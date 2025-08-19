ההוצאות בכרטיסי חיוב בענפי המסחר ב"יום העצירה של המשק" ירדו בצורה משמעותית יותר

נתוני חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב, מצביעים על כך שענפי המסחר המרכזיים של המשק הושפעו שלשום באופן משמעותי יותר מהפגיעה שנרשמה בסך ההוצאות באשראי בעקבות יום העצירה והשביתה.
סך ההוצאות שנרשם שלשום, יום ראשון ה-17 באוגוסט, במערכות שבא עמד על סכום כולל של 2.081 מיליארד ש״ח. מדובר על היקף הוצאות נמוך ב-7.5% לעומת יום ראשון שקדם לו, ה-10 באוגוסט 2025, שבו היקף הרכישות הגיע לסכום של 2.249 מיליארד ש״ח.
מעיבוד הנתונים ופילוח ענפי הפעילות המרכזיים של המשק נראה כי הפגיעה בענפי הצריכה היתה משמעותית יותר מאשר הסכום הכולל של ההוצאות שביצע הציבור הישראלי:
מסעדות, בתי קפה ומזון מהיר
10/8 - 123.543 מיליון ש״ח
17/8 - 106.802 מיליון ש״ח
שינוי -13.6%-
הלבשה והנעלה
10/8 - 116.632 מיליון ש״ח
17/8 - 97.704 מיליון ש״ח
שינוי - 16.6%-
חשמל ואלקטרוניקה
10/8 - 157.688 מיליון ש״ח
17/8 - 140.172 מיליון ש״ח
שינוי - -11.1%-
חנויות פארם וקוסמטיקה
10/8 - 60.524 מיליון ש״ח
17/8 - 51.447 מיליון ש״ח
שינוי - 14.9%-
מעדניות, קצביות, חנויות דגים, ומאפיות
10/8 - 54.056 מיליון ש״ח
17/8 - 42.203 מיליון ש״ח
שינוי - 21.9%-