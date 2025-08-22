חדשות ועדכוני נדל״ן - איפה יש סיכוי למצוא דירה בהזדמנות?

נפתחה ההרשמה להגרלה העשירית של “דירה בהנחה”

ב- 10.8.25 נפתחה ההרשמה להגרלה העשירית של תכנית “דירה בהנחה”, במסגרתה יוגרלו 7,479 דירות ב־75 הגרלות ב־24 יישובים ברחבי הארץ. לראשונה – עד 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, מתוכן כ־25% יוקצו ללוחמים בלבד.

בהגרלה משתתפות ערים מצפון ועד דרום ובהן: קריית עקרון, נתיבות, קריית גת, קריית ביאליק, עכו, עפולה, נוף הגליל, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, ירושלים, יהוד, יבנה, טבריה, דימונה, בית שמש, באר שבע, באר יעקב, אשקלון, אכסאל ועוד. (רשימת היישובים המלאה מצורפת באתר משרד הבינוי והשיכון)

ההרשמה להגרלה תתאפשר במשך כחמישה שבועות ותיסגר ביום ראשון, 14.9.25.

ניתן להנפיק אישור זכאות להרשמה עד ליום חמישי, ה־4.9.25, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להנפיק אישורים נוספים עד סיום ההרשמה.

כפי שהיה בהגרלות קודמות, כל זכאי רשאי להירשם לשלוש ערים בלבד, ולכלל ההגרלות המתקיימות באותן ערים. אין חשיבות למועד ההרשמה במהלך ימי ההגרלה.

בממוצע משתתפים בכל הגרלה מעל 100,000 משתתפים, שמנסים לזכות מבחינתם בפיס, מכיוון שההנחה לדירה מול מחיר השוק הגיעה עד היום למאות אלפי שקלים, ואפילו יותר ממיליון שקל, כשהדירה נמכרה לאחר התקופה המאפשרת מכירה בממוצע 5-6 שנים.

מה ההיגיון לתת מתנות בסכומים כאלה למספר קטן של זוכים ע"ח כלל הציבור? רק לאחרונה התחילו לחשוב על כך במשרד הבינוי והשיכון, ניראה אם התופעה הזאת תתוקן.

מה קרה בשוק השכירות ביולי

נתוני חודש יולי מצביעים לכאורה על שינוי במגמה ביחס לחודשים הקודמים. מחירי השכירות הארציים רשמו ירידה קלה של 0.8% לעומת יוני, בעוד שבמבט שנתי המחירים עדיין גבוהים ב־1.7% לעומת יולי בשנה שעברה, כך לפי נתוני WeCheck שמנטרת את מחירי השכירות.

ההיצע ביולי רשם עלייה חדה, תוצאה ישירה של שחרור צוואר בקבוק שנוצר בחודש יוני. בתקופת מלחמת 12 הימים ביוני הוקפאו עסקאות רבות ובעלי דירות נמנעו מהשכרה, וככל שהמצב התייצב ביולי חזרו בעלי דירות רבים לשוק, מה שגרם לעלייה משמעותית בהיצע.

בחנו את המקור לירידת המחירים החודש. רמי רונן מנכ"ל WeCheck: מצאנו השפעה מהותית של נושא הממ"ד על השינויים במחירים. שיעור הדירות עם ממ"ד שהוצעו בחודש יולי עומד על כ־24% בלבד בדירות הקטנות, כ־55% בדירות הגדולות, וכ־37% בכלל הדירות. דירות ללא ממ"ד הן אלו שגררו את ירידת המחירים הארצית. בדירות ללא ממ"ד נרשמו ירידות של 1.1% בדירות 1 עד 5 חדרים, 0.73% בדירות קטנות, ו־1.57% בדירות גדולות. לעומת זאת בדירות עם ממ"ד נרשמו עליות מחירים: עלייה של 0.54% בדירות 1 עד 5 חדרים, עלייה של 0.52% בדירות קטנות ועלייה חדה יותר של 0.56% בדירות גדולות. זה אפקט ברור של המלחמה. בפועל יש עליות מחירים אבל הציבור מתמקד בדירות עם ממד. בבחינת הערים המרכזיות ניכרת מגמה מעורבת: בתל אביב יפו נרשמה ירידה חודשית של 1.3% במחירים, לצד עלייה חדה בהיצע, בפתח תקווה המחירים עלו ב־1.8%, ואילו בחיפה נמשכה מגמת הירידות עם ירידה של 1.6%.

לסיכום חודש יולי מציג שוק שנמצא בשלב התאוששות לאחר חודש יוני החריג. העלייה בהיצע תרמה להתמתנות ואף לירידת מחירים. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את השפעת פגיעות הטילים בגוש דן במהלך הלחימה. נושא הממ"ד הופך למבדל משמעותי בשכר הדירה, דבר זה דורש בחינה בהבנה של המגמות בשכר הדירה.

רמ"י פרסמה עשרות מכרזים ברחבי הארץ

רשות מקרקעי ישראל פרסמה עשרות מכרזים בהיקף של 25,000 יח"ד בכל רחבי הארץ במטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור בכל רחבי הארץ ולהביא לירידה נוספת במחירי הדיור בישראל. כל המכרזים מפורסמים באתר רמ"י, ופרוסים ברחבי הארץ בהיקף כולל של כ- 25,000 יח"ד מתוכם כ-3,991 יח"ד במרכז; כ-10,077 יח"ד בדרום; כ-3,572 יח"ד באזור חיפה; כ-2,036 באזור ירושלים; כ-1,012 בצפון; כ-542 יח"ד באזור תל אביב וכ-4,030 באזור יו"ש.

המכרזים שפירסמה הרשות במסלולים "מחיר מטרה", דיור להשכרה ארוכת טווח, "הרשמה והגרלה" (לבנייה צמודת קרקע בבניה עצמית) ומכרזים רגילים לבנייה רוויה, כוללים בין היתר מכרז בקרית אתא ב'שכונת האבוקדו' לבניית כ-1,089 יח"ד בבנייה רוויה; מכרז בבנימינה לכ-1,000 יח"ד; כ-2,862 יח"ד בנתיבות; כ-4,305 יח"ד בשדרות; כ-692 יח"ד בטבריה; כ-2,902 יח"ד בשכונת 'ציפור מדבר' במעלה אדומים וכ-542 יח"ד ב'מתחם הארד' בתל אביב-יפו.

מפעל חדשני לחומרי בנייה

BG BOND טכנולוגיות, חברת בת של אשטרום תעשיות מקבוצת אשטרום, משיקה מפעל חדשני בבית גוברין. מדובר במהלך אסטרטגי המשקף את השדרוג המשמעותי שעוברת החברה בכל היבטי הפעילות: הרחבת קווי הייצור, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ואוטומציה שמביאה לעלייה בתפוקה ושיפור האיכות. המהלך מהווה חלק אינטגרלי מתכנית ההתרחבות והצמיחה של החברה, וכן כחלק מהתאמה לצרכים המשתנים של ענף הבנייה בישראל. המעבר מייבוא לתעשייה עצמאית ולייצור מקומי כחול לבן עומד בליבת המהלך ומחזק את מעמדה של החברה כשחקן מוביל בתעשייה המקומית.

המפעל החדש משתרע על כ- 28,000 מ"ר וכולל שלושה קווי ייצור מרכזיים: מפעל אבקות, קו צבע אוטומטי וקו מוספי בטון, המצטרפים לפעילות המפעל הותיק. המפעל החדשני מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות, מערכות אריזה אוטומטיות חדשניות ומערכות בקרה ממוחשבות, המאפשרות ייצור מדויק, אמין ויציב. הפעלת המפעל הובילה לזינוק של עד פי 5 בתפוקה וביעילות.

מתחם עירוני חדש באופקים

הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום אישרה לאחרונה למתן תוקף, בדיון בהתנגדויות את תוכנית רמ"י ועיריית אופקים להקמת מתחם עירוני מעורב שימושים, אשר תחזק את המרקם העירוני בעיר הדרומית. התוכנית מתפרשת על כ-342 דונם .

במסגרת התוכנית, יוקם מתחם עירוני משולב למסחר ותעסוקה המכוון בחלקו לתחום הרפואה והפרא רפואה, תוך מענה למוסד השיקומי הסמוך 'עדי נגב'. זאת לצד מלונאות, מגורים ופיתוח והרחבת הקאנטרי הקיים. עם הקמתו, תהפוך הכניסה המערבית לעיר כאחד משערי הכניסה הראשיים אליה. המגורים בו מתוכננים בהיקף של כ-370 יח"ד קטנות, מעונות סטודנטים ודיור מוגן. כמו גם, תוספת של כ-100 חדרי אירוח (מלונאות) כמענה לפעילויות רפואיות ותמיכה בתיירות פנים (רכיבת אופניים, נופש משפחתי וכדומה).

קול קורא

משרד הבינוי והשיכון פרסם קול קורא חדש, בהמשך לקול הקורא שפורסם ביולי 2024, במטרה לשמור על הרציפות התפקודית בענף הבנייה. המהלך נועד ליצור מענים מיידים לענף הנדל"ן, באמצעות הרחבת מספר חברות הביצוע בישראל והרחבת מספר המדינות מהן חברות יוכלו לגשת לקול הקורא. במסגרת התהליך, החברות שיגישו מועמדות לקול הקורא יעברו הליך בחירה מוקפד ומחמיר במהלכו יהיה עליהן להוכיח ניסיון בינלאומי בבנייה באיכות גבוהה, יכולות ביצוע בטכנולוגיות מתקדמות ואיתנות פיננסית.

החברות הזוכות יתווספו לחברות אשר זכו בשני הקולות הקוראים הקודמים שפרסם המשרד (ב-2016 וב-2024) ויורשו לבנות בישראל יחידות דיור ולנהל פרויקטים של בנייה למגורים כגורם האחראי על כל ההיבטים ההנדסיים והביצועיים של הפרויקט. החברות יחויבו לבנות בהיקף בנייה למגורים של מאות אלפי מטרים רבועים במהלך תקופת עבודתן בישראל.

בינתיים נציין כי המחסור של כ-40,000 פועלי בניין לפחות, טרם זכה למענה.

הירידה הדרמטית במכירת הדירות נמשכת

לפי הלמ"ס בחודש יוני 2025 נמכרו 5,880 דירות, ירידה של 20.0% לעומת החודש הקודם, ובניכוי עונתיות ירידה כמעט זהה של 19.9%. בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, יוני 2024, נצפתה ירידה בשיעור של 33.1% ובניכוי עונתיות ירידה דומה בשיעור של 36.3%.

2,000 מהדירות שנמכרו בחודש זה הן דירות חדשות, ירידה של 23.4% לעומת מאי 2025, ואילו בניכוי עונתיות ירידה של 21.9%. בהשוואה ליוני 2024, נצפו ירידות חדות הן בנתון המקורי והן בנתון מנוכה עונתיות – 47.0% ו-49.4%, בהתאמה.

מחפשים דירה חדשה בהזדמנות?

הנה רשימת הערים עם מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה נכון ליוני 25.

כדאי לכם לחפש את הדירה שלכם באותן ערים שכניראה היזמים והקבלנים די בלחץ למכור, לאור היצע הדירות שנותר להם בפרויקטים.

תעשו סיבוב באותן ערים ובשכונות שאתם מעוניינים לגור או לרכוש דירה להשקעה, צלמו את השילוט ואת הפרויקט, תבדקו כמה דירות מאוכלסות בפרויקטים, (בלילה זה הרבה יותר קל, דירה מאוכלסת- מוארת, ריקה- חשוכה), תתפלאו להיווכח שבחלק מהבניינים האכלוס החל כבר לפני חצי שנה ויותר, אבל עדיין נותרו דירות למכירה. חפשו את הדירות בהזדמנות, שהיזם לא הצליח למכור, ואם הסיבה לא מהותית (תבדקו כמובן), יכול להיות שתזכו בדירה במחיר מוזל במאות אלפי שקלים, או בהטבות שוות ערך רב!





(תרשים למ"ס)