נשיא המדינה, יצחק הרצוג מצדיע לסוכני הביטוח המתנדבים במיזם ״מנצחים ביחד״

מושיק בן פורת, צילום: יח״צ
סו״ב מושיק בן פורת, היוזם והמנהל של מיזם ההתנדבות של לשכת סוכני הביטוח, ״מנצחים ביחד״, קיבל לידיו מכתב מרגש מנשיא המדינה, יצחק בוז׳י הרצוג, בו הוא מבקש להודות באופן אישי לכלל סוכני הביטוח המתנדבים במיזם.
״מנצחים ביחד״ הינו מיזם התנדבות של הלשכה שהוקם בתחילה על מנת לסייע לאזרחים ישראלים המתמודדים עם מחלת הסרטן על מנת שיוכלו למצות ולממש את זכויותיהם הביטוחיות.
לאחר ה-7 באוקטובר 2023 המיזם ״מנצחים ביחד״ התאים עצמו והחל להעניק סיוע וליווי מול חברות הביטוח והגופים המוסדיים למשפחות שכולות, פצועי צה״ל ונפגעי פעולות איבה. מתנדבי המיזם סייעו עד כה למאות משפחות וישראלים שנפגעו במסגרת מלחמת ״חרבות ברזל״.
במכתב התודה לסוכנים המתנדבים שכתב נשיא המדינה הרצוג הוא מ ציין כי ״הרעיון העומד בבסיס המיזם לרתום את הניסיון המקצועי ולסייע למי שנמצאים בתהומות של קושי וצער הוא בבחינת עשיית חסד מרשימה כפי שנכתב בספר תהילים ׳עולם חסד יבנה׳ שכן הערבות והושטת היד אלה לאלה הן אבן היסוד שעליהן תיכון חברה איתנה ומתוקנת״.
מושיק בן פורת ביקש להודות לנשיא הרצוג ואמר כי ״המילים המחבקות וההערכה של הנשיא לפעילות של מתנדבי המיזם אינם רק הוקרה, אלא בראש ובראשונה חיזוק עצום לכל אחד ואחת מסוכני הביטוח שהפכו את השליחות המקצועית שלהם לשליחות אנושית.
״העוצמה של מיזם ‘מנצחים ביחד׳ נובעת מהלב הגדול של הסוכנים והסוכנות שבוחרים פעם אחר פעם להיות שם, לצד משפחות שכולות, פצועי צה״ל, נפגעי פעולות איבה, ניצולים מפסטיבל הנובה, וחולי סרטן, ברגעים הקשים ביותר, כדי להעניק יד מקצועית וחיבוק אנושי.
״אני גאה להיות חלק מהקהילה הזו ומודה לכל מי שמקדישים מזמנם וממרצם בהתנדבות. ביחד אנחנו מוכיחים שהערבות ההדדית היא לא סיסמה , היא דרך חיים״.