפי ציין כי יש "חור פעור" בחקיקה החדשה, המאפשר לנשיא ולמשפחתו להרוויח מקריפטו, בעוד שפעולה דומה אסורה על חברי קונגרס אחרים.

ג'וליאן זליזר, פרופסור להיסטוריה פוליטית, אמר כי "החלטות מדיניות נעשות בנוגע לחלקי התעשייה הפיננסית לא כדי להועיל לאומה, אלא לאינטרסים הפיננסיים שלו עצמו".

פול רוזנצוויג, תובע פדרלי לשעבר, טען כי "הרווח של טראמפ ממטבע הממים הנשיאותי שלו הוא דוגמה קלאסית למה שהמנסחים [של החוקה] רצו להימנע ממנו".

