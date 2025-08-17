עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "מאשררים את תחזיותינו לשנת 2025"

ה-NOI מנכסים זהים בישראל ברבעון עלה בכ-1.3% לכ-206 מיליון שקל וה-AFFO (FFO לגישת ההנהלה) הסתכם בכ-155 מיליון שקל; החברה מאשררת את תחזיותיה לשנת 2025.

פעילות הייזום בנדל"ן מניב בטווח הקצר-בינוני צפויה להניב תוספת NOI שנתי בטווח של 156-166 מיליון שקל; זאת, לצד פעילות הייזום למגורים הצפויה להניב רווח גולמי שטרם הוכר בסך של כ-227 מיליון שקל.

לחברה 20 פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב הנמצאים בשלבי תכנון ופיתוח שונים, בהיקף של כמעט 1 מיליון מ"ר במגוון רחב של שימושים – תעסוקה, מסחר, משרדים וחוות שרתים. לפרויקטים אלה פוטנציאל לגידול משמעותי ביחס לפעילות המניבה כיום, וזאת בעיקר כתוצאה מהשבחה פנימית.

לאחרונה השלימה החברה רכישה עצמית של מניותיה בסך של כ-200 מיליון שקל, וזאת בנוסף לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-70 מיליון שקל בחודש אפריל השנה.

מתחילת השנה הציגה החברה פעילות ענפה לפיתוח עסקיה – מכרה 47 יחידות דיור בפרויקט המגורים בסוללים לקרן מגוריט, רכשה קרקע בשדה דב להקמת כ-27 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה, העלתה את שיעור השיווק של המשרדים בפרויקט הסוללים וצירפה שותף אסטרטגי להקמת פרויקט חוות השרתים.

חברת מבנה נדל"ן (כ.ד) דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2025, המלמדות על עלייה ב-NOI מנכסים זהים, עלייה דו-ספרתית ברווחים, וכן מאשררת את תחזיותיה לשנת 2025. מתחילת השנה הציגה החברה פעילות ענפה לפיתוח עסקיה – מכרה 47 יחידות דיור בפרויקט המגורים בסוללים לקרן מגוריט, רכשה קרקע בשדה דב להקמת כ-27 אלף מ"ר מסחר ותעסוקה, העלתה את שיעור השיווק של המשרדים בפרויקט הסוללים, הגדילה את חלקה בפרויקט שחקים בהרצליה וצירפה שותף אסטרטגי להקמת פרויקט חוות השרתים.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של שנת 2025:

ה-NOI מנכסים זהים בישראל ברבעון השני של שנת 2025 עלה בכ-1.3% לכ-206 מיליון שקל, בהשוואה לכ-203 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים הושפע לחיוב מעליית דמי השכירות הריאליים ומעליית המדד.

ה-NOI הכולל מנכסים מניבים ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-218 מיליון שקל, בהשוואה לכ-219 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נבע בעיקר מקיטון ב-NOI מפעילות בחו"ל כתוצאה ממימוש נכסים בחו"ל, בהתאם לאסטרטגיה העסקית. בתוך כך, אשררה החברה את תחזית ה-NOI הכולל לשנת 2025 בטווח של 850-875 מיליון שקל.

ה-AFFO (FFO לפי גישת הנהלה) ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם בכ-155 מיליון שקל, בהשוואה לכ-157 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, אשררה החברה את תחזית ה-AFFO מנכסים מניבים לשנת 2025 בטווח של 600-620 מיליון שקל.

קבוצת מבנה נדל"ן סיימה את הרבעון השני של שנת 2025 עם עלייה של כ-20% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לסך של כ-210 מיליון שקל, בהשוואה לכ-176 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחים נבע בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-255 מיליון שקל, לעומת עליית שווי מתונה יותר של כ-182 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בין היתר, כתוצאה משערוך של פרויקט הסוללים בת"א בשל התקדמות השיווק והביצוע בפרויקט.

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של שנת 2025:

ה-NOI מנכסים זהים בישראל במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-1% לכ-402 מיליון שקל, בהשוואה לכ-399 מיליון שקל בתקופה המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים הושפע לחיוב מעליית דמי השכירות הריאליים ומעליית המדד, בקיזוז חלקי בעיקר עם ההתייקרות בהוצאות תפעול הנכסים.

ה-NOI הכולל מנכסים מניבים במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-425 מיליון שקל, בהשוואה לכ-428 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה קלה הנובעת ממימוש נכסים בחו"ל.

ה-AFFO (FFO לפי גישת הנהלה) במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-302 מיליון שקל, בהשוואה לכ-312 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ב-AFFO נבעה מהקיטון האמור ב-NOI בגין מימוש נכסים בחו"ל ומעלייה בהוצאות הריבית, נטו בשל עליית הריבית הריאלית במשק והגידול בהיקף החוב הפיננסי ברוטו.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של קבוצת מבנה נדל"ן במחצית הראשונה של שנת 2025 עלה בכ-45% לכ-421 מיליון שקל, בהשוואה לכ-290 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול החד ברווחים נבע בעיקר מעלייה ברווח גולמי ממכירת דירות כתוצאה מהעסקה למכירת 47 יחידות דיור בפרויקט הסוללים לקרן מגוריט, מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-386 מיליון שקל, לעומת עליית שווי מתונה יותר של כ-204 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מקיטון בהוצאות המימון, נטו כתוצאה מהתמתנות העלייה במדד ביחס לתקופת המקבילה אשתקד.

נתוני מאזן ליום ה-30 ביוני 2025 ודגשים עיקריים:

ההון העצמי (במאוחד) עלה לכ-8.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.3 מיליארד שקל בסוף שנת 2024, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-70 מיליון שקל ורכישה עצמית של מניות החברה בסך של כ-194 מיליון שקל.

לחברה קופת מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר וכספים בנאמנות בסכום כולל של כ-976 מיליון שקל.

שיעור התשואה המשוקלל של הנדל"ן להשקעה בישראל (Cap Rate) לסוף הרבעון ירד לכ-7.0%, בהשוואה לכ-7.1% בסוף שנת 2024.

שיעור התפוסה בנכסים בישראל – נכון לסוף הרבעון, שיעור התפוסה בנכסי הקבוצה בישראל עמד על כ-92.0%. שיעור התפוסה בנכסים בישראל, בנטרול תחילת האכלוס לראשונה של בניין המשרדים בכפר סבא ותוספת יחידות דיור להשכרה שהתקבלו לאחרונה וטרם הושכרו, עלה לכ-93.9% לעומת כ-93.6% בסוף שנת 2024 ולעומת כ-92.7% בסוף שנת 2023.

פוטנציאל הייזום של החברה:

לקבוצה קרקעות וזכויות בנייה בישראל ובחו"ל בסכום כולל של כ-1.84 מיליארד שקל.

ייזום נדל"ן מניב בטווח הקצר - לחברה 3 פרויקטים בייזום בטווח הקצר בהיקף של כ-107 אלף מ"ר הצפויים להניב לחברה תוספת NOI בטווח של 156-166 מיליון שקל. הבולט שבהם הוא פרויקט 'הסוללים' בת"א, אשר יכלול שטח בנוי כולל של כ-68 אלף מ"ר משרדים ומסחר הצפוי להניב NOI שנתי באכלוס מלא בטווח של 109-115 מיליון שקל כאשר שיעור השיווק עומד על כ-44% ואכלוסו לראשונה צפוי להתבצע בחודש ינואר 2026.

ייזום נדל"ן למגורים בטווח הקצר – לחברה מלאי זמין למכירה בהיקף של כ-271 יחידות דיור והחברה צפויה להכיר ברווח גולמי ממכירת דירות בסך של כ-227 מיליון שקל עם מכירת כל יחידות הדיור והשלמת ביצוע הקמת הפרויקטים.

ייזום נדל"ן מניב בטווח הבינוני-ארוך – לחברה 14 פרויקטים בתכנון לקראת קידום היתרי בניה הצפויים למנות כ-571 אלף מ"ר שטח בנוי ורשומים בספרי החברה בשווי של כ-1.62 מיליארד שקל. בנוסף, לחברה 6 פרויקטים נוספים בשלבי תכנון במסגרת קידום תב"ע בהיקף של כ-358 אלף מ"ר ורשומים בספרי החברה בשווי של כ-697 מיליון שקל.

בחודש יולי 2025, בהתאם להחלטת הדירקטוריון בחודש מרץ השנה, השלימה החברה רכישה עצמית של מניות החברה בסכום של עד 200 מיליון שקל. יצוין, כי הרכישה עצמית מתווספת לחלוקת דיבידנד בסך של כ-70 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.

בחודש מאי 2025, החברה התקשרה במערכת הסכמים לצירוף מד-וואן (MedOne), ספקית ישראלית מוערכת של מרכזי נתונים וחוות שרתים, כשותפה אסטרטגית לפרויקט בתחום מרכזי הנתונים (datacenters) בפתח תקווה, לצד שותפתה הנוכחית, קרן Digital Realty. השותפות תפעל לבניית קמפוס חוות שרתים מרובה-דיירים וממוקד-קישוריות בפתח תקווה בהיקף של עד 18 מגה-ואט. בהתאם להסכמים, הצדדים יקימו שותפות חדשה, בחלקים שווים, אשר תרכוש מקבוצת מבנה נדל"ן את המקרקעין שעל גביהם תוקם חוות השרתים, בתמורה לכ-90 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) והשותפות תישא בכל הוצאות ייזום הפרויקט, בין היתר, בדרך של הזרמת הון התחלתי על ידי השותפים בסכום כולל של כ-100 מיליון שקל ומימון חיצוני. להערכת החברה, חלקה בעלות להשלמת השלב הראשון של הפרויקט נאמד בכ-148 מיליון שקל. חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט יעמוד לאחר ההסכמים האמורים על 25%. יצוין, כי הפרויקט נמצא בימים אלה בתחילת חפירה ודיפון, כאשר הושלמו כל התנאים הנדרשים לצורך היתר מלא.

בחודש מרץ 2025, החברות מבנה ותדהר המחזיקות בנתח המגורים בפרויקט הסוללים בתל אביב (75% ו-25% בהתאמה) חתמו על הסכם עם קרן 'מגוריט ישראל' למכירת 47 דירות בשני בנייני המגורים שבפרויקט ובתמורה כוללת של כ-190 מיליון שקל כולל מע"מ (חלק מבנה – 143 מיליון שקל). על פי ההסכם, תשלום התמורה יעשה בשני תשלומים כאשר התשלום הראשון בסך של 10% מהתמורה ישולם על-ידי הרוכשת תוך שבעה ימים ממועד חתימת ההסכם, ויתרת התמורה תשולם עד שבעה ימים לפני מועד מסירת החזקה בדירות לרוכשת. יצוין כי שיעור שיווק הדירות בפרויקט הסוללים עלה כיום לכ-60% כאשר צפויה החברה להתחיל במסירת הדירות בתחילת שנת 2026.

בחודש מרץ 2025, חתמה החברה על תוספת להסכם עם שוכר עוגן, החברות ROOMS ו- Switchupמקבוצת פתאל, בפרויקט הסוללים בת"א, להשכרת שטח בהיקף כולל של כ-30 אלף מ"ר ברמת מעטפת ובתוספת 233 מקומות חניה. על פי הסכם השכירות בין החברות תקופת השכירות תהינה למשך של 129 חודשים (כ-11 שנים), ולשוכרים תעמודנה 3 תקופות אופציה שתסתכמנה יחד בכ-170 חודשים. בתקופת השכירות הראשונה, התמורה השנתית הממוצעת בגין דמי שכירות וניהול תעמוד על סך של כ-52 מיליון שקל. העסקה נאמדת בכ-560 מיליון שקל לכ-11 שנים.

בחודש מרץ 2025, חברת רותם שני החליטה לממש את האופציה למכירה כ-69% מאחזקותיה בחברת 'קריית שחקים בע"מ' תמורת כ-50 מיליון שקל (בתוספת מע"מ). בעקבות מימוש האופציה, חלקה של חברת מבנה נדל"ן בפרויקט קריית שחקים בהרצליה עלה מכ-25% לכ-42% (בשרשור מלא). יצוין, כי היקף הזכויות בפרויקט עומד על כ-270 אלף מ"ר משרדים, כ-100 יחידות דיור ומסחר עילי בהיקף של כ-2,500 מ"ר.

בחודש פברואר 2025, השלימה החברה את רכישת הקרקע בייעוד למסחר ותעסוקה ב"תוכנית אשכול" בשדה דב בתמורה לכ-112.5 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) והוצאות פיתוח בסך של כ-19.5 מיליון שקל. המגרש בו זכתה החברה בגודל של 5.6 דונם, הכולל זכויות להקמת 7,300 מ"ר למסחר ו-19,400 מ"ר לתעסוקה ומשרדים. בכוונת החברה לקדם היתר להקמת הפרויקט בהתאם לתב"ע הקיימת ביחס למגרש.

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן: "אנחנו מסכמים רבעון ומחצית המבטאים המשך צמיחה בפעילות העסקית של החברה עם גידול חד ברווחים המשקף את השבחת הנכסים שבבעלות החברה. לאור ההתקדמות בפעילות אנו מאשררים את תחזיותינו לשנת 2025. במהלך התקופה ביצענו מהלכים רבים ועסקאות שיובילו את החברה קדימה ויגדילו משמעותית את ההכנסות. בימים אלה, אנו מצויים בתהליכים מתקדמים להשכרת שטחים נוספים. לקבוצת מבנה יש כיום 20 פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב הנמצאים בשלבי תכנון שונים בהיקף של כמיליון מ"ר במגוון רחב של שימושים, תעסוקה, מסחר, משרדים וחוות שרתים, אלו מבטאים פוטנציאל לגידול משמעותי ביחס לפעילות המניבה כיום, זאת בעיקר על בסיס פעילות השבחה פנימית. אנו פועלים באופן אינטנסיבי לקידום המטרות העסקיות של החברה ונמשיך לפעול במלוא המרץ על מנת לייצר ערך משמעותי לכלל בעלי העניין בחברה".



