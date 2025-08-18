יוליוס בר: סין: נתוני יולי חלשים מצביעים על האטה בצמיחה

סין: נתוני יולי חלשים מצביעים על האטה בצמיחה

הפעילות הכלכלית בסין נחלשה בכל המדדים בחודש יולי. תנאי מזג האוויר והמאמצים לטפל בבעיות של עודף כושר ייצור תרמו ככל הנראה לחלק מהחולשה. עם זאת, הנתונים חושפים גם פגיעויות פנימיות מתמשכות. בעוד שהיצוא נותר יחסית חסין על אף האתגרים החיצוניים, הצמיחה צפויה להאט במחצית השנייה של השנה לנוכח מגמת חולשה מקומית מתמשכת וירידה באפקטיביות של צעדי התמרוץ הקודמים.

האטת הצמיחה הייתה רחבה וכללה מכירות קמעונאיות, ייצור תעשייתי והשקעות בנכסים קבועים. נתונים שנחשפו מוקדם יותר הראו כי היצוא המשיך להישאר חזק למרות מתיחות הסחר עם ארצות הברית, כאשר קצב צמיחת היצוא אף הואץ ביולי. עם זאת, הייצור התעשייתי לא הצליח לשמור על הקצב שנרשם בחודשים הקודמים. החולשה בפעילות התעשייתית ובענף הבנייה נבעה, בחלקה, מתנאי מזג אוויר קיצוניים, לרבות טמפרטורות גבוהות, גשמים עזים ושיטפונות. במקביל, הממשלה הסינית הגבירה את מאמציה לצמצם עודף כושר ייצור ולרסן את התחרות האגרסיבית במחירים בענפים מסוימים. ייתכן כי הקמפיין המכונה "anti-involution" מתחיל בהדרגה להניב תוצאות. גורמים אלה ככל הנראה השפיעו גם על ההשקעות בנכסים קבועים, שצנחו בחדות ביולי. החולשה הייתה רחבה וכללה תשתיות, ייצור ותעשיית הנדל"ן.

ענף הנדל"ן המשיך להציג חולשה, כאשר מכירות בתים, מחירי דירות והשקעות בנדל"ן לא הראו סימני יציבות. חולשה בהיקף ההלוואות החדשות מהמערכת הבנקאית אינה מבשרת טובות עבור השקעות פרטיות. למעשה, ההלוואות החדשות רשמו את הקריאה החודשית השלילית הראשונה מאז שנת 2005, דבר שמצביע על חולשה רחבה בביקוש לאשראי מהמגזר הפרטי, כאשר גם משקי הבית וגם עסקים רשמו ירידה בהיקף הלוואות חדשות לטווח קצר ולטווח ארוך.

לבסוף, ההאטה במכירות הקמעונאיות מצביעה על כך שהאפקטיביות של תכנית התמיכה בצריכה של מוצרי קיימות הולכת ודועכת, אף על פי שקטגוריות המוצרים הכלולות בתכנית ממשיכות להציג את קצב הצמיחה החזק ביותר במכירות. הצמיחה במכירות רכב הפכה לשלילית ומהווה גורם מרכזי בדשדוש של המכירות הקמעונאיות. בסך הכול, הנתונים מצביעים על ביקוש מקומי שנותר שלילי, במיוחד בתחומים שאינם נתמכים על ידי צעדי תמרוץ. בעוד שיצוא צפוי להישאר יחסית עמיד ולתמוך בצמיחה, הכלכלה הסינית צפויה להאט במחצית השנייה של השנה לנוכח החולשות הפנימיות המתמשכות והיחלשות ההשפעה של צעדי התמרוץ הקודמים.

סופי אלטרמאט, כלכלנית, יוליוס בר