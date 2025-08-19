יעז התחדשות עירונית השלימה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה בת"א; כמה גייסה ?

יעז התחדשות עירונית ('יעז יזמות'), בניהולו של תומר רייפמן, הודיעה על השלמת הנפקה ראשונית בבורסה בת"א לפי שווי שוק של 255 מיליון שקל (אחרי הכסף), לאחר שגייסה כ-43 מיליון שקלים.
החברה מתמחה בביצוע והקמה של פרויקטי התחדשות עירונית ומרכזת את עיקר פעילותה באזורי ביקוש בתל-אביב. לחברה צבר של 84 פרויקטים בתחום ההתחדשות עירונית בתל-אביב וערים נוספות, עם אלפי יחידות דיור בשלבים שונים. את 2024 סיכמה החברה עם מכירת דירות בהיקף של 215 מיליון שקל, והציגה גידול בתמורה בגין כל מ"ר שמכרה החברה אשתקד. במרכז העיר (אזור כיכר המדינה והצפון הישן) המחיר הממוצע למ"ר עומד על כ-61 אלף ₪, ובאזורים כדוגמת רמת החייל ויד אליהו המחיר הממוצע נע סביב 42 אלף ₪ למ"ר. את המחצית הראשונה של 2025 סיכמה החברה עם היקף מכירות בסך של כ-100 מיליון שקל.
השלמת ההנפקה משקפת הבעת אמון ביכולותיה המוכחות של יעז בניהול וקידום פרויקטי התחדשות עירונית. לאחרונה אכלסה יעז התחדשות עירונית מספר פרויקטים, בין היתר, בקלישר 32-34 ושרת 36, במקביל לבנייתם של פרויקטים נוספים במטמון הכהן 8-10, מוסינזון 5, בלוך 30, ברנדיס 6, אייזק שטרן 20-22, פומפדיתא 20-22, מרים החשמונאית 32-34, ז'בוטינסקי 39, חולון ועוד. השנה נערכת החברה לעלות על הקרקע עם למעלה מ-10 פרויקטים חדשים באזורי ביקוש בת"א.
בשנת 2022 נכנסה קרן ההשקעות האמריקאית, בבעלות ג'רמי בלנק, להשקעה ביעז התחדשות עירונית עם רכישה של 49% מהון המניות. מדובר בהשקעה הגדולה ביותר שביצעה קרן קומיוניטי בחברת נדל"ן בישראל.
את ההנפקה הובילו הפניקס חיתום ואי.בי.אי חיתום.
תומר רייפמן, מנכ"ל החברה: "הנפקת החברה בבורסה מהווה אבן דרך משמעותית בהרחבת הפעילות העסקית של יעז ונועדה להוביל את החברה לשלב הבא בתהליך ההתפתחות שלה.
"אנו רואים בהנפקה, על רקע חוסר הוודאות בסביבה הכלכלית, הבעת אמון ביכולותיה המוכחות של יעז בניהול והוצאה לפועל של פרויקטי התחדשות עירונית גם מול תנאי השוק המשתנים. גיוס ההון יאפשר לנו לשמר את האיתנות הפיננסית, להגדיל בעקביות את צבר הפרויקטים ולייצר ערך עבור ציבור המשקיעים, בעלי הדירות ורוכשי הדירות."