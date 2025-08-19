על שמו של נשיא הלשכה לשעבר זאב וינר ז"ל

הוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח קיבל היום (ב׳) החלטה פה אחד כי הוועידה השנתית של הלשכה, שתתקיים בחודש נובמבר באילת, תיקרא על שמו של נשיא הלשכה לשעבר ונשיא לה"ב לשעבר, זאב וינר ז"ל.
שמו של וינר, שהיווה דמות מרכזית בעולם הביטוח ובקידום העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, יופיע בכל פרסומי הוועידה.
זאב וינר ז"ל כיהן כנשיא לשכת סוכני הביטוח וכנשיא לה"ב, הוא נודע כאחד הקולות הבולטים ביותר במאבק לחיזוק מעמד סוכני הביטוח והעצמאים, פעל ללא לאות לשיפור תנאי העבודה והחקיקה, והוביל יוזמות רבות ולחיזוק מעמד הסוכן כגורם מקצועי וחברתי משמעותי. וינר נחשב לדמות אהובה ומוערכת הן בקרב קהילת הביטוח והן בקרב ציבור בעלי העסקים בישראל, בזכות נחישותו, יושרו וראייתו הרחבה את טובת הכלל.
נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק: ״אני נרגש על הבחירה בהנצחת פועלו של ידידי זאביק וינר ז"ל. זאביק היה מנהיג אמיתי, סוכן ביטוח בכל רמ"ח איבריו, שנלחם ללא לאות למען ציבור הסוכנים והציב תמיד את טובתם לנגד עיניו. הוא היה אדם שהקדיש את חייו גם לחיזוק מעמדם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, מתוך הבנה שהם הלב הפועם של הכלכלה הישראלית. עבורי ועבור רבים מחבריי, זאביק היה מקור השראה, חבר אמת ודמות מופת. אין ראוי מהנצחת שמו בוועידה המרכזית של הלשכה, כדי שנמשיך את דרכו ונזכור את תרומתו האדירה לדור הנוכחי ולדורות הבאים״.